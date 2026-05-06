„Mit tegyek? Nekem csapja a szelet az anyám pasija”

Egy 24 éves brit nő gyomorforgató helyzetbe került: az anyja pasija titokban neki csapja a szelet.

Az anya a férfit védi, ezért a lány szakértőhöz fordult.

Az érzelmi manipulátort a szakértő szerint csak őszinteséggel lehet lefegyverezni.

Mintha egy szörnyű rémálomba csöppent volna, amiből képtelen felébredni egy fiatal brit nő: az édesanyja párja kivetette rá a hálóját, a helyzet pedig olyannyira kínossá vált, hogy az anya a józan észre nem hallgatva a férfit védi. Az asszonyt nyolc éve emésztette a gyász a férje elvesztése miatt, amikor feltűnt a színen a jelenlegi párja, akivel kezdetben lángolt a szerelmük. Idővel azonban kiderült, hogy nem véletlen a híres mondás: nézd meg az anyját, vedd el a lányát – a középkorú férfi ugyanis a mostohalányának kezdte csapni a szelet.

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát: egy férfi az élettársa lányára vetette ki a hálóját.

Nézd meg az anyját, vedd el a lányát

Borzalmas családi konfliktust teremtett a 24 éves nő és az édesanyja között a szóban forgó férfi, aki először elcsábította a gyászoló anyát, hogy aztán ráhajtson annak lányára. A történetről a lány számolt be, aki szerint az érzelmi manipuláció magasiskoláját végezhette a fickó, mert hosszú ideig jól álcázta igazi szándékát.

A 47 éves anya 8 év után tudta rávenni magát, hogy újra nyisson valaki felé. Nem is sejtette, hogy mire készül a kiválasztottja. Rengeteg kedvességgel, bóközönökkel és rengeteg jó hangulatú családi összejövetellel csavarta őt az ujja köré a férfi, ám az idilli helyzet nemsokára rémálommá, a harmonikus családi tér pedig hatalmas konfliktusok helyszínévé vált. Előfordult, hogy amíg az édesanya nem tartózkodott ott egy helyiségben, a férfi kéretlen megjegyzéseket tett a lány külsejére és nyíltan flörtölni kezdett vele, kijelentve:

Kár, hogy nem vagyok fiatalabb, mert határozottan az esetem vagy.

A furcsa családi kapcsolat odáig fajult, hogy a 24 éves lány két szék közé esett: hogyan mondja el az édesanyjának, hogy a pasija őt akarja?

"Megpróbáltam finoman célozni anyának, hogy nem szimpatikus a férfi, de féltékenynek hitt és képtelenségnek gondolta mindazt, amit elmondtam" – árulta el a Metrónak a lány, aki végső elkeseredésében egy párkapcsolati szakértőhöz, Laura Collinshoz fordult. A szakember az édesanya reakciója kapcsán szinte rögtön leszögezte, hogy a „féltékenységi kártya” kijátszása nagyon gyakori tagadáskor. Egy fal, amelybe ilyen helyzetben a gyerekek rendszerint beleütköznek.

A szembenézés fájdalmas. Az anya, vágyva a szeretetre, akaratlanul is elnyomja az intő jeleket és lila ködbe burkolózik, a hallgatás pedig csak a férfinak kedvez. Nem hagyhatod, hogy a helyzet tovább mérgesedjen

– tanácsolta a 24 éves nőnek Laura, aki szerint kizárólag az őszinteség nyithatja fel az édesanya szemét. Ehhez négy lépést tanácsolt:

válasszon a lány egy olyan pillanatot, amikor az édesanyjával kettesben vannak;

említsen konkrét példákat, hogy mivel bókolt neki a férfi, amíg ő távol volt;

hangsúlyozza, hogy nem féltékeny, hanem feszeng a történtek miatt a saját otthonában;

miután elmondta mindezt, várja ki az anyja döntését.

