Hogyan használjuk helyesen a páraelszívót?

Hogyan használjuk helyesen a páraelszívót?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 14:05
A konyha szívós hőse: azért dolgozik, hogy a főzés élmény legyen, és ne a szagok miatt kelljen aggódnunk. A páraelszívó használata hatékonyan segít a nem kívánatos ételszag eltüntetésében.
  • Mikor és hogyan kell helyesen használni a páraelszívót?
  • Miért nem működik hatékonyan az elszívó?
  • Hogyan tisztítsuk meg az elszívót?

A páraelszívó használata lehetővé teszi, hogy ne vegye át az uralmat az ételszag az egész lakásban, beleértve a fogason várakozó kabátokat, függönyöket, kárpitos bútorokat és minden egyebet, amibe képes beleivódni. Azonban az sem mindegy, hogyan használjuk. Egyáltalán hogyan működik a páraelszívó? Mielőtt csak legyintenénk, hogy úgysem jó semmire, vegyük át lépésről lépésre, hogy minden szabályt betartunk-e, amelyet a Fanny magazin összegyűjtött.

A páraelszívó használata segít az ételszag eltüntetésében
A páraelszívó használata segít az ételszag eltüntetésében.
Fotó: brizmaker

1. A páraelszívó használata - mikor kell bekapcsolni? 

A leggyakoribb hiba a páraelszívó használata során, hogy csak akkor indítjuk el, amikor már gomolyog a gőz. Érdemes legalább 1–2 perccel korábban bekapcsolni, hogy stabil légáram alakuljon ki. Így a felszálló zsíros pára azonnal a szűrő felé áramlik, nem pedig a mennyezeten és a konyhaszekrényeken csapódik le.

2. Hányas fokozaton menjen az elszívó?

Nem minden főzés igényli, hogy maximumon menjen a szagelszívó. Egy leves vagy tészta főzése kisebb fokozaton is megoldható, míg az olajban sütés, grillezés, pirítás nagyobb elszívóerőt kíván. Ha mindig a megfelelő erősséget használjuk, energiatakarékosabbak leszünk, és a készülék motorját sem terheljük feleslegesen.

3. Ki kell nyitni az ablakot is?

Sokan ösztönösen ablakot nyitnak főzés közben, ám ez rontja az elszívás hatékonyságát, mert megzavarja az áramlási irányt. Elszívós, azaz kivezetett rendszernél különösen fontos, hogy a levegő célzottan távozhasson. Szellőztetni inkább a főzés után érdemes.

4. Milyen magasságban kell felszerelni az elszívót?

Az ideális távolság a főzőlap és a páraelszívó között általában 65–75 centiméter. Ha ennél magasabbra kerül az eszköz, akkor a gőz egy része elszökik; ha alacsonyabbra, a hő károsíthatja a készüléket, és balesetveszélyes is lehet.

5. Azonnal kikapcsolhatjuk, ha befejeztük a főzést?

A főzés befejezése után ne kapcsoljuk ki azonnal. További 5–10 perc működés segít eltávolítani a maradék párát és szagokat, így frissebb marad a levegő.

6. Kisebb főzéskor is be kell kapcsolni?

Egy gyors tojásrántotta vagy pirítós is zsíros gőzt termel, ezért érdemes az elszívót mindig bekapcsolni. A rendszeres használat megelőzi a lerakódásokat, óvja a bútorokat, és hosszú távon tisztább, egészségesebb környezetet biztosít.

A hatékonyság alapja a páraelszívó szűrő tisztítása
Ahhoz, hogy az elszívó hatékonyan működjön, rendszeresen meg kell tisztítani.
Fotó: New Africa

A páraelszívó tisztítása

A páraelszívó hatékony működéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő karbantartás. Egy erősen szennyezett elszívó biztos, hogy nem képes megfelelően ellátni a feladatát.

1. Kihúztuk a konnektorból?

A zsírral telített szűrő nemcsak gyengébben szív, hanem komoly tűzveszélyt is jelenthet. A rendszeres, alapos karbantartás tehát alapvető biztonsági kérdés. Elsőként húzzuk ki a konnektorból vagy kapcsoljuk le a biztosítékot. A nedvesség és az elektromosság ugyanis veszélyes párosítás.

2. Mikor szedtük le utoljára a zsírszűrőt?

A legtöbb modern típus fém zsírszűrővel működik, ezek gyűjtik össze a levegőben szálló zsiradékot, ezért gyorsan telítődnek. A szűrő elején vagy hátulján található egy kis fém- vagy műanyag fül. Ezt enyhén be kell nyomni vagy elcsúsztatni.

3. Hogyan tisztítsuk meg a szűrőt?

A páraelszívó szűrő tisztításához forró vízbe tegyünk erős zsíroldó hatású mosogatószert, és legalább fél órán át hagyjuk ebben ázni a szűrőt. Erősebb szennyeződésnél szódabikarbóna vagy kevés ecet is segíthet a zsír fellazításában.

4. Van otthon zsíroldószer?

Puha kefével vagy nem karcoló szivaccsal dolgozzunk. A túl erős dörzsölés károsíthatja a fém felületét vagy a bevonatot. Ha sok a szennyeződés, többször is megismételhetjük az áztatást vagy a szűrő lefújását zsíroldó szerrel, de használhatunk szódabikarbónát vagy ecetet, de ne keverjük össze a kettőt.

5. Biztosan betehetjük a mosogatógépbe?

Sok fém szűrő mosogatógépben is tisztítható magas hőfokon, de mindig olvassuk el a gyártói útmutatót, hogy a miénk alkalmas-e erre. A túl gyakori gépi mosás elszíneződést okozhat, ami ugyan csak esztétikai, és nem működésbeli probléma.

6. A szénszűrőt kicseréltük?

Keringtetős rendszer esetén a szénszűrő elnyeli a szagokat, de nem tisztítható. Általában 3–6 havonta szükséges cserélni, intenzív használat mellett akár gyakrabban is. Fontos, hogy a szűrő típusa és mérete illeszkedjen a saját páraelszívóhoz — a legjobb megoldás, ha a használati útmutatóban szereplő cikkszámot vagy méretet keressük.

7. A ventilátor és a burkolat is koszos?

A külső felületeken is lerakódik a zsír. Használjunk kíméletes zsíroldót, például ecetet, amivel egyúttal a mikrót is kitakaríthatjuk és rozsdamentes acél esetén mindig a szálirány mentén tisztítsunk, hogy ne hagyjunk csíkokat. A végén száraz ronggyal is érdemes áttörölni, hogy ne maradjon vegyszer a felületen.

8. Milyen gyakran kell tisztítani az elszívót?

A legjobb módszer a megelőzés: havonta ellenőrizzük a szűrő állapotát, és szükség szerint tisztítsuk. Így a páraelszívó csendesebben működik, hatékonyabb marad, és évekkel meghosszabbíthatjuk az élettartamát.

Hogyan tisztítsuk a páraelszívót mosogatógépben? A videóból kiderül:
 

