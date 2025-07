Így tüntethetsz el 5 kilót sminkkel – Mutatjuk a titkos trükköt

Ki ne szeretné, ha a tükörből visszatekintő alak egy kicsit formásabbnak látszana? Nem kell hozzá sem drága plasztika, sem órákig tartó edzés – elég egy kis smink és néhány ügyes kontúrozó trükk, amivel akár otthon, a fürdőszobádban is varázsolhatsz. A testkontúrozás egyre népszerűbb, hiszen optikailag karcsúsít, formál, és a megfelelő termékekkel akár ki is emelheted a legszebb testrészeidet is. De hogyan is kezdj neki? Mutatjuk is!

Osztálytalálkozó, karácsonyi fotózás, fesztiválozás vagy baráti összejövetel, ahol az exedbe is belefuthatsz? Mindig jöhet egy alkalom amikor úgy érezhetjük, hogy bár elmentünk volna edzeni, bár ne ettünk volna popcornt az esti filmezések alakalmával, mert akkor most pár kilóval könnyebben, feszesebben állhatnánk a felsorolt események elé. Ha nem jött össze idén a beach body, vagy simán szeretnéd kihasználni a smink nyújtotta lehetőségeket, hogy karcsúsíts magadon, és letagadhass pár kilót testkontúrozással, akkor ez a cikk neked szól! Mutatjuk, hogyan! Testkontúrozásról hallottál már? Nem csak az arcot lehet kontúrozni

Fotó: New Africa / Shutterstock Így „fogyhatsz le” sminkkel – testkontúrozási praktikák Mi az a testkontúrozás, és miért érdemes kipróbálni? Egyszerűen fogalmazva: a testkontúrozás a sminkelés testre szabott változata. Egy árnyalatnyi sötétebb vagy világosabb termék segítségével árnyékokat és fényeket hozol létre a bőrödön, így az adott testrészek hangsúlyosabbak vagy éppen karcsúbbak lesznek. Nem kell profi sminkmesternek lenned, elég egy kis gyakorlás, és látványos az eredmény. A has, a combok, a karok vagy akár a kulcscsont kiemelése is könnyebb, mint gondolnád. Has kontúrozás – a legegyszerűbb karcsúsító trükk Ha szeretnéd, hogy a hasad vékonyabbnak tűnjön, a kontúrozás nagyszerű megoldás lehet. Egyszerűen vigyél fel egy sötétebb árnyalatot a has oldalsó részeire, azokat a pontokat, ahol természetes árnyék keletkezik. A has közepét pedig világosabb termékkel emeld ki, így optikailag összehúzod a derekad. A titok a finom eldolgozásban rejlik: ne legyenek éles vonalak, inkább simítsd el szépen a kontúrt, hogy teljesen természetes legyen a végeredmény. A Kardashianok is előszeretettel testkontúroznak

Fotó: New Africa / Shutterstock Combfazon, amitől a szoknyába is bátrabban bújhatsz Nem csak az arcot vagy a hasat lehet kontúrozni, a combokon is működik ez a trükk. A combok külső oldalára vigyél fel egy árnyalattal sötétebb színt, míg a belső részre világosabb tónust. Ez az optikai csalás nyújtja és karcsúsítja a lábat. Ha nyáron szívesen hordasz szoknyát vagy rövidnadrágot, mindenképp érdemes kipróbálni. Karcsúsító karok és szép vállak sminkkel A karokon is mutatós a kontúrozás: a karok hátuljára, illetve a bicepsz alatti részre kerüljön sötétebb árnyalat, míg a vállak és a karok teteje legyen világosabb. Ez kiemeli az izmokat, és karcsúbb, tónusosabb hatást kelt.

Kulcscsont – a legszebb dísz a nyakad körül Nem feledkezhetünk meg a kulcscsontról sem! Egy kis sötét kontúr a kulcscsont alá, világos highlighter pedig fölé, és máris látványosan formásabbnak tűnik a dekoltázs. Ez a trükk pedig pont annyira egyszerű, hogy akár reggel, sminkelés közben is beiktathatod a rutinodba. Vigyázz, ha, a testkontúrt rosszul csinálod, nem „fogyni", hanem „hízni" fogsz tőle.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock Végül: a legfontosabb szabály – dolgozd el szépen a testkontúrt! Bármilyen sminktrükköt is választasz, az egyik legfontosabb, hogy az árnyékokat és a fényeket ügyesen, alaposan dolgozd el. Egy puha ecset vagy sminkszivacs csodákra képes, hogy a kontúrozás természetes és finom hatást keltsen. Szóval, ha legközelebb tükör elé állsz, ne feledd: egy kis smink, egy kis trükk, és máris önbizalommal telibb, karcsúbbnak tűnő tested lesz. Próbáld ki, nem fogod megbánni! Ebben a videóban láthatod milyen egy igazán profi testkontúrozás: