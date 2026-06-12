Hosszú időre elbúcsúzott a fiaitól Horváth Éva – Nem megy vissza Balira

Másfél évvel ezelőtt egy súlyos motorbaleset teljesen átírta Horváth Éva életét. Bár kívülről sokak számára úgy tűnhetett, hogy Balin megtalálta azt az életet, amire mindig is vágyott, az egykori szépségkirálynő most őszintén beszélt arról, hogy valójában már jóval a tragikus fordulat előtt érezte: nem ott van a helye.

Horváth Éva felépülése hosszú hónapokig tartott (Fotó: Szabolcs László)

2022-ben költözött Horváth Éva családja Balira.

családja Balira. Másfél évvel ezelőtt szenvedett Horváth Éva súlyos balesetet, a felépülése hosszú hónapokig zajlott.

súlyos balesetet, a felépülése hosszú hónapokig zajlott. Nemrég bejelentette, hogy válik a gyerekei apjától.

Horváth Éva balesete után döntött

Horváth Éva és családja 2022 januárjában költözött Balira, az új élet pedig eleinte sokak szemében irigylésre méltónak tűnt. Napsütés, tengerpart, egzotikus környezet – kívülről szinte minden tökéletesnek látszott. Belül azonban egészen más folyamatok zajlottak. A modell elárulta: a baleset után rengeteget gondolkodott azon, miért történt mindez, és végül arra jutott, hogy az élet próbált üzenni neki.

„Baleset után egyébként nagyon sokat gondolkodik az ember azon, hogy miért, mi ennek az oka. Valójában én is ezt láttam, és a kívülállók is, akik tudták az életemet, hogy én azért nem feltétlenül ott tervezem azt, hogy a későbbiekben ott fogok élni.”

A felismerés végül nagyon egyértelművé vált számára.

Ez egy jel volt, hogy Évi, most neked azonnal, itt repülőre kell szállnod, haza kell menned, nincs visszaút.

A balesetét egyfajta figyelmeztető jelnek tartja (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Éva férje szíve Balira húzott

Éva arról is beszélt, hogy már a baleset előtt egyre nehezebben találta a helyét az indonéz szigeten. Próbált új célokat találni magának, tanfolyamokra járt, elfoglalta magát, de közben egyre inkább azt érezte, hogy valami nincs rendben.

„Üres lett az életem, és a hasznosnak való érzést próbáltam mindennel kompenzálni. Beiratkoztam egy tanfolyamra és tanultam az indonézt. És egyszer csak elkezdtem magam kívülről figyelni, és azt mondtam, hogy ez már a vég. Tehát hogy: »Miért? Miért csinálom én ezt? Miért nem spanyolul tanulok, vagy valamilyen földi nyelvet, amit tényleg a későbbiekben tudok használni?« Úgyhogy voltak közben ilyen felismeréseim, hogy ezt vajon miért csinálom én most magammal. És ezt már jóval a balesetem előtt éreztem. Mindenki irigykedve nézett rám, hogy »Milyen jó neked, ott vagy egész nap a napsütésben.« Nem! Tök csodálatos: itthon esik a hó, van négy évszakunk, hát ez fantasztikus! Ott egész nap az ember a légkondiban ül.”