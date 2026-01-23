Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Tényleg jobb mint a Titanic? 16 Oscar jelöléssel hasít a Bűnösök

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 17:02
Nézzük mitől olyan jó a Bűnösök, ami még a Titanic egyeduralmát is megdöntötte. Az Oscar-jelölt film sikerének titka.

Igazi filmtörténeti pillanatnak lehettek szem- és fültanúi tegnap azok, akik élőben követték az Oscar-jelöltek kihirdetését. A Bűnösök (Sinners) című Ryan Coogler rendezés egyedülálló módon letarolta a mezőnyt és összesen 16 jelölést kapott, ezzel megdöntve egy évtizedes rekordot. De mitől olyan jó ez a film? 

Az Oscar-jelölt Bűnösök című film egy jelenete a főszereplő Michael B. Jordannel.
Az Oscar-jelölt Bűnösök megtörte a Titanic hegemóniáját ( Fotó: Warner Bros. Pictures)

Oscar-jelölt rekorderek: Lenyomta a Titanicot a Bűnösök 

A James Cameron rendezte Titanic évtizedes rekordját döntötte meg a Bűnösök. A Leonardo DiCaprio és Kate Winslet főszereplésével készült Titanic, illetve a Mindent Éváról és a Kaliforniai álom fej-fej mellet vezették a legtöbb jelölést kapott filmek listáját szám szerint 14 jelöléssel, a Ryan Coogler rendezte Bűnösök azonban idén a maga 16 jelölésével megtörte az egyeduralmat. A legfontosabb kategóriákban találták érdemesnek, például a legjobb férfi főszereplőnek járó szoborért Michael B. Jordan száll ringbe többek között Leonardo DiCaprio-val, a legjobb eredeti forgatókönyvért a Marty Supreme-mel és az Érzelmi értékkel verseng, és még az is kiderülhet, hogy ez lesz a 2025-ös év legjobb filmje.  

Jelenet az Egyik csata a másik után című filmből, Leonardo DiCaprio és Benicio Del Toro.
A Bűnösök és az Egyik csata a másik után valóságos vérfürdőt rendeznek majd az Oscar-gálán (Fotó: Warner Bros. Studios)

Mitől olyan jó a Bűnösök? 

A Bűnösök nagyon sok dolgot szeretne egybeolvasztani, ami nem minden film esetében sül el jól, azonban Ryan Coogler rendező kiállta a próbát. Van itt blues, vámpírok és természetfeletti események, családi történetek, Al Capone és bűnözés. Michael B. Jordan két szerepet alakít egyszerre, Miles Caton R&B énekes pedig ebben a filmben debütál színészként és kellemes meglepetést okoz. A legtöbb kritikus a Quentin Taratino nevével fémjelzett Alkonyattól pirkadatig című klasszikushoz hasonlítja a Bűnösöket, de úgy tűnik ez nem csökkentette a renoméját az Akadémia szemében. 

A történet főhőse a Miles Caton által alakított Sammie Moore, aki egy fiatal és rendkívül tehetséges blues zenész. A Michael B. Jordan által kettősen megformált ikerpár, Elijah és Elias Smoke Chicagoból térnek haza szülővárosukba egy rakat pénzzel és azzal a szándékkal, hogy nyitnak egy blueskocsmát, ahol unokatestvérük, Sammie lesz a sztár. Azonban ahogy leszáll az éj, sötét erők gyűlnek össze a kocsma körül és szereplőink a hajnal első sugaraira várva vesztegzár alá kerülnek. 

A forgatókönyvet az a fausti legenda ihlette, hogy a méltán híres Robert Johnson mississippiből származó bluesénekes eladta a lelkét az ördögnek a hírnévért és a sikerért cserébe. Minden szempontból izgalmas mozi a Bűnösök, így aki még nem látta, az bepótolhatja a március 15-én megrendezésre kerülő Oscar-díjátadóig, ugyanis a film elérhető az HBO Max streaming-szolgáltató műsorán. 

 

