Szoboszlai összepakolta a családot; kirabolták a magyar futball sztárját

Szoboszlai Dominik mellett ezúttal egy korábbi válogatott labdarúgónkkal, Kabát Péterrel kapcsolatos – részben sajnos megrázó – hírek vitték a prímet olvasóinknál az április 27. és május 3. közötti héten.
Az alábbiakban ízelítőt adunk az időszak legtöbb olvasót vonzó cikkéből a Bors sportrovatában. Íme, a Heti Top:
Miután a Liverpool futballcsapata kiesett a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, Szoboszlaiék a hét elején megengedhettek maguknak egy kis lazulást. Így tett a gárda magyar középpályása is: családi kiruccanásra utazott el Rómába a feleségével és a kislányukkal.
Buzsik Borka a közösségi oldalán osztotta meg, ahogy hármasban Olaszországban töltöttek el kellemes napokat. A képeket elnézve nem csak a szerelmesek, hanem a pici is élvezte a római kirándulást.
Betörtek Róka Adrienne budapesti hidegkonyhájába. A bűncselekményről az Újpest korábbi válogatott labdarúgójának, Kabát Péternek a párja számolt be a közösségi oldalán.
A III. ker Kolosy térnél betört hozzánk ez a férfi, ha valaki felismeri, légyszíves szóljatok!
– írta ki Instagram-történetébe Róka Adrienne, majd egy fotót is megosztott az elkövetőről, akit elmondása szerint már a rendőrség gőzerővel keres.
A hétfői Honvéd-Soroksár mérkőzés (0–0) gyászszünettel kezdődött, a stadion közönsége a súlyos betegség után elhunyt Papp Károly emléke előtt tisztelgett. A tragédia mélyen érintette Kabát Pétert is, aki évtizedes barátságot ápolt egykori labdarúgó társával: családjaikkal együtt utaztak, számtalan emlékezetes pillanatot éltek meg együtt.
Az egykori újpesti támadó a Borsnak nyilatkozva elmondta, a veszteség teljesen letaglózta, barátja halálát nehezen tudja feldolgozni.
