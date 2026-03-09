Még véget sem ért a Séfek Séfe, Krausz Gábor máris felvette az egyik versenyzőt

Korábban a Bors már beszámolt arról, hogy az idei évad több szempontból is különleges lesz. Többek közt azért, mert a Séfek Séfe történetében először Krausz Gábor annyira elégedett volt az egyik versenyző teljesítményével, hogy a műsor felvételei után a saját éttermébe hívta dolgozni. Most az is kiderült, kiről van szó: a fekete csapat egyik versenyzője, Marczinek Norbert kapta meg ezt a különleges lehetőséget.
Norbert története azonban messze nem a televíziós műsorral kezdődött. Már egészen kisgyerekként tudta, hogy a konyhában szeretne dolgozni. Saját elmondása szerint teljesen ösztönösen jött ez az elhatározás: sok időt töltött a nagypapájával a konyhában, és már akkor eldöntötte, hogy szakács lesz – ráadásul nem is akármilyen. „Egészen kicsi gyerekkorom óta tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Nem volt különösebb külső hatás, egyszerűen éreztem, hogy ez az utam” – mesélte.
Fiatal korában a sport is fontos szerepet játszott az életében. Ökölvívással és futballal is foglalkozott, ám végül rájött, hogy ezen a területen nem tudná azt a kitartást hozni, amit elvárna magától. Ez a felismerés viszont fordulópontot jelentett. Ekkor döntötte el, hogy ha már a sportban nem lesz profi, akkor a szakácsszakmában fog mindent beleadni. Tanulóként került be egy étterembe, ahol már az első időszakban megmutatta, mennyire elszánt. Amikor a nyolcórás műszak végén azt mondták neki, hazamehet, ő inkább maradt.
„A többiek mind hazamentek, én viszont inkább ott maradtam, és figyeltem a munkát. Úgy gondolom, a sikerem kulcsa nem a különleges tehetség volt, hanem az akarat” – mondta Norbert a Borsnak.
A szakma iránti lelkesedése hamar eredményeket is hozott. Egy olyan étterembe került, ahol rengeteg alapanyaggal és modern technológiával dolgozhatott. Ez a tapasztalat új kapukat nyitott meg előtte. Már 20–21 évesen szakácsversenyeken indult, és az első megmérettetései meglepően jól sikerültek. Ezek a sikerek megerősítették abban, hogy jó úton jár.
„Később egy olyan étterembe kerültem, ahol rengeteg alapanyaggal és technológiával ismerkedhettem meg. Már 20–21 évesen indultam szakácsversenyeken is. Ahhoz képest, hogy fiatal voltam és ez volt az első versenyem, egészen jól sikerült. Ekkor döntöttem el, hogy külföldre szeretnék menni. Nem akartam a megszokott európai országokat választani, valami különlegesebbet kerestem. Így jött az ötlet, hogy Ausztráliába költözöm.”
A következő nagy lépés az volt, amikor úgy döntött, külföldön próbál szerencsét. Nem a klasszikus európai célpontokat választotta, hanem valami egészen különlegeset keresett. Így esett a választása Ausztráliára. Négy évet töltött kint, ami szakmailag és emberileg is hatalmas tapasztalatot jelentett számára. Az elején nem volt könnyű, hiszen sem helyismerete, sem kapcsolati hálója nem volt, de idővel sikerült megtalálnia a helyét. Végül azonban hazatért Magyarországra.
Hazatérése után saját éttermet is nyitott egy vidéki településen. Bár nagy tervei voltak, a vállalkozás nem tudott úgy fejlődni, ahogyan szerette volna. A vidéki vendéglátás ugyanis sokszor komoly kihívásokkal jár: nehezebb az alapanyagbeszerzés, kevesebb a szakember, és a vendégek elvárásai is mások.
Sajnos nem tudott úgy kinőni, ahogyan szerettem volna. Vidéken sokkal nehezebb a helyzet: alapanyagbeszerzés, munkaerő, minden nehezebb.
– mondta.
A Séfek Séfében végül Krausz Gábor fekete csapatába került, ami hamar kiderült, hogy jó párosítás. Norbert szerint bármelyik séf csapatába szívesen ment volna, hiszen mindhárom mestert nagyra tartja, de Krausz Gáborral különösen gyorsan megtalálták a közös hangot. A műsor alatt történt az a fordulat, amely sokakat meglepett: Krausz felajánlotta neki, hogy dolgozzon a siófoki éttermében.
Amikor vége lett a műsornak, éppen személyzeti átszervezés volt náluk, és így kerültem képbe.
A jelenlegi felállás szerint Krausz Gábor executive séfként irányítja a több szállodában is megtalálható étteremláncot, Norbert pedig séfként dolgozik az egyik egységben. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi konyhai működésért ő felel, miközben Krausz az egész rendszert felügyeli.
Mivel több szállodához tartozó étteremről van szó, ő fogja össze az egész rendszert, én pedig az egyik egység napi működéséért felelek.
Norbert számára ez hatalmas szakmai lehetőség, hiszen egy olyan séf mellett dolgozhat, aki az ország egyik legismertebb gasztronómiai szakembere.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.