16 éves fiút vittek el a zsaruk: elképesztő, mit művelt egy társával

Egy 16 éves fiút tartóztattak le, miután megkéselte egy iskolatársát.
A rendőrséget a norwichi Thorpe St. Andrew iskolához riasztották helyi idő szerint 10:30 körül. A késelés áldozatát, egy lányt kisebb sérülésekkel vittek el a mentők. Ennek ellenére a diákokat biztonsági okokból az épületbe zárták.
A helyszínre kiérkeztek a mentőegységek, köztük a tűzoltók és a mentők is. Az áldozatot könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. Egy 16 éves fiút tartóztattak le súlyos testi sértés szándékos okozásának gyanújával
- közölte a rendőrség.
A fiút a wymondhami rendőrség nyomozóközpontjába szállították kihallgatásra - írja a Mirror.
