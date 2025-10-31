Eleget láttunk: Oscar-díjat Sydney Sweeney-nek! Megnéztük az Édent – Kritika

Egy biztos, Robinson Crusoe történetét így még biztosan nem láttad. A számkivetett sztorit most civilizáció elől elmenekülő Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl és Sydney Sweeney mesélik el, de még hogyan! A neves társaság ugyanis könnyen lehet, hogy az év filmjét, a Variety gáláján hatalmasat villantó szőke szexszimbólum pedig az év alakítását hozta el a közönségnek az Éden című thrillerrel, és kritikánkban máris megmondjuk, miért.
Az 1920-as és ’30-as évek világsajtója egy német házaspár, Friedrich és Dore Ritter különös történetéről cikkezett, akik a modern világ pusztulásától tartva, egy lakatlan szigeten a világ végén kezdtek új, önellátó életet. A gazdasági válságnak köszönhetően hamar óriási népszerűségre tettek szert, Friedrich Ritterben a prófétát látták, aki sikerrel jósolta meg a fejlett világ bukását, és elkezdtek megjelenni a további önjelölt számkivetettek, ám velük együtt a baj is megjelent a szigeten.
Először az új élet után vágyó, békés Wittmerék, majd nem sokkal utánuk a földdarabon fényűző szállodát építeni szándékozó szélhámos és férfiháreme érkezett meg Floreana festői szigetére, hogy aztán rögtön szembesüljenek a kegyetlen valósággal: Az éden paradicsoma közel sem olyan álomszerű, mint azt hitték. A hirtelenségből előtermett szomszédok hamar egymás idegeire mentek, a nézeteltéréseknek pedig brutális cselekedetekbe torkollottak.
Már-már meg sem lepődünk, hogy Ron Howard ismét egy igaz történetet dolgoz fel, hiszen a 71 esztendős direktor imádja a való élet sztorijait átemelni a vászonra, elég csak az Apolló 13, az Egy csodálatos elme vagy a Hajsza a győzelemért című korábbi alkotásaira gondolni. Howardot pedig emellett mindig érdekelték a zsenialitás és az őrület határán táncoló figuráik, valamint az alapvető emberi kapcsolatok, a közösségek működésének mechanizmusa. Ezekből pedig bőven akad az Édenben.
Előbbit a Jude Law által zseniálisan alakított Friedrich Ritter szállítja a moziba, aki a filozófia nagyjait kívánja követni, és világnézet-reformáló könyvön dolgozik, amíg meg nem üti a guta, de mégsem lehetne kizárólag az ismét fantasztikusan játszó angol sármőrt kinevezni a film főszereplőjének. A tortából ugyanis majdnem mindenkinek egyenlő arányban jut szelet a Law-de Armas-Sweeney hármas tányérjaira. Tom Cruise exbarátnőjének nagyon jól áll a magát hihetetlenül magabiztosnak mutató, ugyanakkor a felszín alatt rendkívül sebezhetőnek bizonyuló bárónő szerepe, a nemrég még Budapesten flangáló Daniel Brühl és a nyáron fantasztikussá váló Vanessa Kirby visszafogott, ugyanakkor határozott játékának pedig minden másodpercéből áradt a természetesség. De mégsem ők lopták a reflektorfényt!
Az Éden legjobb alakítása ugyanis a sokak által már milliószor leírt, a szexbomba titulustól és botrányaitól szabadulni képtelen Sydney Sweeney-hez köthető. A szőke bombázó egyébként korábban már az HBO Max-filmek és sorozatok több darabjában (Eufória, Reality) is megmutatta komolyabb arcát, de az Édenben még ezeket is túlszárnyalja, hiszen több jelenetében is olyan, mélyről jövő őserő tör elő Sweeney-ből, amitől nemhogy az állunk, de az egész arcunk leesik, nem is csodálnánk, ha a jövő évi Oscar-gálán ott szerepelne a neve a jelöltek listáján. Ráadásul az is segít a helyzetén, hogy ezúttal nem ő, hanem Jude Law villant a legnagyobbat, akinek férfias koronaékszerét hosszú másodpercekig veheti szemügyre a nagyérdemű.
Az Éden karakterei a legalapvetőbb embertípusokat mutatják be, de a végeredmény mégsem száraz, mivel a forgatókönyv és a színészek játéka képes élettel megtölteni, a néző pedig azon kapja magát, hogy még a legellenszenvesebb szereplővel is képes azonosulni. A Hans Zimmer finoman illeszkedő, kicsit sem tolakodó taktusaival ellátott, több mint kétórás játékidő talán egy kicsit soknak hathat, itt-ott valóban le lehetett volna csiszolni a végleges hosszúságból, de unatkozni biztosan nem fog senki sem, ráadásul a Pedro Pascal, Chris Evans és Dakota Johnson szerelmi háromszögét bemutató Többesélyes szerelemmel ellentétben az Édenben a mozijegy minden filléréért megdolgoznak az A-listás sztárok, ezért mindenképp moziban nézős darabról beszélünk!
Az Éden jövő csütörtöktől, azaz 2025. november 6-tól lesz elérhető a hazai filmszínházak kínálatában, a mozi előzetesét pedig itt tudod megtekinteni:
