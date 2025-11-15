Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így őrizheted meg a bőr rugalmasságát 50 felett

Így őrizheted meg a bőr rugalmasságát 50 felett

bőrfeszesítés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 13:15
kollagéntermelésegészségkollagén50 felett
Ötven felett a bőr természetes kollagéntermelése jelentősen csökken, a bőr veszít rugalmasságából és feszességéből. A szakértők szerint a kollagénpótlás nemcsak a szépség megőrzéséről szól – a bőr szerkezetének támogatása a fiatalos, egészséges megjelenés alapja.
Zedna Life
A szerző cikkei

Ahogy múlnak az évek, a bőr lassabban regenerálódik, a kollagénrostok pedig fokozatosan leépülnek. Ez a fehérje felel a bőr feszességéért, tartásáért és hidratáltságáért. A folyamat természetes, de nem elkerülhetetlen: életmódbeli odafigyeléssel, tudatos táplálkozással és megfelelő bőrápolással történő kollagénpótlással sokat tehetünk azért, hogy a bőr 50 felett is rugalmas maradjon.

Alapanyagok kollagénpótláshoz
A kollagénpótlás a fiatalos, egészséges megjelenés alapja.
Fotó: 123RF

Miért csökken a kollagéntermelés és mit okoz?

A kollagén mennyisége már a húszas évek végétől lassan csökken, de ötven felett a szervezet kollagéntermelése a korábbinak alig harmadára esik vissza. A menopauza idején a hormonális változások – elsősorban az ösztrogénszint csökkenése – tovább gyorsítják a folyamatot. Ennek következménye a bőr elvékonyodása, a ráncok mélyülése, a tónusvesztés és a megereszkedés.

A bőrgyógyászok szerint nemcsak a genetika, hanem az életmód is döntő szerepet játszik. A dohányzás, az UV-sugárzás, a kevés alvás és a cukorban gazdag étrend mind fokozzák a kollagén bontását. A stressz és a krónikus gyulladás szintén hozzájárul a bőr szerkezeti gyengüléséhez.

A folyamat lassításához a cél nem csupán a „ránctalanítás”, hanem a kollagénszintézis újraaktiválása – vagyis annak elérése, hogy a szervezet maga termeljen új, erős rostokat.

Kollagénpótlás 50 felett – mit mondanak a szakértők?

Az utóbbi években a kollagént tartalmazó étrend-kiegészítők és italok hatalmas népszerűségre tettek szert. A tudományos vizsgálatok szerint a hidrolizált kollagén – vagyis apró aminosavláncokra bontott forma – valóban felszívódik, és a szervezet építőelemként használhatja fel a bőr, az ízületek és a kötőszövetek megújításához. A legjobb eredmény akkor várható, ha a kollagénpótlás mellé C-vitamin is társul, mert ez nélkülözhetetlen a kollagénképződéshez.

A bőrgyógyászok ugyanakkor hangsúlyozzák: a kollagénkapszula önmagában nem elég. A külső bőrápolás és az életmódbeli tényezők legalább olyan fontosak. A retinolt, peptideket, hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok serkentik a bőr megújulását, míg a fényvédelem elengedhetetlen, mert az UV-sugárzás bontja le leggyorsabban a kollagént.

A modern esztétikai kezelések – például a mikrotűs rádiófrekvenciás terápia, lézeres bőrmegújítás vagy hialuronsavas biorevitalizáció – szintén fokozzák a bőr természetes regenerációs folyamatait. Ezek nem feltétlenül a „fiatalításról” szólnak, hanem arról, hogy a bőr újra aktív, önépítő állapotba kerüljön.

Életmódbeli tényezők, amelyek támogatják a bőrfeszességet

A bőr rugalmassága nemcsak a külső kezeléseken múlik. A kollagén szintézisét nagymértékben befolyásolja a fehérjében, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag étrend. A halak, tojás, diófélék, csontleves, valamint a C-vitaminban gazdag zöldségek (pl. paprika, brokkoli, citrusfélék) segítik a kollagéntermelést.

A megfelelő alvás és a stressz csökkentése szintén kulcsfontosságú, hiszen a kortizol – a stresszhormon – gátolja a kollagénképződést. A bőr hidratáltságát kívülről és belülről is támogatni kell: a napi bőséges folyadékbevitel és a lipidpótló hidratálók együtt tartják feszesen a bőrt.

A szakértők szerint 50 felett a cél nem a húszéves bőr visszaszerzése, hanem a bőr egészségének és komfortjának megőrzése. A rendszeres, személyre szabott bőrápolás, a kollagénpótlás és a tudatos életmód együttesen segíthet abban, hogy a bőr továbbra is feszes, ragyogó és élettel teli maradjon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu