Orbán Viktor bejelentést tett a védett üzemanyagárakról

védett ár
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 14:06
üzemanyagháborúOrbán Viktor
A miniszterelnök közösségi oldalán tett bejelentést.
Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor március 9-én egy rendkívüli bejelentés kereteiben elmondta, hogy a kormány védett árat vezet be az hazai üzemanyagárakra. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Kaiser Ákos

A miniszterelnök most új bejegyzéssel jelentkezett a témával kapcsolatban. 

VÉDETT ÜZEMANYAGÁR

  • Gázolaj: 615 Ft
  • Benzin: 595 Ft

- írja Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor. 

A miniszterelnök hozzátette:

A magyar családok és vállalkozások számára bevezettük a védett üzemanyagárat. 

Orbán Viktor: A magyar családok és vállalkozások számára bevezettük a védett üzemanyagárat

