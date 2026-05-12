KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kerítéseket tarolt le, majd folyóba hajtott a volán mögött szunyókáló sofőr - Sokkoló fotó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 15:50
folyóbecsapódott
Utasa az elfektetett anyósülésen ült. A járművet egy 75 éves német férfi vezette a folyóba.
CJA
A szerző cikkei

Egy 75 éves német férfi hajtott autóval a folyóba, miután feltehetően elaludt a volán mögött.

Folyóba hajtott egy német férfi
Folyóba hajtott egy német férfi (fotó: Rendőrség)

Hogyan végezte a folyóban az autó?

A hétfő délutáni balesetről Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense számolt be. 

A baleset Tamásiban történt ahol a sofőr délután negyed öt körül közlekedett autójával a 65-ös főút 45-ös kilométerszelvényében, amikor a Szabadság utca 1. szám előtt áttért a szemközti forgalmi sávba. Ezután a járdára hajtott, majd letarolta két ingatlan kerítését is, mielőtt a Koppány folyóban végezte.

A sofőrrel egy 60 éves nő utazott, aki az elfektetett anyósülésen ült. Ő az incidens következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett - írja a TEOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu