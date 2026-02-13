A fodrászok figyelmeztetnek: így ártasz a hajadnak a legtöbbet

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 10:15
hajápolás
A legtöbben azt hisszük, mindent megteszünk a szép hajért, mégis egyre fakóbb, szárazabb vagy épp zsírosabb lesz. A hajápolási hibák sokszor pont ott kezdődnek, ahol a legtöbben a legbiztosabbnak érzik magukat: a mindennapi rutinban. Mutatjuk mit csinállj másképp, hogy visszanyerd hajad szépségét.
Bódogh Gabriella
Meglepő, de a fodrászok szerint nem a drága kezelések hiánya a gond, hanem az apró, berögzült szokások. Olyan dolgok, amiket megszokásból csinálunk, és eszünkbe sem jut, hogy pont ezek teszik tönkre a hajunkat. Veled is előfordult már, hogy bármit csinálsz, a frizurád mindig kezelhetetlen? Akkor lehet, te is belecsúsztál a leggyakoribb hajápolási hibák egyikébe.

Hajápolási hibák, amelyek fakó, töredezett és egészségtelen hajhoz vezethetnek.
A leggyakoribb hajápolási hibák nem a drága kezelések hiányából fakadnak, hanem a mindennapi rutinból, amely hosszú távon károsíthatja a haj egészségét
  • A legtöbb nő ugyanazokat a hajápolási hibákat követi el nap mint nap, és észre sem veszi.
  • A rosszul megválasztott hajápolási rutin hosszú távon töredezett, fakó hajhoz vezethet.
  • Sokan túl gyakran mossák a hajukat, ami épp az ellenkező hatást váltja ki.
  • Mutatjuk, mely szokások ártanak a hajadnak, és mit érdemes másképp csinálnod.

Hajápolási hibák: a rossz rutin, amit szinte mindenki követ

A szalonokban a fodrászok mindig ugyanazt mondják el vendégeiknek: a legtöbben nem a hajtípusuknak megfelelő termékeket használják. Veszünk egy sampont, mert jó az illata, mert akciós volt, vagy mert egy influencer ajánlotta. Közben a hajunk teljesen mást igényelne.

A rosszul megválasztott termékek könnyen elnehezítik a vékony szálú hajat, vagy épp kiszárítják a vastagabbat. A végeredmény? Laposság, töredezés, gyors zsírosodás. Ilyenkor jön a kérdés: mit rontasz el a hajaddal, ha ennyi mindent kipróbáltál már?

Sokszor nem a mennyiség, hanem a minőség és az összhang hiányzik a hajápolási rutinból.

Gyakori hajápolási hibák, amiket szinte minden nő elkövet

A fodrászok szerint az egyik legtipikusabb hiba a túl gyakori hajmosás. Ismerős? Ha kicsit zsíros, már mész is hajat mosni, pedig a túlzásba vitt mosás pont az ellenkező hatást váltja ki: a fejbőr még több olajat termel.

A másik klasszikus hiba, a forró víz. Egy hosszú nap után jólesik a forró zuhany, de a haj nem szereti, mert kiszárad, fénytelenné válik, és hamarabb töredezik. A hajformázókról sem szabad megfeledkezni: hajvasaló, göndörítő, hajszárító, melyek hővédelem nélkül gyorsan tönkre teszik a hajvégeket. 

A legtöbb nő még mindig túl sok terméket használ, pedig felesleges: olaj az olajra, balzsam a pakolásra, majd egy adag szárazsampon. A haj csak nehezen lélegzik alatta.

Az egészséges haj titka valójában egyszerűbb, mint hinnéd

A fodrászok szerint az egészséges haj titka nem a polcokon sorakozó flakonok számában rejlik, inkább abban, hogy figyelsz arra, mire van tényleg szüksége a hajadnak.

A legtöbb ember csak akkor kezd el foglalkozni a hajával, amikor már látványos a probléma: hullik, töredezik, vagy egyszerűen nem áll sehogy. Valójában a haj állapota sokszor a mindennapi szokások tükre. Ha egy kicsit tudatosabban nyúlsz a samponhoz vagy a hajszárítóhoz, már néhány hét alatt észreveheted a változást a tükörben.

Most már tudod mivel tudsz segíteni a hajadnak: kevesebb, de tudatosabb termékhasználat, ritkább, de alapos hajmosás. Amikor megmostad kíméletesen szárítsd, néha hagyd csak megszáradni, mert egy kis pihenő a hajnak jót tesz a hőtől. Apró változtatások, amik pár hét után már a tükörben is látszanak. Nem kell tökéletesnek lennie, csak egy kicsit jobban odafigyelni arra, amit minden reggel a tükör előtt látsz.

