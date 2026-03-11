Csaknem 50 éves olimpiai relikviára bukkant Krizantina, a műtárgybecsüs

Különleges olimpiai relikviára bukkant Krizantina, műtárgybecsüs. Az 1980-as moszkvai olimpia hivatalos figurája, Misa maci porcelánfigurája került elő egy régi szekrény tetejéről.

Értékes olimpiai kabalafigura került elő

A kedves, mosolygó medve sokáig díszítette egy idős házaspár otthonát, de úgy döntöttek, hogy most megválnak tőle. A pár még évtizedekkel ezelőtt a moszkvai utazásuk során vásárolta a figurát. A maci most Krizantinához került a Lőrinci bolhapiacra.

Kedves idős házaspár keresett fel, hogy megvenném-e tőlük. Moszkvában jártak, ott vették ezt a nagy, 30 centis porcelán macit. Magas volt az ára, de nem a kisebbet választották, mert szerették volna, ha a gyerekek is jól látják a szekrény tetejéről a cuki macit

– mesélte a Borsnak Krizantina.

Az olimpiai relikviák különleges helyet foglalnak el a gyűjtők világában. Nemcsak egy sportesemény emlékét őrzik, hanem egy egész korszak hangulatát is. Misa macit a híres orosz illusztrátor, Viktor Csizsikov tervezte és a nyolcvanas években világszerte népszerű volt. A nyolcvanas években rengeteg tárgy készült a kabalával: plüssök, jelvények, porcelánfigurák és dísztárgyak. Sok családban vitrinekben őrizték ezeket, amelyek mára igazi retró kincseknek számítanak.

A most előkerült porcelán Misa maci különösen látványos darab: 30 centiméter magas, barna mázas figura, amely megőrizte az egykori olimpiai hangulatot. Krizantina szerint a jelenlegi értéke körülbelül 25 ezer forint; de a gyűjtők számára ennél többet jelent az a történet és emlék, amit egy ilyen relikvia hordoz.

