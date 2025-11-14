Viszlát ráncok – A kozmetikus szerint ez a leghatásosabb öregedés elleni arcápolási rutin

Ha a legjobb öregedés elleni arcápolási rutint követnéd, a rendszeresség és a következetesség elengedhetetlen komponensek – és erre Maczkó Fruzsina kozmetikus és akne specialista is felhívja a figyelmet: „a legfontosabb lépés minden anti-aging kúra előtt: a megfelelő otthoni rutin és a fényvédelem! Amíg nincs egy stabil, jól felépített alaprutinod, és nem használsz minden nap fényvédőt, addig a legdrágább aktív hatóanyagok sem fogják tudni hozni azt az eredményt, amit vársz.” Tehát a bőröd csak akkor tud megújulni, ha az alapok rendben vannak – és hogy mit értünk alapok alatt a mindennapi szépségápolásban? Mutatjuk!

Ezek a tökéletes öregedés elleni arcápolási rutin pontos lépései.

Forrás: 123RF

Öregedés elleni arcápolási rutin reggelre

1. Arctisztító

Válassz a reggeli rutinodba egy gyengéd arctisztítót, hogy minden nap friss bőrrel indítsd a napod! Egy jó lemosó anélkül távolítja el az éjszaka felgyűlt olajokat, hogy kiszárítaná a bőrödet. Ez nemcsak az üde és egészséges arc elérésében játszik szerepet, de a sminked is sokkal szebben mutat majd.

2. Toner

A toner azért kell, hogy előkészítse a bőrödet a további hatóanyagokra. Különösen fontos lépés a reggeli arcápolásban, ha a bőröd hajlamos a zsírosodásra és a pattanásokra.

3. C-vitaminos szérum

Az öregedés elleni arcápolási rutin egyik kulcsa a reggeli C-vitaminos kezelés. Ez a szérum fényesebbé varázsolja és megvédi bőrödet a környezeti hatásoktól.

4. Hidratálás

Ha a célod az anti-aging hatás, válassz egy probiotikumokban és antioxidánsokban gazdag nappali krémet.

Bors-tipp: ha száraz a bőröd, a hidratáló előtt bevethetsz egy kevés arcolajat is. Dolgozd el a kezeden, majd vidd fel az arcodra!

Forrás: 123RF

5. Fényvédő

Az öregedés elleni arcápolási rutin legfontosabb lépése: egy jó fényvédő. Vedd komolyan, hiszen a napsugárzás felelős a pigmentfoltok kialakulásának nagy részéért. Ráadásul a bőr kollagéntermelését is csökkenti.

Bőrfiatalító kezelések

Bár a kollagén az öregedésgátlás kulcsfontosságú összetevője, a kozmetikus figyelmeztet:

Ne dőlj be a „kollagénes krémek” marketingjének! A kollagénes krémekben található molekulák mérete túl nagy ahhoz, hogy átjusson a bőr felső védőrétegén (hámrétegen) és elérje azt a mélységet, ahol a valódi kollagéntermelés zajlik (az irharétegben).

„Ha valóban serkenteni szeretnéd kollagéntermelést, akkor válassz kollagén indukciós kezeléseket (pl. dermapen, HIFU vagy rádiófrekvencia). Ami viszont látványos eredményt hoz rövid idő alatt, az a két azonnali hatású anti-aging kezelés: a HIFU és a Botox.”