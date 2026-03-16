„Te szuka!” – Balhé az Oscar-gálán: Sigourney Weaver durván odaszólt Kate Hudsonnek

Idén is megrendezték a filmvilág legfontosabb eseményét, és nem túlzás kijelenteni, hogy az Oscar-gála 2026 sem okozott csalódást azok számára, akiket csak a balhék, a botrányok és a kellemetlen pillanatok izgatnak. Noha igazán nagy skandallumról idén nem beszélhetünk, egy aranyosnak szánt momentumot viszont többen inkább cikinek, mintsem cukinak éreztek.

Az Oscar-gála 2026-ban sem okozott csalódást: Sigourney Weaver és Pedro Pascal színpadra lépésével megérkezett a balhé is (Fotó: Wally Skalij)

Sigourney Weaver káromkodásától visszhangzott az Oscar-gála 2026-os nézőtere

A botrányokban bővelkedő Oscar-történelemkönyvben új fejezetet írtak tegnap éjjel, bár erre senki sem számított. Történt ugyanis, hogy Sigourney Weaver és a huszárantennájától megvált Pedro Pascal épp átadni készült a legjobb látványtervezésért, valamint a legjobb vizuális effektusokért járó aranyszobrocskákat, mikor is Pascal régi ismerőse, A Mandalóri sztárja, Grogu zavarta meg a díjátadó menetét.

A Baby Yodaként is emlegetett zabálnivaló földönkívüli ráadásul nem egyedül látogatott el a gálára, hiszen vele volt Kate Hudson is, aki láthatóan élvezte a cuki űrlény társaságát. Ezt látva viszont Sigourney Weaverből érthetetlen módon rögtön előjött az anyatigris, és az alapos slamasztikába kerülő Alien-filmekből ismert Ellen Ripley-vé vált egy másodperc alatt, majd durván odaszólt Hudsonnek:

Hagyod őt békén, te szuka!

– rivallt rá kolléganőjére Weaver, idézve karaktere híres mondatát A bolygó neve: Halálból.

Miután a beszólás vegyes fogadtatásban részesült a közönségtől, a másik eredményhirdető próbált egyből tüzet oltani: „Hú, te aztán ügyesen felidézted a figurát! Kicsit össze is pisiltem magam. Ne haragudj, Kate” – oldotta a nem létező feszültséget Pascal.

Sigourney Weaver Oscar-momentuma a neten is igen megosztó visszajelzéseket gerjesztett. Míg voltak, akik jót derültek a látottakon, többen nem értették, miért kiabált rá minden ok nélkül színésztársára a legenda:

A családom egyáltalán nem fogta fel, hogy ez egy Alien-utalás volt, és mindenkit teljesen lesokkoltak a hallottak. Úgy kellett nekik elmagyaráznom és megnyugtatni mindenkit

– írta az egyik kommentelő TikTokon.