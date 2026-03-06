Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Iskolai terror: megverte és fogva tartotta osztálytársát a 16 éves veszprémi fiú

veszprém
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 09:20
ügyészségítélet
Többszörösen bántalmazta osztálytársát egy tini. Kimondta az ítéletet a Veszprémi Járási Ügyészség.

A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen, aki több bűncselekményt követett el fiatalabb osztálytársa sérelmére. A vádirat szerint az elkövető garázdaságot, zaklatást és személyi szabadság megsértését is elkövette.

Veszprém
Elítélik a veszprémi fiút
Fotó: Pexels

A veszprémi fiú többször is bántalmazta osztálytársát

A történtek idején, 2022 októberében a fiú 16 éves volt, és egy Veszprém vármegyei település általános iskolájába járt. Egy tanítási napon, a szünetben odalépett 11 éves osztálytársához, akivel kötekedni kezdett. A fiú pofon ütötte a fiatalabb diákot, ruhájánál fogva felemelte, közben pedig szóban provokálta, majd elengedte.

A bántalmazott tanuló az eset után a tanárokhoz fordult segítségért. Miután az iskola vezetése az igazgatói irodában felelősségre vonta az elkövetőt, a fiú még ekkor is megfenyegette osztálytársát. Azt mondta neki, hogy ne merjen semmit tenni, különben megverik.

A vádirat szerint a történet másnap folytatódott. A tornaterem öltözőjében a 16 éves diák ismét megfenyegette a fiatalabb fiút, és nem engedte ki a helyiségből. A sértett csak akkor hagyhatta el az öltözőt, amikor teljesítette a terhelt kérését, és gitározást utánzó mozdulatokat tett.

Az ügyészség korábban egy évre felfüggesztette az eljárást, és magatartási szabályokat írt elő a fiatal számára. Amennyiben ezeket betartotta volna, az eljárás megszüntethető lett volna vele szemben. A fiú azonban nem jelentkezett rendszeresen a pártfogó felügyelőnél, nem kért bocsánatot a sértettől, és a számára előírt szabályokat sem teljesítette. Emiatt az ügyészség végül vádat emelt ellene. A most 19 éves vádlottal szemben az ügyészség végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta, derül ki a VEOL cikkéből.

 

