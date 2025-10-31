Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Eleget láttunk: Oscar-díjat Sydney Sweeney-nek! Megnéztük az Édent – Kritika

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 19:45
Érthetetlen módon a radar alatt repül be hamarosan a mozikba ez a természet lágy ölén játszódó thriller. A Jude Law, Ana de Armas és Sydney Sweeney főszereplésével érkező filmről eddig nem sok szó esett, ám ez hamar megváltozhat, hiszen az év egyik legjobb moziját, és Sweeney kisasszony élete alakítását találjuk, ha ellátogatunk az Édenbe.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Egy biztos, Robinson Crusoe történetét így még biztosan nem láttad. A számkivetett sztorit most civilizáció elől elmenekülő Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl és Sydney Sweeney mesélik el, de még hogyan! A neves társaság ugyanis könnyen lehet, hogy az év filmjét, a Variety gáláján hatalmasat villantó szőke szexszimbólum pedig az év alakítását hozta el a közönségnek az Éden című thrillerrel, és kritikánkban máris megmondjuk, miért.

Sydney Sweeney Éden Jude Law
A Jude Law- és Sydney Sweeney-filmek kiemlkedő darabja lett az Éden (Fotó: Port.hu)

Vissza a természethez!

Az 1920-as és ’30-as évek világsajtója egy német házaspár, Friedrich és Dore Ritter különös történetéről cikkezett, akik a modern világ pusztulásától tartva, egy lakatlan szigeten a világ végén kezdtek új, önellátó életet. A gazdasági válságnak köszönhetően hamar óriási népszerűségre tettek szert, Friedrich Ritterben a prófétát látták, aki sikerrel jósolta meg a fejlett világ bukását, és elkezdtek megjelenni a további önjelölt számkivetettek, ám velük együtt a baj is megjelent a szigeten.

Először az új élet után vágyó, békés Wittmerék, majd nem sokkal utánuk a földdarabon fényűző szállodát építeni szándékozó szélhámos és férfiháreme érkezett meg Floreana festői szigetére, hogy aztán rögtön szembesüljenek a kegyetlen valósággal: Az éden paradicsoma közel sem olyan álomszerű, mint azt hitték. A hirtelenségből előtermett szomszédok hamar egymás idegeire mentek, a nézeteltéréseknek pedig brutális cselekedetekbe torkollottak.

Az Éden könnyűszerrel az év meglepetésfilmje lehet (Fotó: Port.hu)

Már-már meg sem lepődünk, hogy Ron Howard ismét egy igaz történetet dolgoz fel, hiszen a 71 esztendős direktor imádja a való élet sztorijait átemelni a vászonra, elég csak az Apolló 13, az Egy csodálatos elme vagy a Hajsza a győzelemért című korábbi alkotásaira gondolni. Howardot pedig emellett mindig érdekelték a zsenialitás és az őrület határán táncoló figuráik, valamint az alapvető emberi kapcsolatok, a közösségek működésének mechanizmusa. Ezekből pedig bőven akad az Édenben.

Megérte sztárokat vinni a paradicsomba

Előbbit a Jude Law által zseniálisan alakított Friedrich Ritter szállítja a moziba, aki a filozófia nagyjait kívánja követni, és világnézet-reformáló könyvön dolgozik, amíg meg nem üti a guta, de mégsem lehetne kizárólag az ismét fantasztikusan játszó angol sármőrt kinevezni a film főszereplőjének. A tortából ugyanis majdnem mindenkinek egyenlő arányban jut szelet a Law-de Armas-Sweeney hármas tányérjaira. Tom Cruise exbarátnőjének nagyon jól áll a magát hihetetlenül magabiztosnak mutató, ugyanakkor a felszín alatt rendkívül sebezhetőnek bizonyuló bárónő szerepe, a nemrég még Budapesten flangáló Daniel Brühl és a nyáron fantasztikussá váló Vanessa Kirby visszafogott, ugyanakkor határozott játékának pedig minden másodpercéből áradt a természetesség. De mégsem ők lopták a reflektorfényt!

Sydney Sweeney botrányos viselkedését Ana de Armas pajzánkodása helyettesíti (Fotó: YouTube)

Oscar-díjat Sydney Sweeney kezébe!

Az Éden legjobb alakítása ugyanis a sokak által már milliószor leírt, a szexbomba titulustól és botrányaitól szabadulni képtelen Sydney Sweeney-hez köthető. A szőke bombázó egyébként korábban már az HBO Max-filmek és sorozatok több darabjában (Eufória, Reality) is megmutatta komolyabb arcát, de az Édenben még ezeket is túlszárnyalja, hiszen több jelenetében is olyan, mélyről jövő őserő tör elő Sweeney-ből, amitől nemhogy az állunk, de az egész arcunk leesik, nem is csodálnánk, ha a jövő évi Oscar-gálán ott szerepelne a neve a jelöltek listáján. Ráadásul az is segít a helyzetén, hogy ezúttal nem ő, hanem Jude Law villant a legnagyobbat, akinek férfias koronaékszerét hosszú másodpercekig veheti szemügyre a nagyérdemű.

Sydney Sweeney Variety-gálán mutatott villantásának itt nyoma sincs, a színésznő szinte felismerhetetlenül alakít hatalmasat (Fotó: YouTube)

Végszó

Az Éden karakterei a legalapvetőbb embertípusokat mutatják be, de a végeredmény mégsem száraz, mivel a forgatókönyv és a színészek játéka képes élettel megtölteni, a néző pedig azon kapja magát, hogy még a legellenszenvesebb szereplővel is képes azonosulni. A Hans Zimmer finoman illeszkedő, kicsit sem tolakodó taktusaival ellátott, több mint kétórás játékidő talán egy kicsit soknak hathat, itt-ott valóban le lehetett volna csiszolni a végleges hosszúságból, de unatkozni biztosan nem fog senki sem, ráadásul a Pedro Pascal, Chris Evans és Dakota Johnson szerelmi háromszögét bemutató Többesélyes szerelemmel ellentétben az Édenben a mozijegy minden filléréért megdolgoznak az A-listás sztárok, ezért mindenképp moziban nézős darabról beszélünk!

Az Éden jövő csütörtöktől, azaz 2025. november 6-tól lesz elérhető a hazai filmszínházak kínálatában, a mozi előzetesét pedig itt tudod megtekinteni:

 

