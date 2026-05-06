Eddig te is így tároltad a húst? Az életeddel játszottál

A hús tárolása hűtőben nem játék: egyetlen rossz mozdulat is káros hatással lehet az egészségre. Sokan követik el például azt a hibát, hogy a húsvásárlás után egyszerűen zacskóstól bedobják a frigóba a portékát, mit sem sejtve arról, hogy ezzel szabad utat engednek a baktériumok robbanásszerű szaporodásának.
Amikor a húst a vékony, könnyen szakadós zacskóban hagyod, tulajdonképpen egy nedves, zárt inkubátort hozol létre a baktériumoknak. Ezek a tasakok gyakran már a boltban kisebb-nagyobb sérüléseket szenvednek, így a húslé – amely a szalmonella és a campylobacter melegágya – észrevétlenül szivárog ki a hűtőd polcára. Ha a húslé hozzáér a zöldségekhez vagy a sajtokhoz, vagy akár csak a polchoz, amelyre utána mást teszel, azt nevezik keresztfertőzésnek. Ráadásul a vékony zacskón keresztül a hús átveszi a hűtőben keringő szagokat, és az oxigén hatására gyorsabban barnulni kezd.
A húst hazaérve azonnal vedd ki a bolti csomagolásból kivéve, ha gyári vákuumcsomagolásban van. Töröld szárazra papírtörlővel, és helyezd át egy vastag falú, simítózáras tasakba vagy jól záródó üvegdobozba. A vákuum vagy a szoros zárás azért fontos, mert minél kevesebb levegő marad a hús körül, annál lassabb az oxidáció. Emellett egy masszív doboz felfogja a nedvességet, a húslé nem kezd szivárogni, így a hűtő és a többi élelmiszer tiszta marad. Mindezen kívül egy üvegtárolóban vagy zárócsíkkal ellátott vastagabb zacskóban könnyebben nyomon követhető a hús állapota anélkül, hogy fel kellene nyitni a csomagolást.
Nem minden hús bírja ugyanúgy a tárolást. A hűtő leghidegebb pontján, általában az alsó polcon, a zöldséges rekesz felett az alábbi időtartamok az irányadók:
Bors-tippek a tároláshoz
