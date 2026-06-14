Most kaptuk: óriási a baj a Margit körúton, mentők és tűzoltók szirénájától hangos az egész környék

Oszlopnak hajtott egy személyautó Budapest II. kerületében, Margit körút és a Bem József utca találkozásánál.
A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
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