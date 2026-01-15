Sydney Sweeney pornósnak áll, Zendaya képtelen lejönni a szerről: itt az Eufória 3. évadának előzetese

Nagy utat járt be az HBO Max-sorozatok egyik legkiemelkedőbb darabja, az Eufória. A 2019-ben útjára induló erotikus tinidrámáról talán kevesen gondolták a kezdetekben, hogy micsoda sztárnevelde kerekedik ki belőle, pedig végül így lett. Zendaya, Sydney Sweeney és Jacob Elordi is sokat köszönhet a zseniális Rév Marcell által fényképezett sorozatnak, hiszen ezzel kerültek fel Hollywood térképre, hogy mára már a legfényesebb csillagok legyenek a kaliforniai álomgyár égboltján. A széria legutóbbi, 2. évada közel 4 éve, 2022-ben jelent meg, a fanok pedig azóta is epekedve várják a folytatást, melynek premierjéről sokáig úgy tűnt, sosem jön el. Ám, az HBO végül minden kétkedőre rácáfolt, sőt, a rajongókat most egy trailerrel is meglepte, amitől garantáltan mindenki arca leszakad.

Sydney Sweeney kutyapózban, kutyajelmezben pózol az OnlyFans-oldalára az Eufória 3. évadában (Fotó: YouTube)

Nagyot fordult a világ az HBO Max sztárjaival

Nemcsak mi érzékeljük soknak ezt a közel négyéves Eufória-hiátust, hanem maguk a szereplők is. A záróéved eseményei ugyanis nem kevesebb mint öt évvel az előző felvonás cselekménye után játszódik, és a trailerre tekintve nem túlzás azt mondani, alig ismerünk rá kedvenceinkre.

Zendaya Rue-jától úgy köszönhettek el a nézők legutóbb, hogy a lány sikerrel vette fel a harcot belső démonaival és teljesen tiszta. Ezzel szemben főhősnőnk az előzetesben már a kartell elől menekül, akiknek nem kevés pénzzel lóg, és ezt próbálják behajtani rajta, hogy aztán ismét alvilági szerek fogságába kerüljön.

Jacob Elordi és Sydney Sweeney páratlan párosa, azaz Nate és Cassie ugyan szakítottak az Eufória 2. évadának lezárásban, most mégis házpárként virítanak a képernyőn, de nem a boldogabb fajtából. Sweeney karaktere a korábban kiszivárgott információknak megfelelően felnőtt tartalmat gyárt, ráadásul teszi mindezt szerető férje háta mögött, ami nem kevés drámát és feszültséget ígér a záróakkordra nézve.

Zendaya (jobbra) továbbra sem menekül sorsa elől (Fotó: YouTube)

Sydney Sweeney és Zendaya balhéjába még belebukhat az Eufória

Az Eufória 3. évadáról eddig csak sejteni lehetett, mikor is landol pontosan az HBO Max kínálatában, azonban most efelől sincs semmi kérdés: Zendaya és társai 2026. április 13-án térnek vissza a befejező felvonással. Azaz három hónap sincs már hátra, és egyet ígérhetünk, a premier felé vezető út sem lesz unalmas.