Fiatalító frizurát viselő barna hajú nő az arcához nyúlva mosolyog

5 nőies frizura, amely optikailag évekkel fiatalabbá varázsol

haj
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 14:45
frizurafiatalításszépség
Nagyon nem mindegy, hogyan hordjuk a hajunkat, ugyanis egy rossz fazon öregítheti az arcot, míg egy jól megválasztott frizura éveket fiatalíthat rajtunk és üdévé varázsolhatja a megjelenésünket. Az alábbi öt nőies frizura a fodrászok és szépségszakértők szerint optikailag azonnal liftinget ad, és könnyed, modern hatást kölcsönöz.
Bors
A szerző cikkei

A megfelelő frizura nemcsak a megjelenésünket, hanem a kisugárzásunkat is javítja. Mutatjuk, mely hajviseletek segítenek abban, hogy akár 10 évet is letagadhass!

frizura, frufru, nő, barna haj
A frufrus frizura sokak szemében a fiatalság, a kislányos báj és játékosság egyik szimbóluma Fotó: silvia.cozzi / Shutterstock

A haj a női megjelenés egyik legfontosabb eleme, nemcsak a stílusunkat, megjelenésünket, de a korunkat vagy korunkról alkotott benyomásokat is nagymértékben befolyásolja. Egy jó frizura képes kiemelni az arc előnyös vonásait, fiatalítani, sőt optikailag éveket lefaragni rólunk. Nem véletlen, hogy a fodrászok sokszor úgy fogalmaznak, ők a legolcsóbb „plasztikai sebészek”. Alább összegyűjtöttünk 5 olyan nőies frizurát, amely garantáltan fiatalít, és közben rendkívül divatos is. 

5 ultranőies frizura, amely 10 évvel fiatalabbnak mutat a valós korodnál

1. Laza, vállig érő bob

A klasszikus bob sosem megy ki a divatból, de a túl szigorú, egyenes változat helyett a fodrászok a lazább, enyhén réteges verziót ajánlják. Ez lágyítja az arcot, dinamizmust ad, és fiatalos lendületet sugároz. 

2. Arcot keretező rétegek

A réteges vágás minden hajhosszon működőképes, de különösen akkor fiatalít, ha az arcnál rövidülő tincsek keretezik az arcot. Ez optikailag kiemeli a szemeket és elfedi az esetleges ráncokat vagy fáradtságot.

3. Frufru – a titkos fiatalító

Legyen egyenes, függönyfrufru vagy oldalra fésült változat, egy jól megválasztott frufru azonnal fiatalosabbá teszi a megjelenést. A homlok részleges takarása csökkentheti a ráncok láthatóságát, valamint játékosságot kölcsönöz. Érdemes azonban odafigyelni, mert nem mindenkinek áll olyan jól a frufru, mint azt elsőre gondolná. Kérd ki a fodrászod véleményét, mielőtt bármibe belevágna!

4. Lágy hullámok

A túl egyenes, „lenyalt” haj sokszor merevvé teheti az arcot. Ezzel szemben a laza, természetes hullámok fiatalosan bohém hatást keltenek, miközben volument adnak a hajnak.

5. Magas copf vagy konty

A fiatalos frizurák közül a klasszikus copf sem maradhat ki. Egy magasabbra fogott lófarok vagy laza, kócos konty optikailag megemeli az arcot, és energiát sugároz. Igazi fiatalító trükk, ráadásul gyorsan el is készíthető. Egyszerre elegáns és sportos hajviselet, sőt bármilyen ruhához jól illik, legyen szó hétköznapi vagy alkalmi öltözékről.  

Hajviseletünk, vagyis a frizuránk formája, hossza és színe nagyban befolyásolja, hogy fiatalabbnak vagy idősebbnek tűnünk-e a korunknál. Ha az említett trükkök közül kipróbálsz akár csak egyet (és a javadra fordítod azt), akkor a megfelelő frizurával éveket letagadhatsz a korodból. A legfontosabb, hogy a frizura harmonizáljon az arcformával és a személyiséggel. Egy jól megválasztott bob, réteges vágás vagy laza hullám nemcsak divatos, de azonnali fiatalító hatással bír. 

