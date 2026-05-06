KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító tragédia a maratonon: a cél előtt esett össze a kétgyermekes apa

mentős
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 13:30
maratonférfiösszeesett
Gyakorlott futó volt. Mégis összeesett a mentős férfi.

Életveszélyes állapotban, intenzív osztályon kezelnek egy 43 éves brit mentőst, aki a London Marathon utolsó szakaszában kapott szívmegállást. Gareth Hopkins már csak körülbelül egy mérföldre, vagyis nagyjából 1,6 kilométerre volt a célvonaltól, amikor összeesett a 42 kilométeres verseny végén.

A kétgyermekes mentős küzd az életéért.
A kétgyermekes mentős küzd az életéért.
Fotó: James Pearson/GoFundMe

A mentős váratlanul esett össze

Gareth a testvérével, Chrisszel együtt futott az Age UK javára. A testvérek a nagymamájuk, Tricia Petts emlékének ajánlották a maratont: az asszony 2025 januárjában hunyt el, miután hat éven át küzdött Alzheimer-kórral és demenciával. A Hoddesdonból származó férfi húsz éve dolgozik mentősként az East of England Ambulance Service kötelékében. Most azonban ő az, akinek minden segítségre szüksége van: egy londoni kórházban ápolják, állapotát kritikusnak írták le.

Barátja, James Pearson GoFundMe-oldalt indított a család támogatására. A felhívás szerint a történtek mélyen megrázták Gareth feleségét, Jodie-t, két kisgyermekét, a szüleit és a testvérét is. Pearson azt írta: bár a jövő továbbra is bizonytalan, igyekeznek reménykedni és pozitívak maradni, miközben a gyűjtés a londoni kezelés idején jelentkező anyagi és gyakorlati terheket hivatott enyhíteni. A támogatás gyorsan megindult: a megadott adatok szerint már több mint 22 300 font, vagyis körülbelül 9,4 millió forint gyűlt össze Gareth családjának.

A történet különösen megrendítő, mert Gareth nem rutinos futóként állt rajthoz. Korábban a BBC-nek azt mondta, öt éve nem végzett rendszeres testmozgást, nem járt edzőterembe és nem tartotta magát futónak. Tavaly augusztus végén kezdett készülni, előbb a Couch to 5K programmal, majd fokozatosan a maratoni távval. A felkészülés során nagyjából egy stone-t, azaz körülbelül 6,3 kilogrammot fogyott, tudta meg a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu