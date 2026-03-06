Böde Dani folytatja, határozott választ adott a jövőjére

Böde Dániel 2025 májusában újabb egy évvel meghosszabbította szerződését a Paksi FC-vel. A 39 éves játékos korábban jelezte, hogy ez lehet az utolsó éve profiként, és 2026 őszén tervezi edzői képesítése megszerzését. Az NB I tavalyi gólkirályát, Böde Danit ezúttal a közösségi oldalán kérdezték a jövőjéről. Hol tervezi a folytatást a paksi időszak után?

Böde Dani Paks után Madocsán folytatja / Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Böde Dani Madocsán folytatja

"Hát Madocsán!" - felelte határozottan a rutinos csatár, aki tehát biztosan folytatja! Böde jelenleg is a vármegyei harmadosztályban szereplő csapat edzőjeként dolgozik. Arról azonban még nem döntött a Fradi korábbi sztárja, hogy mikor folytatja Madocsán, hiszen könnyen lehet, hogy újabb egy évvel meghosszabbítja a paksi szerződését. Böde Dani jelenleg sérüléssel küzd, egy januári edzésen részleges izomszakadást szenvedett a vádlijában.