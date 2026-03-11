Orbán Viktor bejelentést tett a védett üzemanyagárakról

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor március 9-én egy rendkívüli bejelentés kereteiben elmondta, hogy a kormány védett árat vezet be az hazai üzemanyagárakra.
A miniszterelnök most új bejegyzéssel jelentkezett a témával kapcsolatban.
VÉDETT ÜZEMANYAGÁR
- írja Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök hozzátette:
A magyar családok és vállalkozások számára bevezettük a védett üzemanyagárat.
