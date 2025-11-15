Így őrizheted meg a bőr rugalmasságát 50 felett

Ahogy múlnak az évek, a bőr lassabban regenerálódik, a kollagénrostok pedig fokozatosan leépülnek. Ez a fehérje felel a bőr feszességéért, tartásáért és hidratáltságáért. A folyamat természetes, de nem elkerülhetetlen: életmódbeli odafigyeléssel, tudatos táplálkozással és megfelelő bőrápolással történő kollagénpótlással sokat tehetünk azért, hogy a bőr 50 felett is rugalmas maradjon.

A kollagénpótlás a fiatalos, egészséges megjelenés alapja.

Fotó: 123RF

Miért csökken a kollagéntermelés és mit okoz?

A kollagén mennyisége már a húszas évek végétől lassan csökken, de ötven felett a szervezet kollagéntermelése a korábbinak alig harmadára esik vissza. A menopauza idején a hormonális változások – elsősorban az ösztrogénszint csökkenése – tovább gyorsítják a folyamatot. Ennek következménye a bőr elvékonyodása, a ráncok mélyülése, a tónusvesztés és a megereszkedés.

A bőrgyógyászok szerint nemcsak a genetika, hanem az életmód is döntő szerepet játszik. A dohányzás, az UV-sugárzás, a kevés alvás és a cukorban gazdag étrend mind fokozzák a kollagén bontását. A stressz és a krónikus gyulladás szintén hozzájárul a bőr szerkezeti gyengüléséhez.

A folyamat lassításához a cél nem csupán a „ránctalanítás”, hanem a kollagénszintézis újraaktiválása – vagyis annak elérése, hogy a szervezet maga termeljen új, erős rostokat.

Kollagénpótlás 50 felett – mit mondanak a szakértők?

Az utóbbi években a kollagént tartalmazó étrend-kiegészítők és italok hatalmas népszerűségre tettek szert. A tudományos vizsgálatok szerint a hidrolizált kollagén – vagyis apró aminosavláncokra bontott forma – valóban felszívódik, és a szervezet építőelemként használhatja fel a bőr, az ízületek és a kötőszövetek megújításához. A legjobb eredmény akkor várható, ha a kollagénpótlás mellé C-vitamin is társul, mert ez nélkülözhetetlen a kollagénképződéshez.

A bőrgyógyászok ugyanakkor hangsúlyozzák: a kollagénkapszula önmagában nem elég. A külső bőrápolás és az életmódbeli tényezők legalább olyan fontosak. A retinolt, peptideket, hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok serkentik a bőr megújulását, míg a fényvédelem elengedhetetlen, mert az UV-sugárzás bontja le leggyorsabban a kollagént.