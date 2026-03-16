"A nép embere vagyok" – Robert Downey Jr. Vasemberként tért vissza az Oscar-gálán: itt a zseniális ámokfutás

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 13:50
Azért ez az ajándék kicsit sok volt... Robert Downey Jr. és Chris Evans kiszórakozták magukat az Oscar-díjátadó színpadán.
Bodnár Dániel
Robert Downey Jr. és Chris Evans barátsága már régre visszavezethető: egész pontosan 14 évre. Ugyanis a Bosszúállók 2012-ben jött ki, melyben az addig felépített különálló Marvel szuperhős szálak először forrtak össze egy történetté. A film forradalmi természetéből fakadóan pedig több mint tíz évre meghatározta a mainstream mozinézési trendeket, valahány benne szereplő színész pedig ennek révén lettek a szakma leggazdagabb emberei. Azóta Amerika Kapitány elhatárolódott ettől a világtól és egy ideig úgy tűnt, hogy Vasember is, de Robert Downey Jr. a közeljövőben Doctor Doom szerepében tér vissza. Bár sorsuk különvált, az Oscar 2026-os eseményén mégis összepacsiztak újra, méghozzá igen szórakoztató módon.

Oscar Winners 2026: Robert Downey Jr. és Chris Evans megnevettette a közönséget az Oscar-gálán, majd átadták a díjat Ryan Cooglernek (Fotó: Al Seib)
  • Robert Downey Jr. és Chris Evans adták át a legjobb eredeti és adaptált forgatókönyv díját
  • Megemlékeztek a Bosszúállók 14 éves évfordulójáról
  • Robert Downey Jr. még ma is visszatér Vasember szerepéhez

Amikor Vasember megajándékozta Amerika Kapitányt az Oscar-gálán

Az akadémia Robert Downey Jr.-t és Chris Evanst kérte fel, hogy átadják a legjobb eredeti és legjobb adaptált forgatókönyvek Oscar-díját (melyeket Ryan Coogler és Paul Thomas Anderson nyerte meg a Bűnösök és az Egyik csata a másik után kapcsán). A két sztár egyébként, már-már nosztalgikus erővel bírva egykori karaktereit fizimiskáját öltötték magukra, úgy fésültek, úgy mozogtak mint a karaktereik. A játékos felvezetésnél már sejthető volt, hogy valami mókás dolog van készülőben. Downey elkezdte a beszédét, de Evans félbeszakította:

Nem felejtettél el valamit?

Evans emlékeztette őt, hogy a Bosszúállók 14. évfordulója van, melynek kapcsán a sztár a teljes filmstáb által aláírt eredeti forgatókönyvet ajándékozott neki, Downey azonban jól láthatóan nem készült semmivel. Hogy mégse hagyja barátját ajándék nélkül, odaadta neki a parkolójegyét. Ezzel együtt kiemelte, hogy saját maga vezetett ide, mert ő a nép embere — mindez Tony Stark jól ismert fennhéjázó hanglejtésével. Végül még a parkolójegyet is visszavette, mivel máshogy nem tudna hazamenni.

Az esemény egy későbbi pontján a kabaré folytatódott. Evans épp komoly beszédbe kezdett, de Robert megszakította:

Ne viccelj, persze hogy készültem neked ajándékkal. Elhoztam neked egy eredeti Channing Tatum tangát a Magic Mike-ból.

A Vasember pedig így is tett, a kamerának premier planban kitette a Tatum által minden bizonnyal sokat hordott csillogó tangát. Amerika Kapitány egy némileg erőltetett mosollyal nyugtázta az ajándékot, de Channing Tatum megszólalt a közönségből:

Ja, de amúgy az nekem még kell!

Nem ez volt az egyetlen Vasemberezés az utóbbi napokban

Robert Downey Jr. bizony, ha akarna se tudna teljesen elszakadni a szerepétől. A sztár a múlt héten a Dél-kaliforniai Egyetem eseményén tűnt fel, eleinte úgy mint teljesen önmaga. Ahogy tartotta a beszédét, a nézők közül valaki nem bírt a rajongói feszültséggel és felkiáltott: „DOCTOR DOOM, YEEEEE!” — ezt követően pedig a sztár, Vasemberként feltartotta két kezét a gyözelmi szimbólumot jelezve, a hallgatóság pedig hatalmas ovációban tört ki. Ezen a ponton elmondható, hogy RDJ továbbra is tökéletes választásnak bizonyul korábbi szerepére, kíváncsiak leszünk, hogy a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című filmben hogyan tér vissza főgonoszként. A világpremier napján, december 18-án kiderül!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
