Még véget sem ért a Séfek Séfe, Krausz Gábor máris felvette az egyik versenyzőt

Korábban a Bors már beszámolt arról, hogy az idei évad több szempontból is különleges lesz. Többek közt azért, mert a Séfek Séfe történetében először Krausz Gábor annyira elégedett volt az egyik versenyző teljesítményével, hogy a műsor felvételei után a saját éttermébe hívta dolgozni. Most az is kiderült, kiről van szó: a fekete csapat egyik versenyzője, Marczinek Norbert kapta meg ezt a különleges lehetőséget.

A Séfek Séfe 2026-os évadában ismerte meg Krausz Gábor Norbit ( Fotó: TV2)

A Séfek Séfe műsorában talált kincsre Krausz Gábor

Norbert története azonban messze nem a televíziós műsorral kezdődött. Már egészen kisgyerekként tudta, hogy a konyhában szeretne dolgozni. Saját elmondása szerint teljesen ösztönösen jött ez az elhatározás: sok időt töltött a nagypapájával a konyhában, és már akkor eldöntötte, hogy szakács lesz – ráadásul nem is akármilyen. „Egészen kicsi gyerekkorom óta tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Nem volt különösebb külső hatás, egyszerűen éreztem, hogy ez az utam” – mesélte.

A sporttól a konyháig

Fiatal korában a sport is fontos szerepet játszott az életében. Ökölvívással és futballal is foglalkozott, ám végül rájött, hogy ezen a területen nem tudná azt a kitartást hozni, amit elvárna magától. Ez a felismerés viszont fordulópontot jelentett. Ekkor döntötte el, hogy ha már a sportban nem lesz profi, akkor a szakácsszakmában fog mindent beleadni. Tanulóként került be egy étterembe, ahol már az első időszakban megmutatta, mennyire elszánt. Amikor a nyolcórás műszak végén azt mondták neki, hazamehet, ő inkább maradt.

„A többiek mind hazamentek, én viszont inkább ott maradtam, és figyeltem a munkát. Úgy gondolom, a sikerem kulcsa nem a különleges tehetség volt, hanem az akarat” – mondta Norbert a Borsnak.

Fiatalon már versenyeken indult

A szakma iránti lelkesedése hamar eredményeket is hozott. Egy olyan étterembe került, ahol rengeteg alapanyaggal és modern technológiával dolgozhatott. Ez a tapasztalat új kapukat nyitott meg előtte. Már 20–21 évesen szakácsversenyeken indult, és az első megmérettetései meglepően jól sikerültek. Ezek a sikerek megerősítették abban, hogy jó úton jár.