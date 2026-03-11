Hogyan használjuk helyesen a páraelszívót?

Mikor és hogyan kell helyesen használni a páraelszívót?

Miért nem működik hatékonyan az elszívó?

Hogyan tisztítsuk meg az elszívót?

A páraelszívó használata lehetővé teszi, hogy ne vegye át az uralmat az ételszag az egész lakásban, beleértve a fogason várakozó kabátokat, függönyöket, kárpitos bútorokat és minden egyebet, amibe képes beleivódni. Azonban az sem mindegy, hogyan használjuk. Egyáltalán hogyan működik a páraelszívó? Mielőtt csak legyintenénk, hogy úgysem jó semmire, vegyük át lépésről lépésre, hogy minden szabályt betartunk-e, amelyet a Fanny magazin összegyűjtött.

A páraelszívó használata segít az ételszag eltüntetésében.

Fotó: brizmaker

1. A páraelszívó használata - mikor kell bekapcsolni?

A leggyakoribb hiba a páraelszívó használata során, hogy csak akkor indítjuk el, amikor már gomolyog a gőz. Érdemes legalább 1–2 perccel korábban bekapcsolni, hogy stabil légáram alakuljon ki. Így a felszálló zsíros pára azonnal a szűrő felé áramlik, nem pedig a mennyezeten és a konyhaszekrényeken csapódik le.

2. Hányas fokozaton menjen az elszívó?

Nem minden főzés igényli, hogy maximumon menjen a szagelszívó. Egy leves vagy tészta főzése kisebb fokozaton is megoldható, míg az olajban sütés, grillezés, pirítás nagyobb elszívóerőt kíván. Ha mindig a megfelelő erősséget használjuk, energiatakarékosabbak leszünk, és a készülék motorját sem terheljük feleslegesen.

3. Ki kell nyitni az ablakot is?

Sokan ösztönösen ablakot nyitnak főzés közben, ám ez rontja az elszívás hatékonyságát, mert megzavarja az áramlási irányt. Elszívós, azaz kivezetett rendszernél különösen fontos, hogy a levegő célzottan távozhasson. Szellőztetni inkább a főzés után érdemes.

4. Milyen magasságban kell felszerelni az elszívót?

Az ideális távolság a főzőlap és a páraelszívó között általában 65–75 centiméter. Ha ennél magasabbra kerül az eszköz, akkor a gőz egy része elszökik; ha alacsonyabbra, a hő károsíthatja a készüléket, és balesetveszélyes is lehet.

5. Azonnal kikapcsolhatjuk, ha befejeztük a főzést?

A főzés befejezése után ne kapcsoljuk ki azonnal. További 5–10 perc működés segít eltávolítani a maradék párát és szagokat, így frissebb marad a levegő.