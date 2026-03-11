Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csaknem 50 éves olimpiai relikviára bukkant Krizantina, a műtárgybecsüs

olimpiai játékok
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 14:00
Krizantinakincs
Újabb különleges tárgy került Krizantina, a műtárgybecsüs birtokába. Misa maci, az 1980-as moszkvai olimpia hivatalos figurája egy szekrényen porosodott.
KN
A szerző cikkei

Különleges olimpiai relikviára bukkant Krizantina, műtárgybecsüs. Az 1980-as moszkvai olimpia hivatalos figurája, Misa maci porcelánfigurája került elő egy régi szekrény tetejéről.

Misa maci az 1980-as moszkvai olimpia hivatalos figurája
Misa maci az 1980-as moszkvai olimpia hivatalos figurája Fotó: Beküldött

Értékes olimpiai kabalafigura került elő

A kedves, mosolygó medve sokáig díszítette egy idős házaspár otthonát, de úgy döntöttek, hogy most megválnak tőle. A pár még évtizedekkel ezelőtt a moszkvai utazásuk során vásárolta a figurát. A maci most Krizantinához került a Lőrinci bolhapiacra.

Kedves idős házaspár keresett fel, hogy megvenném-e tőlük. Moszkvában jártak, ott vették ezt a nagy, 30 centis porcelán macit. Magas volt az ára, de nem a kisebbet választották, mert szerették volna, ha a gyerekek is jól látják a szekrény tetejéről a cuki macit

 – mesélte a Borsnak Krizantina.

Az olimpiai relikviák különleges helyet foglalnak el a gyűjtők világában. Nemcsak egy sportesemény emlékét őrzik, hanem egy egész korszak hangulatát is. Misa macit a híres orosz illusztrátor, Viktor Csizsikov tervezte és a nyolcvanas években világszerte népszerű volt. A nyolcvanas években rengeteg tárgy készült a kabalával: plüssök, jelvények, porcelánfigurák és dísztárgyak. Sok családban vitrinekben őrizték ezeket, amelyek mára igazi retró kincseknek számítanak. 

Krizantina, műtárgybecsüs Fotó: Beküldött

A most előkerült porcelán Misa maci különösen látványos darab: 30 centiméter magas, barna mázas figura, amely megőrizte az egykori olimpiai hangulatot. Krizantina szerint a jelenlegi értéke körülbelül 25 ezer forint; de a gyűjtők számára ennél többet jelent az a történet és emlék, amit egy ilyen relikvia hordoz.

Krizantinánál mindig kincseket találhatunk a bolhapiacon:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu