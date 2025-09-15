Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Gyönyörű lány, aki sminkelés közben pirosítót tesz fel az arcára.

Fiatalos és ragyogó megjelenés – Így használd a pirosítót, hogy több évet is letagadhass

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 18:15
pirosítósmink
Ha üde és fiatalos megjelenésre vágysz, akkor van egy dolog, ami semmiképpen sem maradhat ki a reggeli sminkrutinodból. Ez pedig nem más, mint a pirosító, ami nemcsak tökéletes külsővel kecsegtet, hanem még önbizalmat is ad! Így használd!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Manapság már rengetek sminktermékkel találkozhatunk a boltok polcain, amelyek némelyikéről még azt sem tudjuk, mi fán terem. Ezért maradjunk az alapoknál és vegyük górcső alá az egyszerű, de nagyszerű pirosítót, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból! A kozmetikum ugyanis kiemeli a szépségedet és egészséges ragyogást kölcsönöz neked, ha jól használod.

Gyönyörű lány, aki éppen pirosítót használ
A pirosító, ami tökéletes külsőt és önbizalmat ad!
Fotó: RomArt Production /  Shutterstock 

Így válasz ki a megfelelő pirosítót a tökéletes hatásért

Kulcsfontosságú, hogy olyan árnyalatot válassz, ami tökéletesen passzol a bőrtónusodhoz, de előbb nézzük, milyen állagú termékek állnak a rendelkezésedre.

A pirosító állaga:

  • Púderes pirosító: zsíros bőrre alkalmazd, ugyanis nem nehezíti el annyira a bőrt.
  • Krémes pirosító: ha szárazabb a bőröd, akkor ez egy tökéletes választás.
  • Folyékony pirosító: mivel a termék igen sokoldalú, bármilyen bőrtípusra alkalmazhatod.

A pirosító színe

  • Világos bőrtónus: ha világos az arcszíned, akkor válogass a világos rózsaszín, a barack és a lágy korall árnyalatok közül.
  • Kreol bőr: amennyiben közepesen barna bőrű vagy, a mély barack és a meleg rózsaszín is tökéletes választás számodra.
  • Olíva bőrszín: ha ilyen bőrszínnel rendelkezel, akkor érdemes a melegebb barna és a bronz árnyalatok mellett letenned a voksod.
  • Sötét bőr: a mély rózsaszín árnyalatok, a mandarin, valamint a téglavörös a te színed.
Eláruljuk, hogyan válaszd ki a hozzád legjobban illő pirosítót.
Egyáltalán nem mindegy, hogyan választasz pirosítót.
Fotó: Kinga Krzeminska /  GettyImages

Igazítsd a pirosító felvitelét az arcformádhoz

Nem is gondolnád, de a kozmetikumot számtalan módon felviheted az arcodra, ezért nem mindegy, melyik technikát választod. Ugyanis, ha a tökéletes hatásra törekszel, akkor az arcformádhoz illő módszert kell választanod.

  • Kerek arcforma: húzd a pirosítót az arcod legmagasabb pontjáig.
  • Ovális arcforma: vidd fel a sminket lágyan az arccsontodra.
  • Szögletes arcforma: tegyél egy kis pirosítót az arccsontodra és finoman húzd füleid felé.
  • Szív alakú arcforma: árnyékold a sminket a halántékod felé.

Ne aggódj, hogy lejön – Így lesz egész nap tartós a pirosító

Már vannak olyan sminkfixálók, amik eszméletlenül tartóssá tehetik a sminked. Ezek között találhatsz krémes állagút, de sprays verziót is. Továbbá, ha zsíros a bőröd, bátran alkalmazz átlátszó púdert, ami a természetes megjelenés mellett még azt is megelőzi, hogy a pirosító a nap folyamán elhalványuljon.

A legnagyobb hibák – Ezekre figyelj oda különösen

Vigyázz a pirosító túlzott felvitelével, mivel elég könnyen áteshetsz a ló túloldalára. Alkalmazásakor pedig vedd figyelembe a bőrtónusod, valamint az arcformád és a hozzá legjobban illő árnyalatot, illetve technikát alkalmazd.

Az alábbi videóban szakértő magyarázza el, mire érdemes figyelned a pirosító használatakor:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu