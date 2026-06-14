Zokogott a nézőtér a diplomaosztón: 23 év katonaság után, 81 évesen teljesítette élete legnagyobb álmát a nagypapa

Hatvan évig élt egy titokkal és egy elfojtott hiányérzettel a szívében az a vietnámi háborús veterán, aki nemrégiben olyat tett, amivel az egész világot ámulatba ejtette. Az 81 éves Charley Whaley 23 éven át hűségesen szolgálta az amerikai haditengerészetet, ám egy dolog mindig is mardosta a lelkét: fiatalon otthagyta a középiskolát, hogy bevonulhasson a háborúba. Bár a seregben később megszerezte a középiskolai bizonyítványát, a diploma elmaradt. A fordulatot az unokájával való beszélgetés hozta el.

A 81 éves vietnámi háborús veterán bebizonyította, hogy sosem késő tanulni Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Szégyellte magát a családja előtt

A fordulatot az unokájával való beszélgetés hozta el, aki gőzerővel tanult az egyetemen. Az idős férfi ekkor döbbent rá, hogy ő az egyetlen a családban, akinek nincs felsőfokú végzettsége.

Egyszerűen széttépett a dolog, hogy nincs diplomám. A fiamnak van diplomája, az unokám épp a mesterképzését csinálja, én meg úgy éreztem, hogy kimaradtam a láncból

– vallotta be őszintén Charley, aki nem akart szégyenben maradni a sikeres utódai mellett.

Nem fogott ki a számítógép a vietnámi háborús veteránon

A férfi így hát fogta magát, és beiratkozott a Georgia Highlands College kriminológia szakára. Az idős veterán előtt azonban hatalmas akadály tornyosult: a mai oktatás már teljesen digitális, neki pedig fogalma sem volt, hogyan kell használni egy számítógépet.

Hát, ez már nem kézzel írott dolog. Alkalmazkodnod kell, Charley! Alkalmazkodnod kell, ha itt akarsz maradni!

– emlékezett vissza arra, mit mondott saját magának a tükör előtt a kezdeti nehézségekkor.

Hatvan évvel fiatalabbakkal tanult

Charley végül nem talált kifogásokat, a katonai fegyelem átsegítette a nehézségeken. Három éven át minden egyes este legalább három órát görnyedt a házi feladatok felett, és ha kellett, a nála hatvan évvel fiatalabb diáktársaitól kért segítséget. A kemény munka végül meghozta a gyümölcsét: május 14-én büszkén vette át a diplomáját.

Kemény munka volt, de megérte. Látni akartam, hogy képes vagyok-e rá. És megcsináltam!

– mondta büszkén a veterán, akinek a diplomája már ott lóg a falán. Charley reméli, hogy a története másokat is inspirál majd, mert szerinte a tanulást sosem szabad abbahagyni – írja a People magazin.