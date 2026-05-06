Hoppá! Orlando Bloom új kedvese Katy Perry kiköpött mása

Orlando Bloom oldalán nemrég egy fiatal modell tűnt fel, amikor a Met-gála után bulizni indultak egy New York-i elit klubba. A színészt kísérő hölgy a rajongók szerint kísértetiesen hasonlít Bloom egykori kedvesére, Katy Perryre.
A Met-gála utóbulijára egy rejtélyes nő társaságában érkezett a Gyűrűk Ura-filmek sztárja, Orlando Bloom. A titokzatos nő hamar beindította a találgatásokat, akinek társaságában helyi idő szerint éjjel egy óra magasságában érkezett meg a színész a Zero Bond nevű elit klubba. Bloom igyekezett elkerülni a feltűnést, ezért egy fekete baseball sapkát viselt.
A fotók alapján hamar kiderült a rejtélyes hölgy kiléte: Orlando Bloom Meredith Duxbury társaságát élvezte az éjszakai bulizást. A 27 éves modell egy áttetsző, fekete csipkeruhában jelent meg, a képek tanúsága szerint pedig el sem mozdultak egymás mellől a színésszel. Az 1,7 millió Instagram követővel rendelkező modellt sokan egyből Katy Perryhez hasonlították.
Orlando Bloomot pár hónappal ezelőtt egyébként még egy másik manöken társaságában látták: akkor is egy nála jóval fiatalabb modell társaságában mulatta az időt.
A pár megjelenése azonnal beindította a pletykákat, különösen azután, hogy Orlando Bloom még tavaly bejelentette, véget ért a kapcsolata Katy Perryvel, közel kilenc év után. A sztárpár ez alatt az idő alatt többször is szakított, majd 2019-ben sor került az eljegyzésre, 2020-ban pedig kislányuk született, akit Daisynek neveztek el.
A végleges szakítás óta az énekesnő már továbblépett: a hírek szerint jelenleg Justin Trudeauval alkotnak egy párt, immáron nyolc hónapja. Trudeau ugyan egyelőre még hivatalosan házas, miután 2023-ban különvált a feleségétől, Sophie Grégorie Trudea-tól, akitől három gyermeke született - írta a Daily Mail.
