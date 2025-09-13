Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
5 hiba, amitől gyorsabban öregszik a bőröd – A fiatalos bőr titkai

5 hiba, amitől gyorsabban öregszik a bőröd – A fiatalos bőr titkai

bőrápolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 16:15
érett bőrfiatalosöregedés ellen
Van bizony 5 hétköznapi szokás, amitől sokkal gyorsabban lesznek láthatóak az öregedés jelei az arcodon. Lássuk milyen szokásokat kerülj, és hosszabb ideig megőrizheted a fiatalos bőröd.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A fiatalos bőr megőrzése nem akkora ördöngösség mint gondolod. Ha ezt az 5 dolgot kerülöd, akkor akár éveket letagadhatsz a korodból!

Egy nő nézi a ráncait a tükörben, a cikkből kiderül a fiatalos bőr titka!
5 hiba, amitől gyorsabban öregszik a bőröd – A fiatalos bőr titkai
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

A fiatalos bőr titkai – 5 hiba, amit jobb ha elkerülsz

1. Nem használsz fényvédőt

Már a füleden jön ki annyiszor hallottad, hogy kéne kenni, de muszáj, hogy ne csak tudd, hanem alkalmazd is tudásod a gyakorlatban. Az UV-sugarak károsítják a bőrt és egyes kutatások szerint akár a ráncok 80%-áért is felelősek lehetnek. Sajnos nemcsak napozás alatt kell használni, hanem felhős időben is. Ugye holnap reggel te sem felejted el a fényvédőt? A bőröd meghálálja, hidd el. 

2. Nem használsz hidratálót

A száraz bőr sokkal hajlamosabb a bőröregedésre. A hidratálás legalább annyira fontos a bőrödnek, mint a testednek a vízivás. Szerezz be a bőrtípusodnak megfelelő hidratálót, és naponta legalább 1x, de inkább 2x, reggel és este kend be magad, mert ha nem kap elég nedvességet a bőr, akkor feszülni, húzódni fog, és az öregedés jelei is jóval szembetűnőbbek lesznek az arcodon.

3. Túl sok cukrot eszel

Tudtad, hogy ha túl sok feldolgozott cukrot fogyasztasz, az nem csak hízáshoz, de fokozott öregedéshez is vezethet? Bizony, a cukor belülről öregít, ő a csendes gyilkos. Miért? A cukor lebontja a kollagént, amitől a bőr megereszkedik. Nem kell örökre búcsút inteni a cukornak, de muszáj, hogy odafigyelj mennyit viszel be a szervezetedbe.  

A fiatalos bőr titka a megfelelő arcápolás a képen egy fiatal nő arcmosás után törülközővel törli meg az arcát.
A bacilusok miatt is fontos, hogy legyen külön arctörlő törölköződ a fürdőben
Fotó: marevgenna /  Shutterstock 

4. Kevés alvás

A bőr éjszaka regenerálódik, és ha nem alszol eleget, az a bőrödön is meglátszik, ezt bizonyára egy álmatlan éjszaka után te magad is tapasztalod a tükörbe nézve. A bőröd fakóbb lesz, és előbb megjelennek azok a finom kis vonalak is, amiknek máskor nyoma sincs az arcodon.

5. Bőrdörzsölés

Hogyan törlöd meg az arcod sminklemosás után? Sajnos, az sem mindegy, hogyan csinálod ezt az egyszerűnek tűnő mozdulatot. Ha erősen dörzsölöd az arcod, akkor olyan mikrosérüléseket okozhatsz, amik hosszútávon gyengítik a bőr rugalmasságát, így hozzájárulnak az öregedési folyamat felgyorsulásához. Inkább finom mozdulatokkal itasd le a vizet az arcodról, semmiképp se dörzsöld erőteljesen. 

Láthatod, hogy ezek a hibák könnyen orvosolhatóak, semmi extra dologra nincs szükség, pusztán egy kis odafigyelés, és éveket letagadhatsz a korodból. 

Nézd meg az alábbi videót:

Ne hagyd ki az alábbi cikkeinket se:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu