Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek Európa legolcsóbb úti céljai ebben az évben.

Spórolás és életre szóló élmények: hova utazzunk Európában, ha a takarékosság a fő szempont?

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 08:45
olcsó utazásEurópa
A repülőjegyek és a szálláshelyek drágulása miatt sokan kénytelenek újratervezni a nyaralást, de a térképen még mindig akadnak fehér foltok. Számos olyan úti cél létezik a közelünkben, amelyek ugyan Európa legolcsóbb országai közé sorolhatók, mégis kiváló alternatívát nyújtanak a túlárazott nyugati nagyvárosok helyett. Mutatjuk, melyek ezek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Európa legolcsóbb országai még mindig megőrizték azt az előnyüket, hogy a magyar pénztárcához mérten is megfizethető szolgáltatásokat kínálnak. A választásnál a történelmi hitelesség és a helyi kultúra eredetisége ugyanolyan fontos szempont, mint a sör vagy egy ebéd ára. Az alábbi hat országban a látogatók úgy érezhetik, hogy a pénzükért valódi értéket és vendégszeretetet kapnak.

Bulgária Európa legolcsóbb országai közé tartozik, ahol olyan látványosságok várnak, mint a szófiai Alekszandr Nyevszkij-székesegyház.
Vajon melyek Európa legolcsóbb országai 2026-ban? Bulgária például köztük van
Fotó: Robert Harding Video /   shutterstock
  • Bosznia-Hercegovina és Bulgária a legolcsóbb választás 2026-ban.
  • Szerbia és Albánia verhetetlen gasztronómiai árakat kínál.
  • Lengyelország és Litvánia a legjobb ár-érték arányú országok városnézésre.

Melyek Európa legolcsóbb országai 2026-ban?

Bosznia-Hercegovina

Szarajevó és Mostar macskaköves utcái a történelem élő díszletei, ahol a keleti és a nyugati kultúra találkozása ma is kézzelfogható. Travnik oszmán építészeti öröksége és Jajce monumentális vízesései olyan látványt nyújtanak, amelyért máshol sorban kellene állni. Bosznia-Hercegovina éttermeiben a helyi specialitások ára töredéke a horvát tengerparti áraknak, a közlekedés pedig egyszerű és olcsó.

Litvánia

Vilnius barokk óvárosa és Kaunas modernista épületei a balti régió legvonzóbb, mégis legkedvezőbb árú helyszínei. A tengerparti Klaipėda a dűnéivel és a friss sós levegővel a skandináv hangulatot hozza el, mellőzve a magas dán vagy svéd árakat. A múzeumi belépők és a színvonalas tömegközlekedés lehetővé teszi a teljes körű felfedezést minimális költségvetésből.

Szerbia

Belgrád brutalista építészete és lüktető éjszakai élete mellett a szerb vidék a nyugalom és a gasztronómia fellegvára. A húsételek és a helyi borok minősége messze meghaladja azt, amit az árcédulák sugallnak a vendéglőkben. Szerbiában a szálláskínálat a modern apartmanoktól a tradicionális falusi vendégházakig terjed, mindenütt barátságos árakkal találkozhatunk.

Lengyelország

Krakkó királyi vára, Gdańsk kikötői negyede és Wrocław színes főtere bizonyítja, hogy a lengyel városok a kontinens élvonalába tartoznak. Lengyelország hatékony vasúthálózata révén a távolsági utazás is pénztárcabarát, a városi felfedezés pedig gyalogosan is kényelmes. A „tejbárok” (bar mleczny) intézménye továbbra is biztosítja a házias, laktató étkezést jelképes összegekért.

Albánia

Míg Albánia partvidéke egyre népszerűbb, a belső területeken fekvő Korca vagy az oszmán kori házairól híres Gjirokastra megőrizte érintetlenségét. A hegyvidéki falvakban a vendéglátás közvetlen, az árak pedig gyakran a tíz évvel ezelőtti szintet idézik. A történelem iránt érdeklődők számára a bunker-múzeumok és a római romok szinte ingyen kínálnak egész napos elfoglaltságot.

Bulgária

Szófia a vallási türelem városa, ahol mecsetek és katedrálisok állnak egymás szomszédságában egy római rommező felett. Bansko a téli sportok kedvelőinek nyújt megfizethető pályákat, míg a tengerparti városok a nyári szezonban is élhetők maradnak. A bolgár konyha egyszerűsége és a helyi szolgáltatások árazása miatt az ország stabilan tartja helyét a költséghatékony listákon.

Egy-egy ilyen utazás során érdemes a helyi piacokat keresni, ahol a termelői áruk nemcsak olcsóbbak, de ízletesebbek is a bolti kínálatnál. A főszezonon kívüli látogatás további jelentős megtakarítást jelenthet, miközben a tömegmentes látnivalók élvezete is garantált. Ezek az úti célok bebizonyítják, hogy a kaland és a kikapcsolódás nem feltétlenül luxus, ha tudjuk, merre induljunk el. Jó utat!

Nézz további spórolós ötleteket az alább videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu