Most kaptuk a szomorú hírt, külföldön halt meg Fazekas László

Szomorú hírt közölt szerdán a belga Royal Antwerp együttese: 78 esztendős korában elhunyt Fazekas László magyar labdarúgó.
Az olimpia bajnok labdarúgó évek óta súlyos, az idegrendszert és az izmokat érintő ALS-betegséggel küzdött. Idén év elején tolószékben látogatott ki egykori klubja, a Royan Antwerp stadionjába. Halálhírét a belga egyesület jelentette be.
Az egykori kiváló csatár tagja volt annak az Újpestnek, amely sorozatban hét bajnoki címet szerzett.
