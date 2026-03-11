Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Íme minden, amit tudni akartál az aranyérről, de sosem merted megkérdezni

Íme minden, amit tudni akartál az aranyérről, de sosem merted megkérdezni

aranyér
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 14:15
végbélbetegségvérzés
Az aranyér az egyik leggyakoribb végbél körüli panasz, amely sok ember életét megnehezíti, mégis kevesen beszélnek róla nyíltan. Habár sokan kínosnak érzik a témát, fontos tudni, hogy az aranyér jól kezelhető állapot, különösen akkor, ha időben felismerik a tüneteket.
Zedna Life
A szerző cikkei

Az aranyér a végbélnyílás körüli érfonatok kitágulását jelenti. Ezek az erek normálisan is jelen vannak a szervezetben, és szerepet játszanak a végbél zárásában. Problémát akkor okoznak, amikor a bennük lévő nyomás megnő, az erek kitágulnak, és gyulladás vagy duzzanat alakul ki. Ez különböző kellemetlen tünetekhez vezethet, amelyek a mindennapi életet is megnehezíthetik.

Aranyér bemutatása egy orvosi végbél maketten
Az aranyér a végbélnyílás körüli érfonatok kitágulása, amely olyan kellemetlen panaszokat okozhat, mint a vérzés, viszketés és nyomás érzés.
Fotó: NMK-Studio /  Shutterstock 

Mi vezet aranyér kialakulásához?

Az aranyér kialakulásának egyik leggyakoribb oka a fokozott hasűri nyomás. Ez kialakulhat tartós székrekedés, erőlködés, hosszú ideig tartó ülés vagy mozgásszegény életmód következtében. A nem megfelelő rostbevitel és a kevés folyadékfogyasztás szintén hozzájárulhat a probléma kialakulásához.

A terhesség és a szülés is gyakori kiváltó tényező, mert ilyenkor a kismedencei erek fokozott terhelésnek vannak kitéve. A túlsúly, az ülőmunka, valamint a nehéz fizikai terhelés szintén növelheti az aranyér kialakulásának kockázatát.

Az aranyér leggyakoribb tünetei

Az aranyér tünetei változatosak lehetnek. Sok esetben a betegek viszketést, égő érzést vagy kellemetlen nyomást tapasztalnak végbéltájon. Gyakori panasz a székelés közben jelentkező fájdalom vagy a friss piros vér megjelenése a vécépapíron.

Előrehaladottabb állapotban az aranyeres csomók kitapinthatók vagy akár ki is türemkedhetnek a végbélnyílásból. Ilyenkor a fájdalom és a gyulladás erősebb lehet, és a panaszok a mindennapi tevékenységeket is megnehezíthetik.

Mikor szükséges orvosi vizsgálat?

Sok ember próbálja otthon kezelni az aranyeres panaszokat, bizonyos tünetek esetén azonban mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni. Ha a végbélből származó vérzés rendszeresen jelentkezik, ha a fájdalom erős, vagy ha a csomók tartósan a végbélnyíláson kívül maradnak, szakember vizsgálata szükséges. Azért is fontos az orvosi ellenőrzés, mert a végbélvérzés nem minden esetben aranyér következménye. Ritkábban más betegségek, például gyulladásos bélbetegség vagy daganatos elváltozás is állhat a háttérben, amelyeket ki kell zárni.

Aranyér kialakulásának megelőzésében fontos szerepet játszó rostban gazdag zöldségek és gyümölcsök
Az aranyér kialakulásának megelőzésében kiemelten fontos a rostban gazdag táplálkozás.
Fotó: monticello /  Shutterstock 

Milyen kezelési lehetőségek léteznek?

Az aranyér kezelése elsősorban a kiváltó okok megszüntetésére irányul. Az életmódbeli változtatások kiemelten fontosak, például a rostban gazdag étrend, a megfelelő folyadékbevitel és a rendszeres mozgás. Enyhébb esetekben házi praktikák vagy helyi kezelések, például kenőcsök vagy kúpok segíthetnek csökkenteni a gyulladást és a fájdalmat. Súlyosabb esetekben orvosi beavatkozásra is szükség lehet, például gumigyűrűs leszorításra vagy műtéti kezelésre.

Az életmód szerepe a megelőzésben

Az aranyér kialakulásának megelőzésében a mindennapi szokásoknak kiemelt szerepe van. A rostban gazdag étrend – például zöldségek, gyümölcsök és teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása – segíti a rendszeres és könnyebb székletürítést. A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel szintén hozzájárul a bélműködés normalizálásához. Emellett fontos a rendszeres mozgás, amely javítja a keringést és csökkenti a kismedencei erek terhelését. Az ülőmunka során ajánlott időnként felállni, sétálni vagy nyújtózkodni, mert a tartós ülés fokozhatja az aranyeres panaszok kialakulásának esélyét.

A lényeg röviden

Az aranyér gyakori, de jól kezelhető állapot. A tünetek felismerése és a korai kezelés segíthet megelőzni a panaszok súlyosbodását. Az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás fontos szerepet játszik a megelőzésben és a kezelés sikerességében.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu