Csaknem 50 éves olimpiai relikviára bukkant Krizantina, a műtárgybecsüs

Különleges olimpiai relikviára bukkant Krizantina, műtárgybecsüs. Az 1980-as moszkvai olimpia hivatalos figurája, Misa maci porcelánfigurája került elő egy régi szekrény tetejéről.
A kedves, mosolygó medve sokáig díszítette egy idős házaspár otthonát, de úgy döntöttek, hogy most megválnak tőle. A pár még évtizedekkel ezelőtt a moszkvai utazásuk során vásárolta a figurát. A maci most Krizantinához került a Lőrinci bolhapiacra.
Kedves idős házaspár keresett fel, hogy megvenném-e tőlük. Moszkvában jártak, ott vették ezt a nagy, 30 centis porcelán macit. Magas volt az ára, de nem a kisebbet választották, mert szerették volna, ha a gyerekek is jól látják a szekrény tetejéről a cuki macit
– mesélte a Borsnak Krizantina.
Az olimpiai relikviák különleges helyet foglalnak el a gyűjtők világában. Nemcsak egy sportesemény emlékét őrzik, hanem egy egész korszak hangulatát is. Misa macit a híres orosz illusztrátor, Viktor Csizsikov tervezte és a nyolcvanas években világszerte népszerű volt. A nyolcvanas években rengeteg tárgy készült a kabalával: plüssök, jelvények, porcelánfigurák és dísztárgyak. Sok családban vitrinekben őrizték ezeket, amelyek mára igazi retró kincseknek számítanak.
A most előkerült porcelán Misa maci különösen látványos darab: 30 centiméter magas, barna mázas figura, amely megőrizte az egykori olimpiai hangulatot. Krizantina szerint a jelenlegi értéke körülbelül 25 ezer forint; de a gyűjtők számára ennél többet jelent az a történet és emlék, amit egy ilyen relikvia hordoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.