Horoszkóp smink – Bika nő, ezt a sminkrutint neked találták ki.

Az asztrológia pontosan megmondja, milyen egy Bika csillagjegyű nő. Ő az, aki nem rohan, hanem megfontoltan lép, és mindig tudja, mit akar. A föld elem képviselőjeként biztonságot sugároz, miközben mégis ott van benne az a fajta csendes érzékiség, ami mágnesként hat másokra. Horoszkóp sminkrutin következik!
A Bika csillagjegy szülötte szereti a kényelmet, de sosem slampos. Imádja az ízeket, illatokat – nyitott minden érzékszervére ható kellemes élményre. Nem követi vakon a trendeket, hanem saját stílusa van, ami gyakran egyszerű, mégis elegáns. Minőségi anyagokat választ, a természetes szépség híve, és bár nem hivalkodó, mégis mindenki megjegyzi. A Bika nő igazán tudatos, érzéki és önazonos.
A Bika tekintete gyakran mély, szelíd, mégis vonzó. Hozd ki belőle a maximumot meleg tónusokkal! Bézs, karamell, olívazöld és csokoládébarna szemhéjpúderek passzolnak hozzád, lehetőleg matt vagy enyhén selyemfényű változatban. Alapnak egy világos bézses árnyalat, a mélyítővonalba pedig finom barna tónus kerüljön. A szemhéj közepére mehet egy leheletnyi aranyfény, amitől még ragyogóbb lesz a tekinteted.
Tusvonalból válaszd a barnát a fekete helyett, mert puhítják a tekintetet, mégis kiemelik. Dúsító szempillaspirált is használhatsz, de ne rétegezd túl: a cél a természetesség, nem a drámai hatás.
A Bika nő ajkai telt formájúak, így remekül állnak neki a meleg, lágy árnyalatok. A nude tejeskávé, a halvány rózsaszín vagy egy lágy bordó is jól működik. Nappal használj szaténfényű vagy enyhén fényes rúzst, ami kiemeli az ajkak formáját anélkül, hogy túl erős lenne a hatás. Esti sminkhez jöhet egy kicsit karakteresebb árnyalat, akár fényes finish-sel. Szájfényből csak a középső részre tegyél, ettől optikailag teltebbnek tűnnek az ajkak.
Neked nem a túlkontúrozott arc való, hanem az egészséges, friss ragyogás. A barackos vagy meleg rózsás árnyalatú pirosítókat neked találták ki! Finoman vidd fel az arccsontodra, körkörös mozdulatokkal, és alaposan dolgozd el. Ha egy kis bronzosítót is használsz, maradj a természetes árnyalatoknál. Itt is a finomság a kulcs!
A Bika nő hajára is igaz: egyszerű, de ápolt. Fontos számodra a puhaság, a természetes fény, és az, hogy mindig frissnek hasson a frizurád. A legjobban a laza hullámok állnak jól neked, nem a mesterkéltek, hanem inkább az „épp most keltem fel ilyen gyönyörűen” hatást keltő loknik. A hajvégeket ápold rendszeresen olajjal vagy tápláló maszkkal.
Imádsz hajdíszeket használni? Egy egyszerű gyöngyös csat vagy selyemmasni is szuper kiegészítő lehet, főleg, ha pasztellszínt választasz. Konty? Jöhet, de lazán, pár tincset kihúzva – a precíz frizurák nem a te világod.
A Bika nő sminkje nem rejti el az arcát – inkább finoman kiemeli azt, ami eleve szép benne. Csak egy kis segítséget nyújt a természetes ragyogáshoz.
