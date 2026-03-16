Oscar 2026: Leonardo DiCaprio kísérőjén mindenki ledöbbent

Nem mindennapi pillanatnak lehettünk szemtanúi az Oscar 2026-on. Mindenki meglepetésére Leonardo DiCapriót idén nem az édesanyja kísérte el a filmvilág legrangosabb díjátadójára, hanem mostani barátnője, Vittoria Ceretti.

Oscar 2026: Leonardo DiCaprio kísérője mindenkit meglepett

Leonardo DiCaprio ismét ellopta a show-t a 2026-os Oscar-gálán, de ezúttal nem csak azért, mert jelölést kapott. A világsztár idén egy igazán ritka lépést tett: magával vitte barátnőjét, az olasz szupermodellt, Vittoria Cerettit az Oscar 2026-ra. A színész ugyan egyedül sétált végig a vörös szőnyegen, ám a gálán már együtt ültek a nézőtéren, ami sok rajongó szerint egyértelműen jelzi, hogy kapcsolatuk komolyabb, mint valaha.

Leonardo DiCaprio édesanyja helyett ezúttal a barátnőjét választotta

Leonardo DiCaprio mindig is híres volt arról, hogy magánéletét igyekszik megvédeni a nyilvánosságtól. Ennek egyik jele, hogy a nagy hollywoodi eseményeken gyakran nem párjával, hanem édesanyjával, Irmelin Indenbirkennel jelenik meg. Az Oscar-gálákra is legtöbbször édesanyja kísérte el, ami jól mutatja, milyen szoros kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Éppen ezért is volt különösen meglepő sokak számára, hogy ezúttal nem együtt érkeztek, és Leonardo DiCaprio barátnőjével jelent meg a rangos eseményen.

Leonardo DiCaprio Vittoria Cerettivel való kapcsolata

Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti kapcsolata 2023-ban kezdődött. A pár azonban az elejétől kezdve tudatosan kerüli a reflektorfényt, ezért a közös megjelenések is rendkívül ritkák. Csak néhány eseményen tűntek fel együtt, mint például luxusbulikon, jachtos nyaralásokon és elit társasági rendezvényeken. Éppen emiatt, az Oscar 2026-os megjelenésük sokak szerint egy új szintet jelent a kapcsolatukban.

Leonardo DiCaprio életközepi válsága

De idén nemcsak a kísérője miatt került reflektorfénybe az 51 éves színész. Leonardo DiCaprio Oscar-megjelenése is döbbenetes volt. A Titanic Jackje klasszikus fekete szmokingban érkezett ugyan, de új bajusza és festett haja miatt pont úgy festett, mint aki életközepi válsággal küzd. Ezzel szemben barátnője, Vittoria Ceretti egy feltűnő vörös estélyiben ragyogott. A rajongók pedig azonnal találgatni kezdtek, hogy vajon fiatal barátnője miatt van ez a sok változás a szísnész külsejében. A kamerák az este folyamán több alkalommal is rájuk fókuszáltak, különösen akkor, amikor a műsorvezető, Conan O'Brien viccelődött a színésszel, illetve annál a pillanatnál, amikor Leonardo DiCaprio ismét lecsúszott az Oscar-díjról.