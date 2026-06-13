Veszélyes baktérium miatt hív vissza népszerű szalámit a Lidl: senki ne egyen belőle!

A LIDL Magyarország Bt. önkéntes termékvisszahívást indított, miután a minőségellenőrzési vizsgálatok során biológiai nem megfelelőséget mutattak ki. A németországi The Family Butchers GmbH által gyártott húskészítményben Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenlétét igazolták. Ez a baktériumtörzs súlyos gyomor-bélrendszeri panaszokat, görcsös hasi fájdalmat és véres hasmenést okozhat.

A Lidl azonnali hatállyal levette a polcokról az érintett Dulano szalámikat a laboratóriumi vizsgálatok eredményei miatt Fotó: Gábor Zoltán

Súlyos egészségügyi kockázatot találtak a Lidl által forgalmazott szalámiban

Az NKFH visszahívásban érintett termék pontos adatai:

Termék neve: Lidl Dulano szalámi (Dulano Artländer szelet)

Lidl Dulano szalámi (Dulano Artländer szelet) Kiszerelés: 240g

240g Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.

03.07.2026. MAN szám: 0007054279

0007054279 Termék eredete: The Family Butchers GmbH

The Family Butchers GmbH Bejelentés dátuma: 2026. 06. 12.

A forgalmazó a fertőzött tételt kivonta a forgalomból. A megadott adatokkal rendelkező szalámit a vásárlók bármelyik Lidl áruházba visszavihetik, ahol a termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta hiányában is megtérítik.