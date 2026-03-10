Kitört a bunyó az Etele téren, rengetegen megsérültek

Tömegverekedés bontakozott ki az Etele téren. Az Újbudai Közterület Felügyelet beszámolója szerint a bunyó egy dohánybolt előtt tört ki, melynek során többen meg is sérültek. A felügyelők ekkor értesítették a rendőröket, valamint a mentőket, és mire megérkeztek, már szét is választották az egymással harcoló feleket.

Tömegverekedés volt az Etele téren: a mentőket és a rendőröket is riasztották / Fotó: Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Tömegbunyó tört ki az Etele téren

Az Etele téri verekedés egyébként úgy végződött, hogy miután megérkeztek a rendőrök, átvették az intézkedést és elvitték az elkövetőket. A mentők pedig a sérülteket szállították el. A verekedőket szétválasztó járőrök tanúvallomást tettek a XI kerületi rendőrkapitányságon

- árultak el a posztban, kiemelve, az eset egy kiemelt, kéthetes közös akció során történt, amelyben az Újbuda Közterület-felügyelet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal (FÖRI) együtt vesz részt. Az egy hete tartó közös fellépés célja a Kelenföldi pályaudvar környékének, az Etele térnek, az aluljárónak, és a buszpályaudvarnak a közbiztonsági és köztisztasági átfogó ellenőrzése.