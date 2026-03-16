Retinol fiolában

Retinolt használsz? 5+1 hiba, amit sose kövess el, különben tönkreteszed a bőröd

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 09:45
Kisimítja a finom vonalakat, egységesíti a tónust, és természetes ragyogást biztosít: igen, mi is imádjuk a retinolt, de vigyázz, ez a szérum nem játék. Ha rosszul használod, könnyen irritációt, hámlást, sőt hosszabb távon érzékeny bőrt okozhat. Mutatjuk, melyik az az 5 hiba, amit sose kövess el, ha retinolt használsz.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • A retinol használatát nem szabad túlzásba vinni. Elég heti 1–2 alkalommal alkalmazni, a túl gyakori használat ugyanis irritációhoz és hámláshoz vezethet.
  • A hidratálás és a bőrvédelem kifejezetten fontos retinol használata esetén. A fényvédő alkalmazása elengedhetetlen.
  • Fontos a türelem, az eredmények ugyanis nem egyik napról a másikra jönnek. A bőrön hetek múlva látszik a javulás.

A retinol az A-vitamin egyik legaktívabb formája, amely serkenti a kollagéntermelést és gyorsítja a sejtcserét. Gondolj rá úgy, mint egy erős kávéra: ha jól adagolod, lendületet ad, ha túlzásba viszed, árthatsz is magadnak. Íme az 5 leggyakoribb hiba, amit érdemes elkerülni.

Retinolt használó idős nő
Retinol használata esetén könnyen elkövethetsz olyan hibákat, amelyekkel tönkreteheted a bőröd
Fotó: PeopleImages / Shutterstock 

A retinol helyes használata – 5+1 hiba, amit sose kövess el  

1. Túl gyakori használat

Sokan beleesnek a „minél többet, annál jobb” csapdájába, pedig a bőrnek idő kell, hogy megszokja a retinolt. Kezdd heti 1–2 alkalommal, majd fokozatosan építsd be többször a rutinodba. Ha túlzásba viszed a használatát, az könnyen piros, húzódó, hámló bőrhöz vezethet, ami hosszú távon gyengíti a védőréteget.

2. Hidratáló kihagyása

A retinol erős anyag, ezért a használata esetén alapfeltétel valamilyen hidratáló készítmény alkalmazása. Egy könnyű, de tápláló krém minimalizálja a szárazságot és a hámlást is mérsékli.

3. Más erős savakkal való kombinálás

A kémiai hámlasztók, az AHA, BHA és C-vitamin mind szuper összetevők, de retinollal együtt irritálhatják a bőrt. Ha a reggeli rutinodban sok a savas szérum, a retinolt inkább este vezesd be, és figyeld a bőröd reakcióját. Túl sok aktív összetevővel könnyen árthatsz a bőrödnek.  

4. Nappali fényvédelem mellőzése

A retinol növeli a fényérzékenységet. Ha nappal nem kened magad fényvédővel, a bőröd könnyen leéghet, a hatóanyag hatása csökkenhet, sőt ráncosodáshoz is vezethet. Reggel mindig kenj fel fényvédőt – különben az egész esti rutin kárba vész.

Egy nő retinollal a kezében a fürdőszobában
A retinol használatát nem szabad túlzásba vinni. A túl gyakori használat irritációhoz és hámláshoz vezethet
Fotó: Dragon Images / Shutterstock 

5. Türelmetlenség

Az első simább kontúrok vagy halványabb pigmentfoltok hetek alatt jelennek meg. Ha azonnali változást vársz, csalódás érhet. Ha ellenben türelmes vagy, a bőröd hálás lesz a kitartásért.

+1. Terhesség alatt tilos

A retinolt és más retinoidokat (A-vitamin származékok) terhesség alatt szigorúan kerülni kell, mivel nagy mennyiségben a magzat fejlődési rendellenességeit okozhatják. Habár a bőrön keresztül felszívódó mennyiség alacsony, elővigyázatosságból a készítmény teljes elhagyása javasolt. Helyette biztonságos alternatíva a bakuchiol, a C-vitamin és a peptidek.  

A retinol fantasztikus társ lehet a bőrápolásban, ha okosan használod azt. Ha viszont elhamarkodottan, túl gyakran, vagy fényvédelem nélkül alkalmazod, a bőröd gyorsan megsínyli majd. Ha tüzetesen figyelsz a jelekre, a bőröd nemcsak szebb, fiatalosabb, hanem egészségesebb is lesz. 

Az alábbi videóból további retinol tippeket ismerhetsz meg:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
