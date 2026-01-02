SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
4 bőrápolási trend, amit felejts el az újévben, a saját érdekedben

4 bőrápolási trend, amit felejts el az újévben, a saját érdekedben

hámlasztás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 15:15
divattrendekbőrápolás
A szépségipar folyamatosan fejlődik, újabb és újabb termékeket dobnak piacra, de nem minden trendi termék tesz valóban jót a bőrünknek. 2026-ban ideje elengedni néhány bőrápolási divathullámot, amelyek többet ártanak, mint használnak.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Ahogy belépünk egy új évbe, a bőrápolás világában is megjelennek a “kötelező” trendek. De vajon mindegyik érdemes a követésre? Nem feltétlenül. Vannak irányzatok, amik bár látványosak, a bőrünk egészségére nézve kockázatosak. Íme négy bőrápolási trend, amit érdemes 2026-ban elhagyni.  

Egy nő kipirosodott folttal az arcán amit a rossz bőrápolási trendeknek köszönhet.
4 bőrápolási trend, amit felejts el az újévben, mert csak ártasz vele a bőrödnek
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 
  • Arra használd a fényvédőt amire való.
  • Ne told túl a hámlasztást.
  • Ne kísérletezgess, kerüld a mindent IS tudó krémeket.

4 bőrápolási trend, amit hagyjunk inkább 2025-ben

Fényvédővel kontúrozás

A kontúrozás régóta a sminkvilág kedvence, és mostanában a fényvédőket is bevonták a játékba. Az ötlet pofonegyszerű: egy SPF-es termékkel világosabbá tenni bizonyos részeket az arcon. De sajnos ez nem a legjobb ötlet: a fényvédők nem erre a célra készültek, és a vastag rétegben történő felvitel gyakran eltömíti a pórusokat, gyulladást okoz, vagy foltosan ül meg a bőrön. A fényvédő továbbra is legyen a mindennapi rutin része, felejtsd el a trükközést.

Extrém hámlasztás naponta

A káros bőrápolás tipikus példája. Az AHA, BHA és PHA alapú hámlasztók szuperhatékonyak, de nem kell minden nap agresszíven használni őket. 

A hámlasztásnak nem szabad látható bőrpírt vagy hámlást okoznia” 

– mondja Dr. Viseslav Tonkovic-Capin bőrgyógyász.

Az extrém, napi hámlasztás viszont a bőrön vörösséget, hámlást, gyulladást okozhat. Az egészséges rutinban a heti 2, maximum 3 alkalom általában(!) elegendő, így a bőr megőrzi természetes védőrétegét, és hosszú távon szebb marad.

Egy nő krémezi magát, számára fontos a bőrápolás.
Felejtsd el a kotyvasztást, a krémeket használd inkább a leírás szerint, különben könnyen kiválthat allergiás reakciót is az egyveleg
Fotó: Yuriy Maksymiv /  Shutterstock 

Termékek kevergetése, „kísérletezés” a formulákkal

Sokan szeretnek kreatívak lenni, és különféle krémeket, szérumokat, hámlasztókat összekeverni. Bár a közösségi médiában látott „házi mixek” látványosak, a valóságban a bőrünk ezt nem díjazza. A keverés gyakran instabil vegyületeket hoz létre, a hatóanyagok hatékonysága csökken, de akár irritációt is okozhat. A bőröd hálás lesz, ha a gyártó ajánlásait követed, és a termékeket külön, megfelelő sorrendben használod.

Mindent IS tudó krémek

A multifunkciós termékek csábítóak: hidratálnak, színt adnak, fényvédőt tartalmaznak, és még anti-aging hatásúak is. Azonban a sok funkció gyakran gyengébb hatóanyag-koncentrációt jelent, és a bőröd így nem kap elég aktív összetevőt. Jobb inkább a céltudatos, rétegezett rutin, ahol minden termék a saját feladatát végzi, és tényleg dolgozik a bőrödön.

2025-ben érdemes tudatosan választani, nem csak követni a trendeket. Hagyd a fényvédős kontúrozást, a kevert házi szérumokat, a napi túlzásba vitt hámlasztást és a multitasking krémeket. Felejtsd el a kockázatos divathullámok követését, inkább alakíts ki egy egyszerű és hatékony rutint. 

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a hámlasztókról:

Az alábbi cikkeket se hagyd ki bőrápolás témában:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu