Fiatalos és ragyogó megjelenés – Így használd a pirosítót, hogy több évet is letagadhass

Manapság már rengetek sminktermékkel találkozhatunk a boltok polcain, amelyek némelyikéről még azt sem tudjuk, mi fán terem. Ezért maradjunk az alapoknál és vegyük górcső alá az egyszerű, de nagyszerű pirosítót, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból! A kozmetikum ugyanis kiemeli a szépségedet és egészséges ragyogást kölcsönöz neked, ha jól használod.

A pirosító, ami tökéletes külsőt és önbizalmat ad!

Fotó: RomArt Production / Shutterstock

Így válasz ki a megfelelő pirosítót a tökéletes hatásért

Kulcsfontosságú, hogy olyan árnyalatot válassz, ami tökéletesen passzol a bőrtónusodhoz, de előbb nézzük, milyen állagú termékek állnak a rendelkezésedre.

A pirosító állaga:

Púderes pirosító: zsíros bőrre alkalmazd, ugyanis nem nehezíti el annyira a bőrt.

zsíros bőrre alkalmazd, ugyanis nem nehezíti el annyira a bőrt. Krémes pirosító: ha szárazabb a bőröd, akkor ez egy tökéletes választás.

ha szárazabb a bőröd, akkor ez egy tökéletes választás. Folyékony pirosító: mivel a termék igen sokoldalú, bármilyen bőrtípusra alkalmazhatod.

A pirosító színe

Világos bőrtónus: ha világos az arcszíned, akkor válogass a világos rózsaszín, a barack és a lágy korall árnyalatok közül.

ha világos az arcszíned, akkor válogass a világos rózsaszín, a barack és a lágy korall árnyalatok közül. Kreol bőr: amennyiben közepesen barna bőrű vagy, a mély barack és a meleg rózsaszín is tökéletes választás számodra.

amennyiben közepesen barna bőrű vagy, a mély barack és a meleg rózsaszín is tökéletes választás számodra. Olíva bőrszín: ha ilyen bőrszínnel rendelkezel, akkor érdemes a melegebb barna és a bronz árnyalatok mellett letenned a voksod.

ha ilyen bőrszínnel rendelkezel, akkor érdemes a melegebb barna és a bronz árnyalatok mellett letenned a voksod. Sötét bőr: a mély rózsaszín árnyalatok, a mandarin, valamint a téglavörös a te színed.

Egyáltalán nem mindegy, hogyan választasz pirosítót.

Fotó: Kinga Krzeminska / GettyImages

Igazítsd a pirosító felvitelét az arcformádhoz

Nem is gondolnád, de a kozmetikumot számtalan módon felviheted az arcodra, ezért nem mindegy, melyik technikát választod. Ugyanis, ha a tökéletes hatásra törekszel, akkor az arcformádhoz illő módszert kell választanod.

Kerek arcforma: húzd a pirosítót az arcod legmagasabb pontjáig.

húzd a pirosítót az arcod legmagasabb pontjáig. Ovális arcforma: vidd fel a sminket lágyan az arccsontodra.

vidd fel a sminket lágyan az arccsontodra. Szögletes arcforma: tegyél egy kis pirosítót az arccsontodra és finoman húzd füleid felé.

tegyél egy kis pirosítót az arccsontodra és finoman húzd füleid felé. Szív alakú arcforma: árnyékold a sminket a halántékod felé.

Ne aggódj, hogy lejön – Így lesz egész nap tartós a pirosító

Már vannak olyan sminkfixálók, amik eszméletlenül tartóssá tehetik a sminked. Ezek között találhatsz krémes állagút, de sprays verziót is. Továbbá, ha zsíros a bőröd, bátran alkalmazz átlátszó púdert, ami a természetes megjelenés mellett még azt is megelőzi, hogy a pirosító a nap folyamán elhalványuljon.