Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitört a bunyó az Etele téren, rengetegen megsérültek

etele tér
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 08:40
dohányboltmentőtömegverekedésrendőr
A mentők vitték el a sérülteket. A hírek szerint a tömegverekedés egy dohánybolt előtt bontakozott ki az Etele téren.
Bors
A szerző cikkei

Tömegverekedés bontakozott ki az Etele téren. Az Újbudai Közterület Felügyelet beszámolója szerint a bunyó egy dohánybolt előtt tört ki, melynek során többen meg is sérültek. A felügyelők ekkor értesítették a rendőröket, valamint a mentőket, és mire megérkeztek, már szét is választották az egymással harcoló feleket.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Tömegverekedés volt az Etele téren: a mentőket és a rendőröket is riasztották / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Tömegbunyó tört ki az Etele téren

Az Etele téri verekedés egyébként úgy végződött, hogy miután megérkeztek a rendőrök, átvették az intézkedést és elvitték az elkövetőket. A mentők pedig a sérülteket szállították el. A verekedőket szétválasztó járőrök tanúvallomást tettek a XI kerületi rendőrkapitányságon

- árultak el a posztban, kiemelve, az eset egy kiemelt, kéthetes közös akció során történt, amelyben az Újbuda Közterület-felügyelet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal (FÖRI) együtt vesz részt. Az egy hete tartó közös fellépés célja a Kelenföldi pályaudvar környékének, az Etele térnek, az aluljárónak, és a buszpályaudvarnak a közbiztonsági és köztisztasági átfogó ellenőrzése.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu