KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a szomorú hírt, külföldön halt meg Fazekas László

fazekas lászló
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 13:11
újpestelhunyt
Elhunyt az Újpest hétszeres bajnoka, 92-szeres magyar válogatott labdarúgó. Fazekas László halálhírét Belgiumban jelentették be.

Szomorú hírt közölt szerdán a belga Royal Antwerp együttese: 78 esztendős korában elhunyt Fazekas László magyar labdarúgó

Fazekas László
Fazekas László 92 alkalommal játszott a magyar válogatottban / Fotó: Mediaworks

Az olimpia bajnok labdarúgó évek óta súlyos, az idegrendszert és az izmokat érintő ALS-betegséggel küzdött. Idén év elején tolószékben látogatott ki egykori klubja, a Royan Antwerp stadionjába. Halálhírét a belga egyesület jelentette be.

Fazekas László az Újpest ikonja

Az egykori kiváló csatár tagja volt annak az Újpestnek, amely sorozatban hét bajnoki címet szerzett.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu