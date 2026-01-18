Megválasztották 2025 legszebb színésznőit: Sydney Sweeney-nek még a top 3-ban sem jutott hely

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 13:25
Lehullt a lepel 2025 legszebb színésznőjéről, ám a tavalyi mezőny korántsem csak a külsőségekről szól. A listán ott van például a botrányos évet záró Sydney Sweeney, de akadnak még ikonikus visszatérők és olyan sztárok is, akik tavaly teljesen új arcukat mutatták meg.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Hollywood mindig is bővelkedett gyönyörű női sztárokban, viszont a közönségnek ez sosem elég. Az emberek folyton rangsorolni akarnak, összehasonlítanak, és újra meg újra választ keresnek arra, ki „a legek legje”. Nemrég az derült ki, kik számítanak a legjobban kereső színésznőknek, most a Ranker jóvoltából arról hullt le a lepel, hogy kit gondoltak az emberek 2025-ben a legszebb színésznőjének. A listán ott van Sydney Sweeney is, aki körül az elmúlt évben különösen nagy volt a felhajtás, de rajta kívül is bőven akadnak ikonok, meglepetések és nagy visszatérők.

Margot Robbie, Lily Collins, Scarlett Johansson és Sydney Sweeney
2025 legszebb női: A lista elég erős, hiszen Margot Robbie, Lily Collins, Scarlett Johansson és Sydney Sweeney is szerepel rajta (Fotó: Northfoto)

10. Minka Kelly

Minka Kelly-t tavaly a Netflixen többször láthattuk. Először például egy sokak által csak „Yellowstone-koppintásként” emlegetett western-drámában, a Ransom Canyonban. Nem sokkal később pedig az ünnepi szezont is meghódította a Karácsonyi pezsgéssel.

CHAMPAGE PROBLEMS: Movie Set
Minka Kelly a Netflix-filmek és sorozatok meg nem énekelt hőse volt 2025-ben(Fotó: Netflix)

9. Alexandra Daddario

A törvény nevében szexisége tavaly főként sorozatos fronton maradt aktív, tovább erősítve drámai vonalát a Mayfair Witches újabb epizódjaival, de a tengerentúlon a nagy vászonra is beköszönt egy korhatáros vígjátékkal, A Tree Fell in the Woods-szal.

Photocall du défilé de mode Christian Dior collection Haute Couture Automne/Hiver 2023/24 lors de la Fashion Week de Paris (PFW)
Alexandra Daddario kék szemei 2025-ben is elbűvöltek mindenkit (Fotó: RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE)

8. Salma Hayek

A tavaly egy híján 60-ná érő Salma Hayek csak egy moziban tűnt fel 2025-ben, a Sacrifice-ban mellékszereplőként, de emellett producerként is aktív maradt. Ugyan nem róla szólt az év hollywoodi premierjeinek nagy része, továbbra is minden lépése aranyat ér.

Blink Twice European Premiere, Odeon Luxe in Leicester Square, London - 19 Aug 2024
A Salma Hayek-filmek száma alig gyarapodott tavaly, de a színésznő így is felfért a listára (Fotó: ZUMAPRESS.com)

7. Victoria Justice

A többek között a Wicked-filmek sztárjának, Ariana Grandénak nevével fémjelzett egykori Disney-sorozat, a V, mint Viktória főhőse talán kevésbé ismert a magyar közönség előtt. Victoria Justice-ból nem is láthattunk sokat idehaza 2025-ben többnyire középszerű amerikai sorozatokban bukkant csak fel, így a lista igazi meglepetés arca. 

Victoria Justice a vörös szőnyeg állandó visszatérője volt tavaly is (Fotó: CraSH)

6. Lily Collins

Az elbűvölő Lily Collins 2025-ben megint mindenkit a képernyők elé varázsolt az Emily Párizsban című sorozatával, mely immár az 5. évaddal jelentkezett. A széria továbbra is megosztja a közönséget, de Collins stílusa, eleganciája és képernyős jelenléte vitathatatlanul a műsor egyik legnagyobb vonzereje.

Lily Collins mosolyától bármelyik férfi térde meginogna (Fotó: CraSH)

5. Jessica Alba

Jessica Albának 2025 elsősorban inkább üzleti birodalmának gyarapításáról szólt, mintsem a színészkedésről. Persze, még így is láthattuk ebben-abban, például a netflixes Túl sok című miniszériában, mellyel szemmel láthatóan mély nyomot hagyott az emberekben. 

F1 - QATAR GRAND PRIX 2025
Jessica Albát évtizedek óta meg lehet találni az ilyen listákon (Fotó: ZUMAPRESS.com)

4. Sydney Sweeney

Az Eufória 3. évadában szexmunkásnak álló szőke szépség 2025-ben hamisítatlanul botrányos évet zárt. Kollégákkal kirobbanó viták, félremagyarázott nyilatkozatok, kérdéses üzenetű reklámok és lesújtó kritikák kísérték útján. Egy dolog azonban vitán felül áll, szépsége és jelenléte miatt ma az egyik legmegosztóbb, ám egyben a legkeresettebb színésznő is.

Sydney Sweeney botrányokkal teli éve ellenére is jelen van listánkon (Fotó: Kay Blake)

3. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson 2025-je filmes téren legalább annyira szélsőséges volt, mint amennyire bármelyik szépségmérő képes kiakadni a színésznő láttán. A Marvel Fekete Özvegye ugyanis egyszerre tette le tiszteletét a művészfilmek (A főníciai séma), valamint a blockbusterek (Jurassic World: Újjászületés) világában is a múlt évben, ám óriási sikerről egyik esetben sem beszélhetünk.

2025 Newport Beach Film Festival Honors
Scarlett Johanssont a legkülönfélébb filmekben lehetett látni 2025-ben (Fotó: Crash / MediaPunch)

2. Margot Robbie

A Barbie-film szőke babáját hamarosan újra láthatjuk a vásznon, hiszen Jacob Elordi oldalán főszerepet vállal az Üvöltő szelek következő feldolgozásában. Margot Robbie-filmek újabb, erotikával telepumpált darabját viszont már tavaly is hatalmas botrány övezte, miután a színésznőt túlzottan idősnek találták a szerepre.

Oscars 2024: RED CARPET
2026 Margot Robbie éve lesz, idén talán az első hely is meglesz neki (Fotó: Nick Agro)

1. Ana de Armas

Tom Cruise exének tavalyi éve egy szóban is összefoglalható: szintlépés. A Bond-filmek vagy a Szárnyas fejvadász 2049 romantikus, női mellékszálából igazi vezetővonalas sztár lett. A Balerinában már címszereplőként osztogatta a pofonokat, de Sydney Sweeney-vel párban az Éden című drámában is felejthetetlent alakított, így nem meglepő, hogy a gyönyörű kubai művésznő az élen végzett.

Nem is kérdés, Ana de Armasé volt a tavalyi esztendő (Fotó: Billy Bennight)

2025 legszebb színésznőjének megválasztott Ana de Armas Balerinában látványos akciózását már most megtekintheted a CANAL+ platformján, a film előzetese pedig már itt lecsekkolhatod:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
