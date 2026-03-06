Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Itt az ideje a rózsametszésnek: így végezd lépésről lépésre

Ha most jól indítod a szezont, a rózsabokrod egész nyáron ontja majd a virágokat. Ehhez elengedhetetlen a rózsa metszése, amelyet ha helyesen végzel, a növény egészséges, erős, és csodaszép dísze lesz a kertednek.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A rózsa gondozása tavasszal különösen fontos.
  • A gondtalan virágzás titka a növény metszésének helyes kivitelezése.
  • A rózsa kártevőktől és gombás fertőzésektől való megóvása szintén kulcsfontosságú.

A rózsa metszése rendkívül fontos lépés, amit most, a tavasz beköszöntével érdemes megtenned. Az ébresztés cseppet sem bonyolult, viszont a virágod sokszorosan meghálálja majd az időt és energiát, amit rászánsz.

Rózsa metszése tavasszal, ami gyönyörű virágokat eredményez
Fotó: Bowonpat Sakaew /   shutterstock

Rózsa metszése tavasszal lépésről lépésre

A rózsa évszázadok óta a kertek dísze, nem véletlenül nevezik a virágok királynőjének. A hosszú tél azonban megviselheti még a legerősebb töveket is. A fagy, a csapadék és a tápanyaghiány nyomot hagy a hajtásokon és a talajon egyaránt. A tavaszi metszéssel nem csupán esztétikai beavatkozásról van szó, hanem valódi regenerálásról. A gondos indítás meghatározza az egész szezonbeli virágzást. A következőkben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan ébreszd fel szakszerűen a rózsáidat.

1. lépés: Téli takarás eltávolítása és állapotfelmérés

Amint tartósan 5–7 °C fölé emelkedik a hőmérséklet, óvatosan távolítsd el a télre felkupacolt földet vagy mulcsréteget a tövekről. Vizsgáld meg a vesszőket: a barnás-fekete, elszáradt, elfagyott részeket mindenképpen el kell távolítani. Az egészséges hajtás belseje metszéskor zöldesfehér színű. Ha barna, tovább kell vágni az ép részig.

2. lépés: Metszés – a bőséges virágzás kulcsa

A rózsa metszésének ideális időpontja kora tavasz, amikor a rügyek már duzzadnak, de még nem indult meg teljesen a növekedés. Hazánkban ez általában március közepe felé esedékes.

Hogyan kell a rózsát metszeni?

  • Használj éles, tiszta, fertőtlenített metszőollót.
  • A vágást mindig kifelé néző rügy felett nagyjából 1 cm-rel, enyhén ferdén ejtsd meg.
  • Távolítsd el a befelé növő, kereszteződő, gyenge vesszőket.

Mennyire szabad visszavágni? 

  • A metszés célja, hogy levegős, jól átszellőző bokorformát alakíts ki.
  • Teahibrid rózsákat erősebben, akár 3–5 rügyre visszavághatod.
  • Futórózsáknál csak az elöregedett, 3–4 éves főágakat távolítsd el, az oldalhajtásokat csak rövidítsd.
Rózsa metszése ferde vágással
Fontos, hogy mindig ferdén vágd a töveket
Fotó: Kristina Savelieva /   shutterstock

3. lépés: Talajlazítás és tápanyagpótlás

A tél során a talaj tömörödhet. Óvatosan lazítsd fel a rózsa körül 5–10 cm mélyen, ügyelve arra, hogy a gyökereket ne sértsd meg. A rózsa tápanyagigényes növény, ezért tavasszal elengedhetetlen a trágyázás. Ehhez használj speciális rózsaműtrágyát vagy érett marhatrágyát, komposztot, szerves pelletált trágyát. A műtrágyát a tövek köré szórd, majd dolgozd be a talajba, végül alaposan öntözd be. A tápanyagpótlás az első kora tavaszi alkalom után májusban ismételhető. Kiegészítő tápanyagótlásra használhatsz megmaradt kenyeret is.

4. lépés: Öntözés

Tavasszal a természetes csapadék sokszor elegendő, száraz időszakban azonban öntözz ritkán, de alaposan. A rózsa a bőséges, de nem túl gyakori locsolást kedveli.

Fontos öntözési szabályok:

  • Mindig a rózsa tövét öntözd, ne a leveleket.
  • Reggel locsolj, hogy a levelek napközben megszáradhassanak.
  • Kerüld a pangó vizet, mert a rózsa gyökere nem szereti az állandó nedvességet.

5. lépés: Kártevők és betegségek elleni védekezés

A friss hajtások megjelenésével együtt érkeznek a levéltetvek is. Rendszeresen vizsgáld át a növény fiatal részeit, kisebb fertőzés esetén pedig erős vízsugárral mosd le azokat, vagy alkalmazz környezetbarát megoldásokat, például rovarölő szappant. Gyakori probléma még a lisztharmat, a fekete levélfoltosság és a rozsda. Megelőzésként fontos a jó légmozgás – ezért lényeges a metszés –, valamint szükség esetén a réz- vagy kéntartalmú permetezés. A fertőzött leveleket mindig távolítsd el, és ne hagyd azokat a növény alatt. Tehetsz használt teafiltert a rózsatőre, az is tápanyaggal látja el a növényt és elősegíti a virágzást.

A rózsa, mint történelmi szimbólum

A rózsa nemcsak a kertekben uralkodó növény, hanem évszázadok óta erőteljes jelképként is jelen van. Az angol történelemben a 15. századi polgárháborút például „a rózsák háborújaként” emlegetik, ahol a fehér és a vörös rózsa két uralkodóház jelképe volt. A rózsa azóta is a szerelem, a szenvedély és az elegancia szimbóluma világszerte.

Ha szeretnéd látni, hogyan érdemes metszeni a rózsát tavasszal, nézd meg a következő videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
