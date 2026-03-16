Retinolt használsz? 5+1 hiba, amit sose kövess el, különben tönkreteszed a bőröd

A retinol az A-vitamin egyik legaktívabb formája, amely serkenti a kollagéntermelést és gyorsítja a sejtcserét. Gondolj rá úgy, mint egy erős kávéra: ha jól adagolod, lendületet ad, ha túlzásba viszed, árthatsz is magadnak. Íme az 5 leggyakoribb hiba, amit érdemes elkerülni.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A retinol helyes használata – 5+1 hiba, amit sose kövess el

1. Túl gyakori használat

Sokan beleesnek a „minél többet, annál jobb” csapdájába, pedig a bőrnek idő kell, hogy megszokja a retinolt. Kezdd heti 1–2 alkalommal, majd fokozatosan építsd be többször a rutinodba. Ha túlzásba viszed a használatát, az könnyen piros, húzódó, hámló bőrhöz vezethet, ami hosszú távon gyengíti a védőréteget.

2. Hidratáló kihagyása

A retinol erős anyag, ezért a használata esetén alapfeltétel valamilyen hidratáló készítmény alkalmazása. Egy könnyű, de tápláló krém minimalizálja a szárazságot és a hámlást is mérsékli.

3. Más erős savakkal való kombinálás

A kémiai hámlasztók, az AHA, BHA és C-vitamin mind szuper összetevők, de retinollal együtt irritálhatják a bőrt. Ha a reggeli rutinodban sok a savas szérum, a retinolt inkább este vezesd be, és figyeld a bőröd reakcióját. Túl sok aktív összetevővel könnyen árthatsz a bőrödnek.

4. Nappali fényvédelem mellőzése

A retinol növeli a fényérzékenységet. Ha nappal nem kened magad fényvédővel, a bőröd könnyen leéghet, a hatóanyag hatása csökkenhet, sőt ráncosodáshoz is vezethet. Reggel mindig kenj fel fényvédőt – különben az egész esti rutin kárba vész.

Fotó: Dragon Images / Shutterstock

5. Türelmetlenség

Az első simább kontúrok vagy halványabb pigmentfoltok hetek alatt jelennek meg. Ha azonnali változást vársz, csalódás érhet. Ha ellenben türelmes vagy, a bőröd hálás lesz a kitartásért.