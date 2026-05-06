KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nézd meg az anyját, vedd el a lányát

„Mit tegyek? Nekem csapja a szelet az anyám pasija”

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 13:15
érzelmi manipulációcsaládi konfliktusmérgező kapcsolatszex
Egészen szürreális helyzetbe csöppent egy fiatal lány, miután a gyászoló édesanyja új párra lelt. Ismerős a mondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát? A brit hölggyel épp ezt történt, és kétségbeesve kért tanácsot: hogyan mondja el az anyjának az új társa árulását?
E. R. A.
A szerző cikkei
  • Egy 24 éves brit nő gyomorforgató helyzetbe került: az anyja pasija titokban neki csapja a szelet.
  • Az anya a férfit védi, ezért a lány szakértőhöz fordult. 
  • Az érzelmi manipulátort a szakértő szerint csak őszinteséggel lehet lefegyverezni. 

Mintha egy szörnyű rémálomba csöppent volna, amiből képtelen felébredni egy fiatal brit nő: az édesanyja párja kivetette rá a hálóját, a helyzet pedig olyannyira kínossá vált, hogy az anya a józan észre nem hallgatva a férfit védi. Az asszonyt nyolc éve emésztette a gyász a férje elvesztése miatt, amikor feltűnt a színen a jelenlegi párja, akivel kezdetben lángolt a szerelmük. Idővel azonban kiderült, hogy nem véletlen a híres mondás: nézd meg az anyját, vedd el a lányát – a középkorú férfi ugyanis a mostohalányának kezdte csapni a szelet.

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát
Nézd meg az anyját, vedd el a lányát: egy férfi az élettársa lányára vetette ki a hálóját. Illusztráció: Shutterstock 

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát

Borzalmas családi konfliktust teremtett a 24 éves nő és az édesanyja között a szóban forgó férfi, aki először elcsábította a gyászoló anyát, hogy aztán ráhajtson annak lányára. A történetről a lány számolt be, aki szerint az érzelmi manipuláció magasiskoláját végezhette a fickó, mert hosszú ideig jól álcázta igazi szándékát. 

A 47 éves anya 8 év után tudta rávenni magát, hogy újra nyisson valaki felé. Nem is sejtette, hogy mire készül a kiválasztottja. Rengeteg kedvességgel, bóközönökkel és rengeteg jó hangulatú családi összejövetellel csavarta őt az ujja köré a férfi, ám az idilli helyzet nemsokára rémálommá, a harmonikus családi tér pedig hatalmas konfliktusok helyszínévé vált. Előfordult, hogy amíg az édesanya nem tartózkodott ott egy helyiségben, a férfi kéretlen megjegyzéseket tett a lány külsejére és nyíltan flörtölni kezdett vele, kijelentve:

Kár, hogy nem vagyok fiatalabb, mert határozottan az esetem vagy.

A furcsa családi kapcsolat odáig fajult, hogy a 24 éves lány két szék közé esett: hogyan mondja el az édesanyjának, hogy a pasija őt akarja?

"Megpróbáltam finoman célozni anyának, hogy nem szimpatikus a férfi, de féltékenynek hitt és képtelenségnek gondolta mindazt, amit elmondtam" – árulta el a Metrónak a lány, aki végső elkeseredésében egy párkapcsolati szakértőhöz, Laura Collinshoz fordult. A szakember az édesanya reakciója kapcsán szinte rögtön leszögezte, hogy a „féltékenységi kártya” kijátszása nagyon gyakori tagadáskor. Egy fal, amelybe ilyen helyzetben a gyerekek rendszerint beleütköznek.

A szembenézés fájdalmas. Az anya, vágyva a szeretetre, akaratlanul is elnyomja az intő jeleket és lila ködbe burkolózik, a hallgatás pedig csak a férfinak kedvez. Nem hagyhatod, hogy a helyzet tovább mérgesedjen

– tanácsolta a 24 éves nőnek Laura, aki szerint kizárólag az őszinteség nyithatja fel az édesanya szemét. Ehhez négy lépést tanácsolt:

  • válasszon a lány egy olyan pillanatot, amikor az édesanyjával kettesben vannak;
  • említsen konkrét példákat, hogy mivel bókolt neki a férfi, amíg ő távol volt;
  • hangsúlyozza, hogy nem féltékeny, hanem feszeng a történtek miatt a saját otthonában;
  • miután elmondta mindezt, várja ki az anyja döntését. 

További párkapcsolati, kríziskezelési tanácsokra vagy kíváncsi? Akkor ezt a videót mindenképp nézd meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu