"Azt mondták, limfómám, könnyű rákom van. Mi ebben a könnyű?!"

Abbie Smith mindössze 22 éves volt, amikor először komolyabb hátfájdalmakkal kezdett küzdeni. Nem értette, mi történik, ezért miután más tünetek is felléptek, orvoshoz ment. Fájdalomcsillapítókat kapott, amelyek olyan erősek voltak, hogy a többi, később jelentkező tünetét, például a rendszeres hányingert, csupán annak tulajdonította. Akkor ment vissza újra a kórházba, miután a karja dagadni kezdett. Sürgősségire került, ahol kiderült: gyakorlatilag összeesett az egyik tüdeje, és csak egy tüdővel lélegzik. Ha ez nem lett volna elég sokk számára, rákot diagnosztizáltak a szervezetében.

Abby Smith nem érzi úgy, hogy rákja könnyű lenne, bármennyire is ezt mondják neki az orvosok

Fotó: Instagram-videó

Az angliai Wiltshire-ben élő Abbie-nek először azt mondták, a tüdejében találtak daganatot, ami miatt azt hitte, tüdőrákkal küzd:

Az egyetlen szó, ami leírja, amit éreztem, az a zsibbadtság. Éppen apukámmal voltam, és mindketten teljesen sokkot kaptunk. Emlékszem, hogy megöleltem apukámat, és azt mondtam, még nem állok készen meghalni

- nyilatkozta a fiatal lány, aki először 2023 áprilisában kapott fájdalomcsillapítókat a hátfájására. Majd három hét alatt hatszor ment orvoshoz, miután állapota folyamatosan romlott. Végül a sürgősségin a kézduzzanata miatt vérrög gyanúja miatt vérvizsgálatokat és CT-t végeztek rajta.

"Könnyű rákkal" diagnosztizálták a fiatalt

Kiderült, hogy összeesett a tüdőm, és gyakorlatilag csak az egyik tüdőmmel lélegeztem. A fittségem ellenem dolgozott, mert ha nem lettem volna ilyen jó állapotban, hamarabb észrevették volna, hogy mennyire beteg vagyok. Hihetetlen volt hallani, hogy csak egy tüdővel lélegeztem

- emlékezett vissza Abbie, aki néhány nappal később kapta meg a hivatalos diagnózist: limfóma. Azt mondták neki, ez egy "könnyű rák", ezzel azonban ő nem ért egyet:

Soha nem hallottam korábban a limfómáról. Azt mondták, ha már rákot kapsz, ez a legjobb fajta. Szerintem meg akartak nyugtatni, de ez nem segített. Ez azt sugallja az embereknek, hogy a limfóma könnyű, pedig aki nem élte át, nem érti, milyen nehéz. Azt is mondták, hogy két és fél év kezelés vár rám. Mi ebben a könnyű?

- tette fel a kérdést a most 25 éves fiatal, aki a súlyos mellékhatások miatt még kerekesszékbe is került egy időre. 2025 szeptemberében azonban befejezték kezeléseit és azóta remisszióban van, írja a Mirror.