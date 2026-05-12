Kerítéseket tarolt le, majd folyóba hajtott a volán mögött szunyókáló sofőr - Sokkoló fotó

Egy 75 éves német férfi hajtott autóval a folyóba, miután feltehetően elaludt a volán mögött.

Folyóba hajtott egy német férfi (fotó: Rendőrség)

Hogyan végezte a folyóban az autó?

A hétfő délutáni balesetről Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense számolt be.

A baleset Tamásiban történt ahol a sofőr délután negyed öt körül közlekedett autójával a 65-ös főút 45-ös kilométerszelvényében, amikor a Szabadság utca 1. szám előtt áttért a szemközti forgalmi sávba. Ezután a járdára hajtott, majd letarolta két ingatlan kerítését is, mielőtt a Koppány folyóban végezte.

A sofőrrel egy 60 éves nő utazott, aki az elfektetett anyósülésen ült. Ő az incidens következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett - írja a TEOL.