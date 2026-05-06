Eddig te is így tároltad a húst? Az életeddel játszottál

Komoly higiéniai és minőségi kockázatot rejt a bolti zacskók használata a hűtőben.

A hús frissességének megőrzésében a légmentesen zárható tasakok és dobozok segíthetnek.

A különböző húsfajták más-más ideig tarthatók el biztonságosan a hűtőben és a mélyhűtőben.

Érdemes figyelni a „keresztfertőzések” elkerülésére, hogy a hűtő tiszta és biztonságos maradjon.

A hús tárolása hűtőben nem játék: egyetlen rossz mozdulat is káros hatással lehet az egészségre. Sokan követik el például azt a hibát, hogy a húsvásárlás után egyszerűen zacskóstól bedobják a frigóba a portékát, mit sem sejtve arról, hogy ezzel szabad utat engednek a baktériumok robbanásszerű szaporodásának.

Hús tárolása hűtőben: miért káros a bolti tasak?

Amikor a húst a vékony, könnyen szakadós zacskóban hagyod, tulajdonképpen egy nedves, zárt inkubátort hozol létre a baktériumoknak. Ezek a tasakok gyakran már a boltban kisebb-nagyobb sérüléseket szenvednek, így a húslé – amely a szalmonella és a campylobacter melegágya – észrevétlenül szivárog ki a hűtőd polcára. Ha a húslé hozzáér a zöldségekhez vagy a sajtokhoz, vagy akár csak a polchoz, amelyre utána mást teszel, azt nevezik keresztfertőzésnek. Ráadásul a vékony zacskón keresztül a hús átveszi a hűtőben keringő szagokat, és az oxigén hatására gyorsabban barnulni kezd.

A hús helyes tárolása

A húst hazaérve azonnal vedd ki a bolti csomagolásból kivéve, ha gyári vákuumcsomagolásban van. Töröld szárazra papírtörlővel, és helyezd át egy vastag falú, simítózáras tasakba vagy jól záródó üvegdobozba. A vákuum vagy a szoros zárás azért fontos, mert minél kevesebb levegő marad a hús körül, annál lassabb az oxidáció. Emellett egy masszív doboz felfogja a nedvességet, a húslé nem kezd szivárogni, így a hűtő és a többi élelmiszer tiszta marad. Mindezen kívül egy üvegtárolóban vagy zárócsíkkal ellátott vastagabb zacskóban könnyebben nyomon követhető a hús állapota anélkül, hogy fel kellene nyitni a csomagolást.

Meddig lehet a húst hűtőben tárolni?

Nem minden hús bírja ugyanúgy a tárolást. A hűtő leghidegebb pontján, általában az alsó polcon, a zöldséges rekesz felett az alábbi időtartamok az irányadók:

Darált hús: legfeljebb 1 nap. A nagy felület miatt a baktériumok itt szaporodnak a leggyorsabban.

legfeljebb 1 nap. A nagy felület miatt a baktériumok itt szaporodnak a leggyorsabban. Szárnyasok: 1-2 nap. Kifejezetten érzékenyek, ne kockáztass!

1-2 nap. Kifejezetten érzékenyek, ne kockáztass! Sertéshús: 2-3 nap.

2-3 nap. Marhahús: 3-5 nap. A marha bírja a legtovább, de csak ha megfelelően szárazon van tartva.

3-5 nap. A marha bírja a legtovább, de csak ha megfelelően szárazon van tartva. Halak: legfeljebb 1 nap. A halhús szerkezete nagyon gyorsan bomlik.

Bors-tippek a tároláshoz Ha tudod, hogy nem készíted el a húst 48 órán belül, azonnal porciózd ki, tedd légmentes zacskóba, írd rá a dátumot, és irány a fagyasztó. A fagyasztóban a hús hónapokig eláll, de a minősége akkor lesz a legjobb, ha minél frissebb állapotában került jégre. A hűtőben való érlelés otthoni körülmények között, tehát speciális érlelő hűtő nélkül nem tanácsos, mert a páratartalom és a hőmérséklet ingadozása miatt hamarabb következik be a romlás, mint a puhulás. Ha bizonytalan vagy, használd az érzékszerveid! Ha a hús felülete nyálkás és szürkés, vagy ha kicsit is szúrós, savanykás szagot áraszt, ne próbáld menteni mosással vagy fűszerekkel – inkább válj meg tőle a biztonságod érdekében! Sokan azt hiszik, higiénikusabbak, ha a csap alatt leöblítik a nyers húst. Ez a legnagyobb hiba. A vízsugárral valójában szétpermetezed a hús felületén lévő baktériumokat a mosogatóra, a csaptelepre és a konyhapultra. A hőkezelés – mint a sütés és főzés – során a baktériumok elpusztulnak, a mosással viszont csak a konyhád többi részét fertőzöd meg. Inkább csak töröld le a nedvességet egy papírtörlővel, amelyet aztán azonnal dobj a szemétbe.

