Veszélyes baktérium miatt hív vissza népszerű szalámit a Lidl: senki ne egyen belőle!

A LIDL Magyarország Bt. önkéntes termékvisszahívást indított, miután a minőségellenőrzési vizsgálatok során biológiai nem megfelelőséget mutattak ki. A németországi The Family Butchers GmbH által gyártott húskészítményben Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenlétét igazolták. Ez a baktériumtörzs súlyos gyomor-bélrendszeri panaszokat, görcsös hasi fájdalmat és véres hasmenést okozhat.
Az NKFH visszahívásban érintett termék pontos adatai:
A forgalmazó a fertőzött tételt kivonta a forgalomból. A megadott adatokkal rendelkező szalámit a vásárlók bármelyik Lidl áruházba visszavihetik, ahol a termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta hiányában is megtérítik.
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