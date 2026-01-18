Megválasztották 2025 legszebb színésznőit: Sydney Sweeney-nek még a top 3-ban sem jutott hely

Hollywood mindig is bővelkedett gyönyörű női sztárokban, viszont a közönségnek ez sosem elég. Az emberek folyton rangsorolni akarnak, összehasonlítanak, és újra meg újra választ keresnek arra, ki „a legek legje”. Nemrég az derült ki, kik számítanak a legjobban kereső színésznőknek, most a Ranker jóvoltából arról hullt le a lepel, hogy kit gondoltak az emberek 2025-ben a legszebb színésznőjének. A listán ott van Sydney Sweeney is, aki körül az elmúlt évben különösen nagy volt a felhajtás, de rajta kívül is bőven akadnak ikonok, meglepetések és nagy visszatérők.

2025 legszebb női: A lista elég erős, hiszen Margot Robbie, Lily Collins, Scarlett Johansson és Sydney Sweeney is szerepel rajta (Fotó: Northfoto)

10. Minka Kelly

Minka Kelly-t tavaly a Netflixen többször láthattuk. Először például egy sokak által csak „Yellowstone-koppintásként” emlegetett western-drámában, a Ransom Canyonban. Nem sokkal később pedig az ünnepi szezont is meghódította a Karácsonyi pezsgéssel.

Minka Kelly a Netflix-filmek és sorozatok meg nem énekelt hőse volt 2025-ben(Fotó: Netflix)

9. Alexandra Daddario

A törvény nevében szexisége tavaly főként sorozatos fronton maradt aktív, tovább erősítve drámai vonalát a Mayfair Witches újabb epizódjaival, de a tengerentúlon a nagy vászonra is beköszönt egy korhatáros vígjátékkal, A Tree Fell in the Woods-szal.

Alexandra Daddario kék szemei 2025-ben is elbűvöltek mindenkit (Fotó: RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE)

8. Salma Hayek

A tavaly egy híján 60-ná érő Salma Hayek csak egy moziban tűnt fel 2025-ben, a Sacrifice-ban mellékszereplőként, de emellett producerként is aktív maradt. Ugyan nem róla szólt az év hollywoodi premierjeinek nagy része, továbbra is minden lépése aranyat ér.

A Salma Hayek-filmek száma alig gyarapodott tavaly, de a színésznő így is felfért a listára (Fotó: ZUMAPRESS.com)

7. Victoria Justice

A többek között a Wicked-filmek sztárjának, Ariana Grandénak nevével fémjelzett egykori Disney-sorozat, a V, mint Viktória főhőse talán kevésbé ismert a magyar közönség előtt. Victoria Justice-ból nem is láthattunk sokat idehaza 2025-ben többnyire középszerű amerikai sorozatokban bukkant csak fel, így a lista igazi meglepetés arca.

Victoria Justice a vörös szőnyeg állandó visszatérője volt tavaly is (Fotó: CraSH)

6. Lily Collins

Az elbűvölő Lily Collins 2025-ben megint mindenkit a képernyők elé varázsolt az Emily Párizsban című sorozatával, mely immár az 5. évaddal jelentkezett. A széria továbbra is megosztja a közönséget, de Collins stílusa, eleganciája és képernyős jelenléte vitathatatlanul a műsor egyik legnagyobb vonzereje.