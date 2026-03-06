Itt az ideje a rózsametszésnek: így végezd lépésről lépésre

A rózsa metszése rendkívül fontos lépés, amit most, a tavasz beköszöntével érdemes megtenned. Az ébresztés cseppet sem bonyolult, viszont a virágod sokszorosan meghálálja majd az időt és energiát, amit rászánsz.
A rózsa évszázadok óta a kertek dísze, nem véletlenül nevezik a virágok királynőjének. A hosszú tél azonban megviselheti még a legerősebb töveket is. A fagy, a csapadék és a tápanyaghiány nyomot hagy a hajtásokon és a talajon egyaránt. A tavaszi metszéssel nem csupán esztétikai beavatkozásról van szó, hanem valódi regenerálásról. A gondos indítás meghatározza az egész szezonbeli virágzást. A következőkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan ébreszd fel szakszerűen a rózsáidat.
Amint tartósan 5–7 °C fölé emelkedik a hőmérséklet, óvatosan távolítsd el a télre felkupacolt földet vagy mulcsréteget a tövekről. Vizsgáld meg a vesszőket: a barnás-fekete, elszáradt, elfagyott részeket mindenképpen el kell távolítani. Az egészséges hajtás belseje metszéskor zöldesfehér színű. Ha barna, tovább kell vágni az ép részig.
A rózsa metszésének ideális időpontja kora tavasz, amikor a rügyek már duzzadnak, de még nem indult meg teljesen a növekedés. Hazánkban ez általában március közepe felé esedékes.
A tél során a talaj tömörödhet. Óvatosan lazítsd fel a rózsa körül 5–10 cm mélyen, ügyelve arra, hogy a gyökereket ne sértsd meg. A rózsa tápanyagigényes növény, ezért tavasszal elengedhetetlen a trágyázás. Ehhez használj speciális rózsaműtrágyát vagy érett marhatrágyát, komposztot, szerves pelletált trágyát. A műtrágyát a tövek köré szórd, majd dolgozd be a talajba, végül alaposan öntözd be. A tápanyagpótlás az első kora tavaszi alkalom után májusban ismételhető. Kiegészítő tápanyagótlásra használhatsz megmaradt kenyeret is.
Tavasszal a természetes csapadék sokszor elegendő, száraz időszakban azonban öntözz ritkán, de alaposan. A rózsa a bőséges, de nem túl gyakori locsolást kedveli.
A friss hajtások megjelenésével együtt érkeznek a levéltetvek is. Rendszeresen vizsgáld át a növény fiatal részeit, kisebb fertőzés esetén pedig erős vízsugárral mosd le azokat, vagy alkalmazz környezetbarát megoldásokat, például rovarölő szappant. Gyakori probléma még a lisztharmat, a fekete levélfoltosság és a rozsda. Megelőzésként fontos a jó légmozgás – ezért lényeges a metszés –, valamint szükség esetén a réz- vagy kéntartalmú permetezés. A fertőzött leveleket mindig távolítsd el, és ne hagyd azokat a növény alatt. Tehetsz használt teafiltert a rózsatőre, az is tápanyaggal látja el a növényt és elősegíti a virágzást.
A rózsa, mint történelmi szimbólum
A rózsa nemcsak a kertekben uralkodó növény, hanem évszázadok óta erőteljes jelképként is jelen van. Az angol történelemben a 15. századi polgárháborút például „a rózsák háborújaként” emlegetik, ahol a fehér és a vörös rózsa két uralkodóház jelképe volt. A rózsa azóta is a szerelem, a szenvedély és az elegancia szimbóluma világszerte.
Ha szeretnéd látni, hogyan érdemes metszeni a rózsát tavasszal, nézd meg a következő videót:
