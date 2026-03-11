Meglepő ötlettel állt elő Tücsi, a kimerült anyukákhoz szólt

Tücsi új posztjában azt hangsúlyozta, mire is lenne szükségük a szülőknek leginkább. A sztáranyuka igazán népszerű bejegyzést tett közzé, amiben azon viccelődik, szerinte adománygyűjtés helyett kávét kellene árulniuk az iskoláknak ahhoz, hogy minél több pénz gyűljön össze. Ugyanis a kávéra mindig szükségük lesz a szülőknek...

Tücsi szerint a kávé életmentő szerepet tölt be a szülők életében

Fotó: Szabolcs László

Tücsi szerint a kávé életmentő szerepet tölt be a szülők életében

Az iskolák mindig adománygyűjtéseket szerveznek... de ha egyszerűen csak kávét árulnának a reggeli gyerek-kirakásnál a szülőknek, péntekre gazdagabbak lennének, mint a Starbucks

– szól a sztáranyuka posztja, amihez ezt írta:

A reggeli szülői túlélőcsomag: uzsis doboz pipa, kulacs pipa, kávé… életmentő mennyiségben. Őszintén: ha az ovi vagy suli kapujában lehetne kávét venni, fél Budapest ott kezdené a napot. Anyukák, igaz vagy igaz? Kulaccsal, uzsi dobozzal ki tudunk segíteni!

A bejegyzéssel rengeteg anyuka egyetértett, sokan az ovikhoz is tennének kávéstandot.