Fiatalos nyak és dekoltázs 50 felett? Házi praktikák, amelyek tényleg működnek

A nyak és a dekoltázs ápolása különös figyelmet igényel 40-50 év fölött, ugyanis a hormonális változások gyorsítják a bőr rugalmasságának csökkenését. Nem mellesleg ezeken a területeken a bőr vékonyabb és érzékenyebb, mint az arcon, valamint faggyúmirigyből is kevesebb van, ezért hamarabb szárad és ráncosodik. A napfény, a hormonális változások – különösen a perimenopauza idején –, valamint a kollagéntermelés csökkenése mind hozzájárul a petyhüdtséghez. Sok nő 45 éves kora körül veszi észre, hogy a nyak és a dekoltázs bőre lazább, finoman ráncolódik, és pigmentfoltok is megjelentek rajta. A jó hír, hogy a bőr reagál a törődésre. A kulcs a rendszeresség, a gyengéd stimuláció és a tápláló hatóanyagok. Nem drága kezelésekre van feltétlenül szükség, hanem tudatos, célzott ápolásra. A házi praktikák előnye, hogy természetesek, költséghatékonyak és tényleg működnek.
Nem kell vagyonokat költened, elég körülnézned a konyhádban, és máris hozzáláthatsz a házi csodaszerek elkészítéséhez.
A babérlevél természetes módon táplálja a bőrt, segít kezelni az oxidatív stresszt, a gyulladást és a bőrkárosodást. Gazdag antioxidánsokban, amelyek védenek az öregedés ellen, javítja a vérkeringést, egészséges ragyogást biztosítva a bőrnek. Gyulladáscsökkentő, szűkíti a pórusokat és segít kisimítani a finom vonalakat, valamint javít a megereszkedett bőr tónusán.
Tisztítsd le az arc, nyak és dekoltázs területét, majd egy vattakoronggal vidd fel a babértonikot, de akár szórófejes flakonból is magadra spriccelheted. Hagyd a bőröd levegőn megszáradni. A főzetet használhatod reggel és este is a természetes öregedésgátló rutin részeként.
Bors-tipp: 5 napon belül használd fel, addig tárold hűtőben.
Azonnali lifting hatás, mindössze két egyszerű hozzávalóval. Feszesíti a bőrt, összehúzza a pórusokat, javítja a tónust.
Táplálás és ragyogás pillanatok alatt. Ez a maszk tökéletesen hidratál, nyugtatja a bőrt, és segíti a természetes regenerációt. A méz antibakteriális, a joghurt tejsava finoman hámlaszt.
Serkenti a mikrokeringést, javítja a bőr tónusát, segíti a hatóanyagok felszívódását.
Fokozza a vérkeringést, javítja a bőr feszességét, természetesen tonizál.
Kollagénbarát ápolás, gazdag antioxidánsokban, segíti a bőr rugalmasságának megőrzését.
Bors-tipp: a szőlőmagolajból érdemes egy keveset a szádra is kenni, megelőzi a kicserepedést.
Természetes botox-hatás, feszesít, hidratál, filmréteget képez a bőrön.
Bors-tipp: a lenmagot nem csak pakolásként érdemes használnod, a fogyasztása is sokat tesz a hormonális egyensúly visszaállításáért.
Nyugtat, hidratál, halványítja a pigmentfoltokat.
Bors-tippek:
Ha szeretnéd ellazítani a nyaki izmokat, ápolni a bőrt és eltüntetni a tokát egy egyszerű gyakorlattal, akkor nézd meg a következő videót:
