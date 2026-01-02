4 bőrápolási trend, amit felejts el az újévben, a saját érdekedben

Ahogy belépünk egy új évbe, a bőrápolás világában is megjelennek a “kötelező” trendek. De vajon mindegyik érdemes a követésre? Nem feltétlenül. Vannak irányzatok, amik bár látványosak, a bőrünk egészségére nézve kockázatosak. Íme négy bőrápolási trend, amit érdemes 2026-ban elhagyni.

4 bőrápolási trend, amit hagyjunk inkább 2025-ben

Fényvédővel kontúrozás

A kontúrozás régóta a sminkvilág kedvence, és mostanában a fényvédőket is bevonták a játékba. Az ötlet pofonegyszerű: egy SPF-es termékkel világosabbá tenni bizonyos részeket az arcon. De sajnos ez nem a legjobb ötlet: a fényvédők nem erre a célra készültek, és a vastag rétegben történő felvitel gyakran eltömíti a pórusokat, gyulladást okoz, vagy foltosan ül meg a bőrön. A fényvédő továbbra is legyen a mindennapi rutin része, felejtsd el a trükközést.

Extrém hámlasztás naponta

A káros bőrápolás tipikus példája. Az AHA, BHA és PHA alapú hámlasztók szuperhatékonyak, de nem kell minden nap agresszíven használni őket.

A hámlasztásnak nem szabad látható bőrpírt vagy hámlást okoznia”

– mondja Dr. Viseslav Tonkovic-Capin bőrgyógyász.

Az extrém, napi hámlasztás viszont a bőrön vörösséget, hámlást, gyulladást okozhat. Az egészséges rutinban a heti 2, maximum 3 alkalom általában(!) elegendő, így a bőr megőrzi természetes védőrétegét, és hosszú távon szebb marad.

Felejtsd el a kotyvasztást, a krémeket használd inkább a leírás szerint, különben könnyen kiválthat allergiás reakciót is az egyveleg

Termékek kevergetése, „kísérletezés” a formulákkal

Sokan szeretnek kreatívak lenni, és különféle krémeket, szérumokat, hámlasztókat összekeverni. Bár a közösségi médiában látott „házi mixek” látványosak, a valóságban a bőrünk ezt nem díjazza. A keverés gyakran instabil vegyületeket hoz létre, a hatóanyagok hatékonysága csökken, de akár irritációt is okozhat. A bőröd hálás lesz, ha a gyártó ajánlásait követed, és a termékeket külön, megfelelő sorrendben használod.

Mindent IS tudó krémek

A multifunkciós termékek csábítóak: hidratálnak, színt adnak, fényvédőt tartalmaznak, és még anti-aging hatásúak is. Azonban a sok funkció gyakran gyengébb hatóanyag-koncentrációt jelent, és a bőröd így nem kap elég aktív összetevőt. Jobb inkább a céltudatos, rétegezett rutin, ahol minden termék a saját feladatát végzi, és tényleg dolgozik a bőrödön.