Könnyek között roskadt össze a 78 éves futballikon – szívszorító oka van

Nem tudta visszatartani a könnyeit Dick Advocaat a történelmi gól után. Bár a Németország-Curacao világbajnoki csoportmérkőzés 7–1-es német győzelemmel zárult, a figyelem középpontjába a karibi szigetország első vb-találata került: Livano Comenencia a 21. percben megszerezte Curacao történetének első világbajnoki gólját. A kispadon ülő Dick Advocaat a találat után elsírta magát, ám a könnyei mögött jóval több húzódott meg, mint a gól öröme.

Dick Advocaat elsírta magát a Németország-Curacao vb-csoportmeccs közben Fotó: Steph Chambers - FIFA

Dick Advocaat elsírta magát a Németország-Curacao vb-meccs közben

Dick Advocaat számára különösen nehéz hónapok előzték meg a világbajnokságot. A 78 éves holland szakember februárban lemondott a curacaói válogatott éléről, hogy súlyosan beteg lánya mellett lehessen. Később kiderült, hogy lánya daganatos betegséggel küzdött, és kemoterápiás kezelésen esett át, ami érthetően rendkívül megviselte a tapasztalt edzőt.

Többször hangsúlyozta:

A család mindig fontosabb a futballnál.

A család számára azonban tavasszal biztató hírek érkeztek, a kezelések eredményesnek bizonyultak, így Advocaat is megkönnyebbülhetett. Miután lánya állapota javult, a holland szakember visszatért a válogatott élére, hogy befejezze azt a történelmi munkát, amelyet ő kezdett el.

Így Curacao első világbajnoki szereplése, valamint története első vb-gólja számára jóval többet jelentett egy egyszerű futballsikernél: egy nehéz, érzelmekkel teli időszak után személyes győzelmet és megkönnyebbülést is hozott.

Dick Advocaat, the oldest manager in World Cup history at 78, was in tears before Curacao vs. Germany 🥹



He stepped down after qualifying to care for his ill daughter, only to return at the last moment. A profound moment for someone who has seen everything in football 🇨🇼 pic.twitter.com/UKVHW9nsWX — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 14, 2026

Dick Advocaat a holland labdarúgás egyik legismertebb és legsikeresebb edzője, akit „Kis Tábornok” becenéven emlegetnek. Pályafutása során három alkalommal is vezette a holland válogatottat, amelyet az 1994-es világbajnokságon a negyeddöntőig irányított. Klubszinten többek között a PSV Eindhoven, a Rangers és a Zenit Szentpétervár kispadján dolgozott. Legnagyobb nemzetközi sikerét 2008-ban érte el, amikor a Zenittel megnyerte az UEFA-kupát. Többszörös holland bajnok edző, jelenleg pedig a curacaói válogatott szövetségi kapitánya, amellyel története során először jutott ki a világbajnokságra.