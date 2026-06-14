Könnyek között roskadt össze a 78 éves futballikon – szívszorító oka van

Nem tudta visszatartani a könnyeit Dick Advocaat a történelmi gól után. Bár a Németország-Curacao világbajnoki csoportmérkőzés 7–1-es német győzelemmel zárult, a figyelem középpontjába a karibi szigetország első vb-találata került: Livano Comenencia a 21. percben megszerezte Curacao történetének első világbajnoki gólját. A kispadon ülő Dick Advocaat a találat után elsírta magát, ám a könnyei mögött jóval több húzódott meg, mint a gól öröme.
Dick Advocaat számára különösen nehéz hónapok előzték meg a világbajnokságot. A 78 éves holland szakember februárban lemondott a curacaói válogatott éléről, hogy súlyosan beteg lánya mellett lehessen. Később kiderült, hogy lánya daganatos betegséggel küzdött, és kemoterápiás kezelésen esett át, ami érthetően rendkívül megviselte a tapasztalt edzőt.
Többször hangsúlyozta:
A család mindig fontosabb a futballnál.
A család számára azonban tavasszal biztató hírek érkeztek, a kezelések eredményesnek bizonyultak, így Advocaat is megkönnyebbülhetett. Miután lánya állapota javult, a holland szakember visszatért a válogatott élére, hogy befejezze azt a történelmi munkát, amelyet ő kezdett el.
Így Curacao első világbajnoki szereplése, valamint története első vb-gólja számára jóval többet jelentett egy egyszerű futballsikernél: egy nehéz, érzelmekkel teli időszak után személyes győzelmet és megkönnyebbülést is hozott.
Dick Advocaat a holland labdarúgás egyik legismertebb és legsikeresebb edzője, akit „Kis Tábornok” becenéven emlegetnek. Pályafutása során három alkalommal is vezette a holland válogatottat, amelyet az 1994-es világbajnokságon a negyeddöntőig irányított. Klubszinten többek között a PSV Eindhoven, a Rangers és a Zenit Szentpétervár kispadján dolgozott. Legnagyobb nemzetközi sikerét 2008-ban érte el, amikor a Zenittel megnyerte az UEFA-kupát. Többszörös holland bajnok edző, jelenleg pedig a curacaói válogatott szövetségi kapitánya, amellyel története során először jutott ki a világbajnokságra.
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