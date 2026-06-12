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Eddig jár a családi pótlék és az adókedvezmény, ha leérettségizett a gyerek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 09:30
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Júniusban lezárul az érettségi, sok diák pedig szeptembertől továbbtanul majd. Ez a családi kasszára, pontosabban a családi pótlékra és adókedvezményre is hatással lesz. Mutatjuk, meddig járnak még ezek a támogatások az érettségizett diák után!
Bors
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Az érettségi, középiskola lezárásával az állami támogatások rendszere is megváltozik. Mutatjuk, meddig jár a családi pótlék a szakképzésben, felsőoktatásban tovább tanuló diákok után, hogyan alakul a családi adókedvezmény innentől, és milyen teendőjük lesz ezzel kapcsolatban a szülőknek.

Az érettségi után nem jár tovább a családi pótlék.
Az érettségi nemcsak a fiatalok jövőjére, de a családok kasszájára is hatással van Fotó: Németh András Péter

Meddig és kinek jár hivatalosan a családi pótlék?

A köznyelvi családi pótlék jogilag két részből áll: nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból. A nevelési ellátás az államkincstár tájékoztatása szerint a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár. Az iskoláztatási támogatás pedig a tankötelezettség kezdetétől annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 16. életévét. Ha a gyermek ezután is köznevelési vagy szakképző intézményben tanul, a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig folyósítható, amelyben a 20. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét) betölti a diák. 

Mi történik a családi pótlékkal az érettségi után?

Júniusban a szóbeli vizsgákkal megszűnik a középiskolai tanulói jogviszony, így az érettségi után már nem jár tovább a családi pótlék. Az utolsó jogosult hónap a június, így az államkincstár utoljára július elején utal. Mivel a felsőoktatási intézmény a törvény szerint nem számít közoktatási intézménynek, így az egyetemista után már nem jár családi pótlék.

Az egyetemista gyerek is számít a családtámogatási rendszerben

A felsőoktatásban továbbtanuló diák továbbra is beleszámít az eltartottak számába. Így ha a családban van kisebb testvér, aki után még jár családi pótlék, a szülő kérheti az egyetemista beszámítását. Emiatt a kisebb testvér után magasabb összegű pótlék jár. Ez azonban nem automatikus: ősszel, az érvényes hallgatói jogviszony-igazolással kell megigényelni - hívja fel a figyelmet az azenpenzem.hu.

Mi a helyzet akkor, ha a szakképzésben tanul tovább egy diák?

Ha egy diák az érettségi után köznevelési vagy szakképző intézmény nappali tagozatán tanul tovább, a szülő jogosult marad a családi pótlékra azon tanév végéig, amelyben a gyermek betölti a 20. életévét. A folyósítás viszont itt sem folytatódik automatikusan: az új tanév kezdetén a szülőnek újra kell igényelnie a pótlékot az új tanulói jogviszony-igazolással. Ha a szakképzésben tanuló betölti a 20. életévét, rá is a felsőoktatásban tanulók szabályai vonatkoznak, így közvetlenül nem jár majd utána támogatás, de eltartottként figyelembe vehető a kisebb testvéreknél.

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A szakképzésben tovább tanuló diákok után továbbra is jár a családi pótlék, de nem automatikusan Fotó: Shutterstock 

Mi lesz a családi adókedvezménnyel az érettségi után?

A családi adókedvezmény főszabály szerint addig jár egy gyermek után, amíg a családi pótlékra is jogosult. Így, ha 

  • a leérettségizett gyermek 20 év alatti és szakképzésben vesz részt, a szülő a családi pótlék mellett az adókedvezményt is változatlanul igénybe veheti utána. 
  • Ha pedig a gyermek betöltötte a 20. életévét, vagy egyetemi tanulmányokat kezd, júliustól már nem jár utána adókedvezmény, de eltartottként továbbra is számításba vehető. 

Így a családban maradó kisebb gyermek(ek) után magasabb összegű adókedvezmény érvényesíthető.

Milyen teendői lesznek a szülőknek az érettségi után?

Mivel a munkáltató nem értesül automatikusan a gyermek státuszváltozásáról, a szülő felelőssége új adóelőleg-nyilatkozatot leadni. Ha a gyermek egyetemre megy, jelezni kell, hogy már nem kedvezményezett, hanem eltartott. Ehhez csatolni kell a hallgatói jogviszony-igazolást. Ennek elmulasztása esetén az év végi adóbevalláskor az adóhatóság jelentős összeget követelhet vissza.

 

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