Döbbenetes fordulat a Séfek Séfe stúdiójában: Ennek a versenyzőnek kellett távoznia

A Séfek Séfe hetedik évada elképesztő izgalmakkal tért vissza a képernyőre és napról napra egyre nő a feszültség a profi és amatőr szakácsok között. Nem csoda, hiszen a tét óriási és ezúttal mindenki bizonyítani akar, ez azonban az időnyomás és a stressz miatt nem mindig sikerül.

Séfek Séfe 2026 versenyzők: A csapatcsere után feszültté vált a légkör

Hétfő este Dél-Amerika gasztrovilága várt felfedezésre a versenyzőknél, mindegyik csapatnak más-más dél-amerikai ország kedvelt alapanyagából kellett lenyűgöznie a kóstolókat. Már a csapatfőzés sem ment teljesen gördülékenyen, hiszen Piró és Sovi a pénteki adásban csak úgy tudta elkerülni a versenyből való kiesést, hogy egymás csapatában folytatják: vagyis Piró került a feketékhez, Sovi pedig a pirosakhoz. Séfek Séfe Piró már az első pillanatban attól tartott, hogy nem fog tudni beilleszkedni, a gyanúja pedig be is igazolódott, hiszen Mirellával azonnal összetűzésbe kerültek. A két nő cseppet sem fogja vissza magát, ordibáltak egymással és minden pillanatban a másik szakmaiatlanságát és hozzá nem értését hangsúlyozták, amit egy idő után Krausz Gábor is megelégelt és nagyon kiborult.

Pirót és Mirit jól kiosztotta, amiért egy ilyen helyzetben mindketten arra fókuszáltak, hogy egymást piszkálják, ahelyett, hogy a főzésre koncentrálnának.

Előjött az, amiről beszéltem, hogy ha a veszekedéssel foglalkozunk, akkor a fontos dologról elmegy a fókusz. Sajnos az van, hogy ahol két ilyen nő van, ott nem lehet dolgozni.

A csapatverseny a konfliktus ellenére úgy-ahogy jól alakult, az ételt sikeresen elkészítették az előírt alapanyagokból.

Séfek Séfe kieső: Egy versenyzőtől búcsúzni kellett

Az egyéni főzések során egy úgynevezett empanadát kellett készíteni, ami egyfajta sült tészta: a kagyló formájú tésztaétel péksüteményből és töltelékből áll, a világ számos részén elterjedt, legfőképpen azonban Dél-Amerikában. Az egyszerűnek tűnő étel alaposan kifogott a versenyzőkön, Patrik például a kitűzőit is vissza akarta adni, mert úgy ítélte meg, hogy nem érdemli meg őket élete legrosszabb főzése után. Ördög Nóra viszont arra kérte, hogy tartsa meg őket, hiszen korábban már kiérdemelte azokat. A finisben Patrik és Mirella álltak, amelyet a szakács kifejezetten sérelmezett:

Mirivel ott állni a legcikibb dolog, ő egy amatőr ráadásul. Ez egy nagy pofon, de ez van

– vallotta Patrik szomorúan. Az utolsó pillanatban azonban ő volt az, aki mégis maradhatott, így Mirella számára véget ért a verseny.