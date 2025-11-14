Viszlát ráncok – A kozmetikus szerint ez a leghatásosabb öregedés elleni arcápolási rutin

Ha a legjobb öregedés elleni arcápolási rutint követnéd, a rendszeresség és a következetesség elengedhetetlen komponensek – és erre Maczkó Fruzsina kozmetikus és akne specialista is felhívja a figyelmet: „a legfontosabb lépés minden anti-aging kúra előtt: a megfelelő otthoni rutin és a fényvédelem! Amíg nincs egy stabil, jól felépített alaprutinod, és nem használsz minden nap fényvédőt, addig a legdrágább aktív hatóanyagok sem fogják tudni hozni azt az eredményt, amit vársz.” Tehát a bőröd csak akkor tud megújulni, ha az alapok rendben vannak – és hogy mit értünk alapok alatt a mindennapi szépségápolásban? Mutatjuk!
Válassz a reggeli rutinodba egy gyengéd arctisztítót, hogy minden nap friss bőrrel indítsd a napod! Egy jó lemosó anélkül távolítja el az éjszaka felgyűlt olajokat, hogy kiszárítaná a bőrödet. Ez nemcsak az üde és egészséges arc elérésében játszik szerepet, de a sminked is sokkal szebben mutat majd.
A toner azért kell, hogy előkészítse a bőrödet a további hatóanyagokra. Különösen fontos lépés a reggeli arcápolásban, ha a bőröd hajlamos a zsírosodásra és a pattanásokra.
Az öregedés elleni arcápolási rutin egyik kulcsa a reggeli C-vitaminos kezelés. Ez a szérum fényesebbé varázsolja és megvédi bőrödet a környezeti hatásoktól.
Ha a célod az anti-aging hatás, válassz egy probiotikumokban és antioxidánsokban gazdag nappali krémet.
Az öregedés elleni arcápolási rutin legfontosabb lépése: egy jó fényvédő. Vedd komolyan, hiszen a napsugárzás felelős a pigmentfoltok kialakulásának nagy részéért. Ráadásul a bőr kollagéntermelését is csökkenti.
Bár a kollagén az öregedésgátlás kulcsfontosságú összetevője, a kozmetikus figyelmeztet:
Ne dőlj be a „kollagénes krémek” marketingjének! A kollagénes krémekben található molekulák mérete túl nagy ahhoz, hogy átjusson a bőr felső védőrétegén (hámrétegen) és elérje azt a mélységet, ahol a valódi kollagéntermelés zajlik (az irharétegben).
„Ha valóban serkenteni szeretnéd kollagéntermelést, akkor válassz kollagén indukciós kezeléseket (pl. dermapen, HIFU vagy rádiófrekvencia). Ami viszont látványos eredményt hoz rövid idő alatt, az a két azonnali hatású anti-aging kezelés: a HIFU és a Botox.”
A szakértő szerint a modern HIFU-technológiák fájdalommentesek és mélyen stimulálják a bőrt.
„Mindig figyelj oda rá, hogy a kezelést orvosi CE-minősítésű, bevizsgált géppel végezzék, kizárólag szakemberek!” – teszi hozzá a szakember.
Kezdj egy olajos lemosóval, hiszen ezzel tudod a leghatékonyabban eltávolítani a sminket és a szennyeződéseket. Ezután egy géles állagú lemosóval is menj át a bőrödön, hogy alaposan kitisztítsd a pórusaidat, és elősegítsd a további szérumok felszívódását.
Ugyanebben segít az este felvitt toner is. Felkészíti az arcodat a rutin többi komponensére és segít a bőr pH-egyensúlyának fenntartásában.
A fiatal bőr tündérkeresztanyja a retinol, mert akadályozza az új ráncok kialakulását, a meglévőket pedig finomítja. Valamint ezen kívül serkenti a sejtek megújulását is, ezzel csökkentve a pigmentációt.
Ha eddig nem használtad, lassan – heti 1-2 alkalommal – kezdd el bevezetni rutinodba.
Az éjszakai bőrregenerációt a peptidekben és ceramidokban gazdag hidratálók segítik elő a leginkább, ezért ezeket az összetevőket érdemes keresni a termékeken.
Mivel a szem alatti bőr vékonyabb, mint az arcod többi részén, ez a terület extra törődést igényel. Hidratálása elengedhetetlen, hiszen ezzel érheted el, hogy feszes és telt maradjon ez a terület.
Maczkó Fruzsina kozmetikus szerint az anti-aging küldetések második pillére a tudatos életmódban rejlik.
„Fontos, hogy belsőleg is megtámogassuk a szervezetünket minőségi kollagénkészítményekkel, illetve legyen megfelelő az alvás- és életminőségünk! Elegendő folyadék-, kollagén- és vitaminbevitel nélkül, a bőr regenerációja sem lesz optimális.”
„Bőrünk öregedését nem tudjuk megállítani, de a megfelelő életmóddal és kezelésekkel lassítani tudjuk. Mindig nézz utána milyen szakemberhez foglalsz időpontot – legyen szó kozmetikai vagy orvos-esztétikai kezelésekről egyaránt!” – figyelmeztet Maczkó Fruzsina, kozmetikus, akne specialista.
