Most kaptuk a szomorú hírt, külföldön halt meg Fazekas László

Szomorú hírt közölt szerdán a belga Royal Antwerp együttese: 78 esztendős korában elhunyt Fazekas László magyar labdarúgó.

Fazekas László 92 alkalommal játszott a magyar válogatottban / Fotó: Mediaworks

Az olimpia bajnok labdarúgó évek óta súlyos, az idegrendszert és az izmokat érintő ALS-betegséggel küzdött. Idén év elején tolószékben látogatott ki egykori klubja, a Royan Antwerp stadionjába. Halálhírét a belga egyesület jelentette be.

De Rood-Witte familie is in diepe rouw: László Fazekas overleden ✨💫



László Fazekas, voormalig speler en trainer van RAFC, is vanmorgen overleden. Fazekas was een aanvaller die vier seizoenen voor RAFC speelde (van 1980 tot 1984). Hij kwam daarin 172 keer in actie en scoorde… pic.twitter.com/N5EwRMhaO2 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 6, 2026

Fazekas László az Újpest ikonja

Az egykori kiváló csatár tagja volt annak az Újpestnek, amely sorozatban hét bajnoki címet szerzett.