Mégis, hogy gondolták? Otromba botrány az Oscar-gálán: James Van Der Beek és Eric Dane emlékéből sem kértek

Komoly botrány robbant ki az Oscar 2026 In Memoriam blokkja miatt. A nézők döbbenten vették észre, hogy több ismert sztár - köztük James Van Der Beek, Eric Dane és a francia filmikon Brigitte Bardot - is kimaradt az élő adásban bemutatott megemlékezésből.

Oscar 2026: több sztár, köztük James Van Der Beek, is kimaradt az In Memoriam blokkból (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Oscar 2026 botrány: sztárokat hagytak ki a megemlékezésből

A 2026-os Oscar-gála, vagyis a 98. Oscar-díjátadó március 15-én került megrendezésre Hollywoodban, ahol a filmvilág legnagyobb sztárjai gyűltek össze. De a gála pont úgy, ahogy máskor is, most sem csak a díjazottakról szólt, hanem azokról is, akik már nincsenek köztünk. A hagyományos Oscar In Memoriam blokk minden évben az egyik legmeghatóbb pillanat, hiszen ekkor emlékeznek meg azokról a filmes legendákról, akik az elmúlt időszakban hunytak el. Az idei műsor azonban komoly vitát robbantott ki. A nézők ugyanis hamar észrevették, hogy több ismert név egyszerűen kimaradt a megemlékezésből. Köztük volt James Van Der Beek, akit sokan a Dawson és a haverok című sorozat sztárjaként ismernek, valamint Eric Dane is, aki a Grace klinika és az Eufória című produkciókból vált ismertté.

James Van Der Beek, Eric Dane és Brigitte Bardot is kimaradt

James Van Der Beek 2026 februárjában, mindössze 48 évesen vesztette életét vastagbélrák következtében, amíg Eric Dane nem sokkal később az ALS-betegség szövődményei miatt hunyt el, mindketten alig egy hónappal a díjátadó előtt. Éppen ezért a rajongók szinte biztosak voltak benne, hogy a két színész kiemelt alakjai lesznek az Oscar In Memoriam blokknak. Ám ez végül nem így történt, mindkét színészt kihagyták a megemlékezésből. De nem ők voltak az egyetlenek, Brigitte Bardot is kimaradt, ami szintén komoly vitát váltott ki. A francia filmlegenda a 20. századi európai mozi egyik legismertebb alakja volt, ezért sokak számára érthetetlen, miért nem szerepelt a televíziós megemlékezésben.

Eric Dane-t is kihagyták az élő show megemlékezéséből a 2026-os Oscar gálán (Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto)

Az Akadémia magyarázatot adott

A nézők szerint ezek a színészek és filmes szakemberek mind megérdemelték volna, hogy az élő adásban is tisztelegjenek előttük. Az Akadémia később reagált a kialakult botrányra és azzal magyarázta a helyzetet, hogy rendkívül sok filmes személyiség hunyt el az elmúlt időszakban, és az élő műsor időkorlátai miatt nem mindenki kerülhetett be a televíziós szegmensbe. De megnyugtatott mindenkit, hogy, akik kimaradtak az Oscar 2026 élő adásból, azok attól függetlenül felkerültek az Akadémia hivatalos online listájára.