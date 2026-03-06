Itt az ideje a rózsametszésnek: így végezd lépésről lépésre

A rózsa gondozása tavasszal különösen fontos.

A gondtalan virágzás titka a növény metszésének helyes kivitelezése.

A rózsa kártevőktől és gombás fertőzésektől való megóvása szintén kulcsfontosságú.

A rózsa metszése rendkívül fontos lépés, amit most, a tavasz beköszöntével érdemes megtenned. Az ébresztés cseppet sem bonyolult, viszont a virágod sokszorosan meghálálja majd az időt és energiát, amit rászánsz.

A rózsa metszése tavasszal rengeteg csodaszép virágot eredményez

Fotó: Bowonpat Sakaew / shutterstock

Rózsa metszése tavasszal lépésről lépésre

A rózsa évszázadok óta a kertek dísze, nem véletlenül nevezik a virágok királynőjének. A hosszú tél azonban megviselheti még a legerősebb töveket is. A fagy, a csapadék és a tápanyaghiány nyomot hagy a hajtásokon és a talajon egyaránt. A tavaszi metszéssel nem csupán esztétikai beavatkozásról van szó, hanem valódi regenerálásról. A gondos indítás meghatározza az egész szezonbeli virágzást. A következőkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan ébreszd fel szakszerűen a rózsáidat.

1. lépés: Téli takarás eltávolítása és állapotfelmérés

Amint tartósan 5–7 °C fölé emelkedik a hőmérséklet, óvatosan távolítsd el a télre felkupacolt földet vagy mulcsréteget a tövekről. Vizsgáld meg a vesszőket: a barnás-fekete, elszáradt, elfagyott részeket mindenképpen el kell távolítani. Az egészséges hajtás belseje metszéskor zöldesfehér színű. Ha barna, tovább kell vágni az ép részig.

2. lépés: Metszés – a bőséges virágzás kulcsa

A rózsa metszésének ideális időpontja kora tavasz, amikor a rügyek már duzzadnak, de még nem indult meg teljesen a növekedés. Hazánkban ez általában március közepe felé esedékes.

Hogyan kell a rózsát metszeni?

Használj éles, tiszta, fertőtlenített metszőollót.

A vágást mindig kifelé néző rügy felett nagyjából 1 cm-rel, enyhén ferdén ejtsd meg.

Távolítsd el a befelé növő, kereszteződő, gyenge vesszőket.

Mennyire szabad visszavágni?