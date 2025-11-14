Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Viszlát ráncok – A kozmetikus szerint ez a leghatásosabb öregedés elleni arcápolási rutin

bőrápolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 16:15
feszes bőrarcápolási rutinránctalanításszépségápolás
Olyan megoldást keresel, ami nemcsak hamis ígéretekkel kecsegtet, hanem látványos eredményt is hoz? Lépésről lépésre mutatjuk be a legjobb öregedés elleni arcápolási rutint. Plusz ellátunk pár szakértői anti-aging tippel Maczkó Fruzsina kozmetikustól. Nézzük, mit kell tenned a fiatalos és ragyogó bőrért!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha a legjobb öregedés elleni arcápolási rutint követnéd, a rendszeresség és a következetesség elengedhetetlen komponensek – és erre Maczkó Fruzsina kozmetikus és akne specialista is felhívja a figyelmet: „a legfontosabb lépés minden anti-aging kúra előtt: a megfelelő otthoni rutin és a  fényvédelem! Amíg nincs egy stabil, jól felépített alaprutinod, és nem használsz minden nap fényvédőt, addig a legdrágább aktív hatóanyagok sem fogják tudni hozni azt az eredményt, amit vársz. Tehát a bőröd csak akkor tud megújulni, ha az alapok rendben vannak – és hogy mit értünk alapok alatt a mindennapi szépségápolásban? Mutatjuk!

A hidratálókrém az öregedés elleni arcápolási rutin része
Ezek a tökéletes öregedés elleni arcápolási rutin pontos lépései.
Forrás: 123RF

Öregedés elleni arcápolási rutin reggelre

1. Arctisztító

Válassz a reggeli rutinodba egy gyengéd arctisztítót, hogy minden nap friss bőrrel indítsd a napod! Egy jó lemosó anélkül távolítja el az éjszaka felgyűlt olajokat, hogy kiszárítaná a bőrödet. Ez nemcsak az üde és egészséges arc elérésében játszik szerepet, de a sminked is sokkal szebben mutat majd. 

2. Toner

A toner azért kell, hogy előkészítse a bőrödet a további hatóanyagokra. Különösen fontos lépés a reggeli arcápolásban, ha a bőröd hajlamos a zsírosodásra és a pattanásokra.

3. C-vitaminos szérum

Az öregedés elleni arcápolási rutin egyik kulcsa a reggeli C-vitaminos kezelés. Ez a szérum fényesebbé varázsolja és megvédi bőrödet a környezeti hatásoktól.

4. Hidratálás

Ha a célod az anti-aging hatás, válassz egy probiotikumokban és antioxidánsokban gazdag nappali krémet.

Az arcolaj is az öregedés elleni arcápolási rutin része
Bors-tipp: ha száraz a bőröd, a hidratáló előtt bevethetsz egy kevés arcolajat is. Dolgozd el a kezeden, majd vidd fel az arcodra!
Forrás: 123RF

5. Fényvédő

Az öregedés elleni arcápolási rutin legfontosabb lépése: egy jó fényvédő. Vedd komolyan, hiszen a napsugárzás felelős a pigmentfoltok kialakulásának nagy részéért. Ráadásul a bőr kollagéntermelését is csökkenti.

Bőrfiatalító kezelések

Bár a kollagén az öregedésgátlás kulcsfontosságú összetevője, a kozmetikus figyelmeztet:

Ne dőlj be a „kollagénes krémek” marketingjének! A kollagénes krémekben található molekulák mérete túl nagy ahhoz, hogy átjusson a bőr felső védőrétegén (hámrétegen) és elérje azt a mélységet, ahol a valódi kollagéntermelés zajlik (az irharétegben).

„Ha valóban serkenteni szeretnéd kollagéntermelést, akkor válassz kollagén indukciós kezeléseket (pl. dermapen, HIFU vagy rádiófrekvencia). Ami viszont látványos eredményt hoz rövid idő alatt, az a két azonnali hatású anti-aging kezelés: a HIFU és a Botox.”

A szakértő szerint a modern HIFU-technológiák fájdalommentesek és mélyen stimulálják a bőrt.

„Mindig figyelj oda rá, hogy a kezelést orvosi CE-minősítésű, bevizsgált géppel végezzék, kizárólag szakemberek!” – teszi hozzá a szakember.

Esti arcápolási rutin öregedés ellen

Esti öregedés elleni arcápolási rutin
Az esti arcápolási rutin hozzásegíti a bőrödet az éjszakai regenerálódáshoz. 
Forrás: 123RF

Az esti arcápolási rutin hozzásegíti a bőrödet az éjszakai regenerálódáshoz. Ezzel az 5 lépéssel tehetsz érte a legtöbbet:

1. Dupla tisztítás

Kezdj egy olajos lemosóval, hiszen ezzel tudod a leghatékonyabban eltávolítani a sminket és a szennyeződéseket. Ezután egy géles állagú lemosóval is menj át a bőrödön, hogy alaposan kitisztítsd a pórusaidat, és elősegítsd a további szérumok felszívódását.

2. Toner

Ugyanebben segít az este felvitt toner is. Felkészíti az arcodat a rutin többi komponensére és segít a bőr pH-egyensúlyának fenntartásában. 

3. Retinol

A fiatal bőr tündérkeresztanyja a retinol, mert akadályozza az új ráncok kialakulását, a meglévőket pedig finomítja. Valamint ezen kívül serkenti a sejtek megújulását is, ezzel csökkentve a pigmentációt. 

Ha eddig nem használtad, lassan – heti 1-2 alkalommal – kezdd el bevezetni rutinodba.

4. Éjszakai krém

Az éjszakai bőrregenerációt a peptidekben és ceramidokban gazdag hidratálók segítik elő a leginkább, ezért ezeket az összetevőket érdemes keresni a termékeken.

5. Szemkörnyékápoló krém

Mivel a szem alatti bőr vékonyabb, mint az arcod többi részén, ez a terület extra törődést igényel. Hidratálása elengedhetetlen, hiszen ezzel érheted el, hogy feszes és telt maradjon ez a terület.

Tudatos életmód a fiatal bőrért

Maczkó Fruzsina kozmetikus szerint az anti-aging küldetések második pillére a tudatos életmódban rejlik.

öregedés elleni arcápolási rutin részeként egy nő kollagéntablettát vesz be
A helyes táplálkozás, az elegendő folyadékbevitel és a vitaminok kulcsfontosságú szerepet játszanak a kollagéntermelésben.
Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

„Fontos, hogy belsőleg is megtámogassuk a szervezetünket minőségi kollagénkészítményekkel, illetve legyen megfelelő az alvás- és életminőségünk! Elegendő folyadék-, kollagén- és vitaminbevitel nélkül, a bőr regenerációja sem lesz optimális.”

„Bőrünk öregedését nem tudjuk megállítani, de a megfelelő életmóddal és kezelésekkel lassítani tudjuk. Mindig nézz utána milyen szakemberhez foglalsz időpontot – legyen szó kozmetikai vagy orvos-esztétikai kezelésekről egyaránt!” – figyelmeztet Maczkó Fruzsina, kozmetikus, akne specialista.

A legjobb kollagéntartalmú étel, amivel felturbózhatod a bőrödet:

Még több tipp a fiatalos bőrért:

 

