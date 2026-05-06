Szívszorító tragédia a maratonon: a cél előtt esett össze a kétgyermekes apa

Életveszélyes állapotban, intenzív osztályon kezelnek egy 43 éves brit mentőst, aki a London Marathon utolsó szakaszában kapott szívmegállást. Gareth Hopkins már csak körülbelül egy mérföldre, vagyis nagyjából 1,6 kilométerre volt a célvonaltól, amikor összeesett a 42 kilométeres verseny végén.

A kétgyermekes mentős küzd az életéért.

Fotó: James Pearson/GoFundMe

A mentős váratlanul esett össze

Gareth a testvérével, Chrisszel együtt futott az Age UK javára. A testvérek a nagymamájuk, Tricia Petts emlékének ajánlották a maratont: az asszony 2025 januárjában hunyt el, miután hat éven át küzdött Alzheimer-kórral és demenciával. A Hoddesdonból származó férfi húsz éve dolgozik mentősként az East of England Ambulance Service kötelékében. Most azonban ő az, akinek minden segítségre szüksége van: egy londoni kórházban ápolják, állapotát kritikusnak írták le.

Barátja, James Pearson GoFundMe-oldalt indított a család támogatására. A felhívás szerint a történtek mélyen megrázták Gareth feleségét, Jodie-t, két kisgyermekét, a szüleit és a testvérét is. Pearson azt írta: bár a jövő továbbra is bizonytalan, igyekeznek reménykedni és pozitívak maradni, miközben a gyűjtés a londoni kezelés idején jelentkező anyagi és gyakorlati terheket hivatott enyhíteni. A támogatás gyorsan megindult: a megadott adatok szerint már több mint 22 300 font, vagyis körülbelül 9,4 millió forint gyűlt össze Gareth családjának.

A történet különösen megrendítő, mert Gareth nem rutinos futóként állt rajthoz. Korábban a BBC-nek azt mondta, öt éve nem végzett rendszeres testmozgást, nem járt edzőterembe és nem tartotta magát futónak. Tavaly augusztus végén kezdett készülni, előbb a Couch to 5K programmal, majd fokozatosan a maratoni távval. A felkészülés során nagyjából egy stone-t, azaz körülbelül 6,3 kilogrammot fogyott, tudta meg a Mirror.