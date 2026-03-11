16 éves fiút vittek el a zsaruk: elképesztő, mit művelt egy társával

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 14:10
A diákokat az intézménybe zárták a biztonságuk érdekében. Nem tudják, miért késelte meg iskolatársát a tinédzser.
Egy 16 éves fiút tartóztattak le, miután megkéselte egy iskolatársát.

Tinédzser késelte meg iskolatársát
Tinédzser késelte meg egy iskolatársát Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Késelés miatt zárták le az iskolát

A rendőrséget a norwichi Thorpe St. Andrew iskolához riasztották helyi idő szerint 10:30 körül. A késelés áldozatát, egy lányt kisebb sérülésekkel vittek el a mentők. Ennek ellenére a diákokat biztonsági okokból az épületbe zárták.

A helyszínre kiérkeztek a mentőegységek, köztük a tűzoltók és a mentők is. Az áldozatot könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. Egy 16 éves fiút tartóztattak le súlyos testi sértés szándékos okozásának gyanújával

- közölte a rendőrség.

A fiút a wymondhami rendőrség nyomozóközpontjába szállították kihallgatásra - írja a Mirror.

 

