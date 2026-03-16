"A nép embere vagyok" – Robert Downey Jr. Vasemberként tért vissza az Oscar-gálán: itt a zseniális ámokfutás

Robert Downey Jr. és Chris Evans barátsága már régre visszavezethető: egész pontosan 14 évre. Ugyanis a Bosszúállók 2012-ben jött ki, melyben az addig felépített különálló Marvel szuperhős szálak először forrtak össze egy történetté. A film forradalmi természetéből fakadóan pedig több mint tíz évre meghatározta a mainstream mozinézési trendeket, valahány benne szereplő színész pedig ennek révén lettek a szakma leggazdagabb emberei. Azóta Amerika Kapitány elhatárolódott ettől a világtól és egy ideig úgy tűnt, hogy Vasember is, de Robert Downey Jr. a közeljövőben Doctor Doom szerepében tér vissza. Bár sorsuk különvált, az Oscar 2026-os eseményén mégis összepacsiztak újra, méghozzá igen szórakoztató módon.

Oscar Winners 2026: Robert Downey Jr. és Chris Evans megnevettette a közönséget az Oscar-gálán, majd átadták a díjat Ryan Cooglernek (Fotó: Al Seib)

Robert Downey Jr. még ma is visszatér Vasember szerepéhez

Amikor Vasember megajándékozta Amerika Kapitányt az Oscar-gálán

Az akadémia Robert Downey Jr.-t és Chris Evanst kérte fel, hogy átadják a legjobb eredeti és legjobb adaptált forgatókönyvek Oscar-díját (melyeket Ryan Coogler és Paul Thomas Anderson nyerte meg a Bűnösök és az Egyik csata a másik után kapcsán). A két sztár egyébként, már-már nosztalgikus erővel bírva egykori karaktereit fizimiskáját öltötték magukra, úgy fésültek, úgy mozogtak mint a karaktereik. A játékos felvezetésnél már sejthető volt, hogy valami mókás dolog van készülőben. Downey elkezdte a beszédét, de Evans félbeszakította:

Nem felejtettél el valamit?

Evans emlékeztette őt, hogy a Bosszúállók 14. évfordulója van, melynek kapcsán a sztár a teljes filmstáb által aláírt eredeti forgatókönyvet ajándékozott neki, Downey azonban jól láthatóan nem készült semmivel. Hogy mégse hagyja barátját ajándék nélkül, odaadta neki a parkolójegyét. Ezzel együtt kiemelte, hogy saját maga vezetett ide, mert ő a nép embere — mindez Tony Stark jól ismert fennhéjázó hanglejtésével. Végül még a parkolójegyet is visszavette, mivel máshogy nem tudna hazamenni.