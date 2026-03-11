Íme minden, amit tudni akartál az aranyérről, de sosem merted megkérdezni

Az aranyér a végbélnyílás körüli érfonatok kitágulását jelenti. Ezek az erek normálisan is jelen vannak a szervezetben, és szerepet játszanak a végbél zárásában. Problémát akkor okoznak, amikor a bennük lévő nyomás megnő, az erek kitágulnak, és gyulladás vagy duzzanat alakul ki. Ez különböző kellemetlen tünetekhez vezethet, amelyek a mindennapi életet is megnehezíthetik.

Az aranyér a végbélnyílás körüli érfonatok kitágulása, amely olyan kellemetlen panaszokat okozhat, mint a vérzés, viszketés és nyomás érzés.

Fotó: NMK-Studio / Shutterstock

Mi vezet aranyér kialakulásához?

Az aranyér kialakulásának egyik leggyakoribb oka a fokozott hasűri nyomás. Ez kialakulhat tartós székrekedés, erőlködés, hosszú ideig tartó ülés vagy mozgásszegény életmód következtében. A nem megfelelő rostbevitel és a kevés folyadékfogyasztás szintén hozzájárulhat a probléma kialakulásához.

A terhesség és a szülés is gyakori kiváltó tényező, mert ilyenkor a kismedencei erek fokozott terhelésnek vannak kitéve. A túlsúly, az ülőmunka, valamint a nehéz fizikai terhelés szintén növelheti az aranyér kialakulásának kockázatát.

Az aranyér leggyakoribb tünetei

Az aranyér tünetei változatosak lehetnek. Sok esetben a betegek viszketést, égő érzést vagy kellemetlen nyomást tapasztalnak végbéltájon. Gyakori panasz a székelés közben jelentkező fájdalom vagy a friss piros vér megjelenése a vécépapíron.

Előrehaladottabb állapotban az aranyeres csomók kitapinthatók vagy akár ki is türemkedhetnek a végbélnyílásból. Ilyenkor a fájdalom és a gyulladás erősebb lehet, és a panaszok a mindennapi tevékenységeket is megnehezíthetik.

Mikor szükséges orvosi vizsgálat?

Sok ember próbálja otthon kezelni az aranyeres panaszokat, bizonyos tünetek esetén azonban mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ha a végbélből származó vérzés rendszeresen jelentkezik, ha a fájdalom erős, vagy ha a csomók tartósan a végbélnyíláson kívül maradnak, szakember vizsgálata szükséges. Azért is fontos az orvosi ellenőrzés, mert a végbélvérzés nem minden esetben aranyér következménye. Ritkábban más betegségek, például gyulladásos bélbetegség vagy daganatos elváltozás is állhat a háttérben, amelyeket ki kell zárni.

Az aranyér kialakulásának megelőzésében kiemelten fontos a rostban gazdag táplálkozás.

Fotó: monticello / Shutterstock

Milyen kezelési lehetőségek léteznek?

Az aranyér kezelése elsősorban a kiváltó okok megszüntetésére irányul. Az életmódbeli változtatások kiemelten fontosak, például a rostban gazdag étrend, a megfelelő folyadékbevitel és a rendszeres mozgás. Enyhébb esetekben házi praktikák vagy helyi kezelések, például kenőcsök vagy kúpok segíthetnek csökkenteni a gyulladást és a fájdalmat. Súlyosabb esetekben orvosi beavatkozásra is szükség lehet, például gumigyűrűs leszorításra vagy műtéti kezelésre.