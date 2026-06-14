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Gojko Mitić: Rá sem lehet ismerni a legendás filmsztárra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gojko mitić
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 21:20
winnetoufilm
Igazi ikonként minden westernrajongó ismerte a nevét. Ma viszont már ők sem biztos, hogy felismernék az utcán a jelenleg 85 éves színészt, Gojko Mitićet.
Bors
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A friss fotón láthatjuk, hogy néz ki most az egykori NDK-ban készült indiánfilmek szerb sztárja. Tény, hogy alaposan megváltozott, de ez érthető, hiszen igencsak benne van 
a korban Gojko Mitić

Gojko Mitić
Gojko Mitić Winnetou-ként és más legendás indiánszerepekkel vált világhírűvé (Fotó: picture alliance / Getty Images)

Gojko Mitić filmjei sokak gyerekkorát tették szebbé

Volt egy időszak, amikor a fél ország ezeket a westernfilmeket izgulta végig a tévé előtt ülve, és egy név szinte biztosan elhangzott minden egyes nappaliban: Gojko Mitić. Az egykor szívtipró színész generációk kedvence lett, különösen Kelet-Európában, ahol szinte igazi szupersztárként rajongtak érte. 

Az indiánfilmek legendás alakja ma már egészen más életet él, mint annak idején. Egészen fiatalon robbant be a filmiparba. 1940-ben született, és eredetileg sportolóként kezdte a pályafutását, 
a filmezés szinte csak véletlenül érkezett az életébe. Az 1960-as években indult be igazán a karrierje, amikor western- és indiánfilmekben kezdett szerepelni.

1965-ben fedezték fel, amikor a keletnémet DEFA filmgyár A Nagy Medve fiai című filmhez keresett főszereplőt. A közönség rögtön 
a szívébe zárta Mitićet, aki Berlinbe költözött, ahol 1983-ig mintegy tucatnyi filmben alakított jó szándékú indiánt.

Hot feltöltés Gojko Mitic: Rá sem lehet ismerni a legendás filmsztárra
Gojko Mitić, az NDK indián (Fotó: Franziska Krug / Getty Images)

Nagyjából 26 éves korában vált igazán ismertté, miután sorra kapta a főszerepeket az akkor rendkívül népszerű keletnémet indiánfilmekben. Karizmatikus megjelenése, hosszú haja és „nem tipikus hollywoodi hős” karaktere miatt sokan odáig meg vissza voltak érte. 

Egyébként a színész nem csak indiánokat alakított. Később színházban dolgozott, és televíziós pro­duk­ciók­ban is feltűnt. Jelenleg nyolcvanöt éves, és bár a rivaldafény ma már kevésbé követi, időről időre még mindig részt vesz kulturális eseményeken, interjúkat ad, és a színházi világból sem vonult vissza teljesen.

Az idő persze rajta is nyomot hagyott – ahogy mind­annyiunkon –, de a rajongói szerint még mindig ott van benne az a különleges kisugárzás, ami miatt évtizedekkel ezelőtt milliók kedvence lett - írja a hot! magazin.

Winnetou egy számos Karl May regényben szereplő amerikai indián hős. Nevének jelentése: Égő Víz.

 

 

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