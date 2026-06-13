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Veszélyes baktérium miatt hív vissza népszerű szalámit a Lidl: senki ne egyen belőle!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 17:55
Lidl Magyarországszalámi
A LIDL Magyarország Bt. azonnali hatállyal visszahívta a polcairól a 240 grammos Dulano saját márkás szalámit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felhívása szerint a termékben fertőzést okozó baktériumot találtak, ezért kérik a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el.
Bors
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A LIDL Magyarország Bt. önkéntes termékvisszahívást indított, miután a minőségellenőrzési vizsgálatok során biológiai nem megfelelőséget mutattak ki. A németországi The Family Butchers GmbH által gyártott húskészítményben Verotoxint és Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenlétét igazolták. Ez a baktériumtörzs súlyos gyomor-bélrendszeri panaszokat, görcsös hasi fájdalmat és véres hasmenést okozhat.

A Lidl azonnali hatállyal levette a polcokról az érintett Dulano szalámikat a laboratóriumi vizsgálatok eredményei miatt
A Lidl azonnali hatállyal levette a polcokról az érintett Dulano szalámikat a laboratóriumi vizsgálatok eredményei miatt Fotó: Gábor Zoltán

Súlyos egészségügyi kockázatot találtak a Lidl által forgalmazott szalámiban

Az NKFH visszahívásban érintett termék pontos adatai:

  • Termék neve: Lidl Dulano szalámi (Dulano Artländer szelet)
  • Kiszerelés: 240g
  • Minőségmegőrzési idő: 03.07.2026.
  • MAN szám: 0007054279
  • Termék eredete: The Family Butchers GmbH
  • Bejelentés dátuma: 2026. 06. 12.

A forgalmazó a fertőzött tételt kivonta a forgalomból. A megadott adatokkal rendelkező szalámit a vásárlók bármelyik Lidl áruházba visszavihetik, ahol a termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta hiányában is megtérítik.

 

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