Esti rutin, amitől reggel fiatalabbnak tűnsz – ez a bőrgyógyászok öregedés elleni titka

Gondoltad volna, hogy az éjszaka folyamán sokkal többet tehetsz az üde és fiatalos bőrért, mint nappal? Ha szeretnél ráncok és sötét foltok nélküli ragyogó bőrt és visszafordítanád az arcod öregedését, akkor tartsd be az alábbi, bőrgyógyászok által is javasolt esti bőrápolási rutint.

Egy speciális esti arcápolási rutin rendszeres betartásával hatékonyan felveheted a harcot az öregedés ellen.

Fotó: Shutterstock

Bőrápolási rutin, amely felveszi a harcot az öregedés ellen

Egy korábbi kutatás során tudósok azt találták, hogy a bőr naplemente után könnyebben magába szívja a különböző krémeket és olajokat, így azok előnyei fokozottan kihasználhatók az esti órákban. A tanulmányban emellett azt is alátámasztották, hogy a bőr éjszaka több nedvességet veszít, mint nappal, illetve ilyenkor regenerálódik, melynek következtében megfelelő ápolást igényel. Valójában még egy pofonegyszerű, jól átgondolt esti bőrápolási rutin is segíthet abban, hogy fiatalos megjelenéssel ébredj. Lássuk, hogyan veheted fel a harcot az öregedés ellen!

Esti rutin lépésről lépésre

Az ideális esti arcápolási rutin csupán négy egyszerű lépésből áll, amit könnyedén beilleszthetsz a mindennapokba. Ezek a lépések segítenek megfelelően tisztítani, hidratálni és ápolni a bőrödet, miközben egészségesebb és fiatalosabb megjelenést kölcsönöznek neked.

lépés: tisztítás

Rendkívül fontos, hogy teljesen megtisztított bőrre vidd fel a krémeket, hogy azok 100 százalékosan kifejthessék a hatásukat. Válassz a bőrtípusodnak megfelelő terméket és távolítsd el vele a sminket, valamint az egyéb szennyeződéseket. Kezdésnek használj olaj alapú tisztítót, majd egy gyengéd, alacsony pH-értékű arclemosót. A dupla tisztítás sosem árt! lépés: hámlasztás

Az arc hámlasztása segít abban, hogy a bőr gyorsabban megújulhasson az elhalt hámsejtek eltávolításával, ami nemcsak simább bőrt eredményez, hanem hozzájárul a felvitt krémek hatékonyabb felszívódásához. Fontos ugyanakkor észben tartani, hogy egynél többször nem hámlasszuk a bőrünket egy héten, máskülönben túl érzékennyé válhat. lépés: szérumok felvitele

A specifikus bőrproblémákat orvosoló krémek és szérumok kulcselemei az esti rutinnak, hiszen a bőröd ebben a napszakban könnyebben fogadja magába a különböző anyagokat. lépés: hidratálás

Bár ez az utolsó lépés, sose feledkezz meg róla, mivel hozzájárul a bőr regenerálódásához, és segítségével kiküszöbölhető a korábban említett nedvességvesztés. Amennyiben szárazabb bőrrel küzdesz, bátran válogass különböző arcolajok és testesebb éjszakai krémek közül.