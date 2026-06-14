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Most kaptuk: óriási a baj a Margit körúton, mentők és tűzoltók szirénájától hangos az egész környék

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 21:37
BudapestMargit körútbaleset
A Margit körút és a Bem József utca találkozásánál egy sávon halad a forgalom.
N.T.
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Oszlopnak hajtott egy személyautó Budapest II. kerületében, Margit körút és a Bem József utca találkozásánál. 

Óriási a baj a Margit körúton, mentők és tűzoltók szirénájától hangos az egész környék
Óriási a baj a Margit körúton, mentők és tűzoltók szirénájától hangos az egész környék  - (Képünk illusztráció) 
Fotó: FERENC DONKA / AFP

Óriási a baj a Margit körúton, mentők és tűzoltók szirénájától hangos az egész környék 

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

 

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