5 nőies frizura, amely optikailag évekkel fiatalabbá varázsol

A megfelelő frizura nemcsak a megjelenésünket, hanem a kisugárzásunkat is javítja. Mutatjuk, mely hajviseletek segítenek abban, hogy akár 10 évet is letagadhass!

A frufrus frizura sokak szemében a fiatalság, a kislányos báj és játékosság egyik szimbóluma Fotó: silvia.cozzi / Shutterstock

A haj a női megjelenés egyik legfontosabb eleme, nemcsak a stílusunkat, megjelenésünket, de a korunkat vagy korunkról alkotott benyomásokat is nagymértékben befolyásolja. Egy jó frizura képes kiemelni az arc előnyös vonásait, fiatalítani, sőt optikailag éveket lefaragni rólunk. Nem véletlen, hogy a fodrászok sokszor úgy fogalmaznak, ők a legolcsóbb „plasztikai sebészek”. Alább összegyűjtöttünk 5 olyan nőies frizurát, amely garantáltan fiatalít, és közben rendkívül divatos is.

5 ultranőies frizura, amely 10 évvel fiatalabbnak mutat a valós korodnál

1. Laza, vállig érő bob

A klasszikus bob sosem megy ki a divatból, de a túl szigorú, egyenes változat helyett a fodrászok a lazább, enyhén réteges verziót ajánlják. Ez lágyítja az arcot, dinamizmust ad, és fiatalos lendületet sugároz.

2. Arcot keretező rétegek

A réteges vágás minden hajhosszon működőképes, de különösen akkor fiatalít, ha az arcnál rövidülő tincsek keretezik az arcot. Ez optikailag kiemeli a szemeket és elfedi az esetleges ráncokat vagy fáradtságot.

3. Frufru – a titkos fiatalító

Legyen egyenes, függönyfrufru vagy oldalra fésült változat, egy jól megválasztott frufru azonnal fiatalosabbá teszi a megjelenést. A homlok részleges takarása csökkentheti a ráncok láthatóságát, valamint játékosságot kölcsönöz. Érdemes azonban odafigyelni, mert nem mindenkinek áll olyan jól a frufru, mint azt elsőre gondolná. Kérd ki a fodrászod véleményét, mielőtt bármibe belevágna!

4. Lágy hullámok

A túl egyenes, „lenyalt” haj sokszor merevvé teheti az arcot. Ezzel szemben a laza, természetes hullámok fiatalosan bohém hatást keltenek, miközben volument adnak a hajnak.

5. Magas copf vagy konty

A fiatalos frizurák közül a klasszikus copf sem maradhat ki. Egy magasabbra fogott lófarok vagy laza, kócos konty optikailag megemeli az arcot, és energiát sugároz. Igazi fiatalító trükk, ráadásul gyorsan el is készíthető. Egyszerre elegáns és sportos hajviselet, sőt bármilyen ruhához jól illik, legyen szó hétköznapi vagy alkalmi öltözékről.