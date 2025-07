Ezen a csapaton tényleg átok ül! De miért nézhetetlen az összes Fantasztikus Négyes?

Az Ezüst Utazót Julia Garner előtt Doug Jones testesítette meg (Fotó: Photo credit: WETA)

A Fantasztikus Négyes egyáltalán nem fantasztikus újraalkotása

Néhány esztendővel a Marvel háza táján végbement nagytakarítást követően megint megpróbálkoztak egy Fantasztikus Négyes-feldolgozással, és bár a trailerrel mindenkit megvettek kilóra, a mozi a történelem egyik legnagyobb csalódása lett. A cselekmény zavaros, következetlen, a felénél konkrétan kettészakad, majd szét is hullik atomjaira, miközben igazából nem is történik benne semmi. A szereplők amellett, hogy hézagosan vannak felépítve, rendkívül ellenszenvesek és egyáltalán nem keltik a nézőkben azt az érzést, hogy egy csapat lennének. Bár a rendező, Josh Trank talán nem érdemli meg azt a mennyiségű gyűlöletet, amit egy filmre egyáltalán nem emlékeztető alkotása miatt kapott, és amibe belerokkant a karrierje is. Ez a szörnyszülött tényleg minden szempontból menthetetlen, Miles Teller vagy az HBO Maxon vérszívóskodó Michael B. Jordan ide vagy oda, de cserébe mára már kiváló mémalapanyaggá vált TikTokon és a közösségi média más felületein.

A Fantasztikus Négyes-filmek legrosszabbika kétségkívül a 2015-ös példány (Fotó: Twentieth Century Fox)

Pedro Pascal és társai megtörik az átkot?

A Fantasztikus Négyesre hasonló feladat hárul, mint a 60-as évek elején, a képregényszéria megjelenésekor, de a tét most még nagyobb. Ugyanis ezúttal nemcsak a Marvelt kell kihúzni (ismét) abból a pácból, amibe az elmúlt évek felemás alkotásai juttatták, hanem a csapat nevének becsületén esett csorbát is ki kell köszörülniük. Emellett pedig a John Malkovich-ot teljesen kivágó rendező, Matt Shakman vállát pedig az a teher is nyomja, hogy a Fantasztikus 4-es: Első lépések lesz a Marvel-univerzum következő fejezetének nyitánya is, a rajongók várakozását pedig ez is csak tovább fokozza. A héten kiderül, hogy sikerül-e nekik abszolválni célkitűzéseiket, vagy az átok továbbra is rajtaül a csapaton, és hiába állítják Vanessa Kirby, Pedro Pascal vagy Joseph Quinn személyeiben Hollywood A-listás sztárjait csatasorba, ez a fantasztikus kvartett is elvérzik a vásznon.