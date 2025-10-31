Eleget láttunk: Oscar-díjat Sydney Sweeney-nek! Megnéztük az Édent – Kritika

Egy biztos, Robinson Crusoe történetét így még biztosan nem láttad. A számkivetett sztorit most civilizáció elől elmenekülő Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl és Sydney Sweeney mesélik el, de még hogyan! A neves társaság ugyanis könnyen lehet, hogy az év filmjét, a Variety gáláján hatalmasat villantó szőke szexszimbólum pedig az év alakítását hozta el a közönségnek az Éden című thrillerrel, és kritikánkban máris megmondjuk, miért.

A Jude Law- és Sydney Sweeney-filmek kiemlkedő darabja lett az Éden (Fotó: Port.hu)

Vissza a természethez!

Az 1920-as és ’30-as évek világsajtója egy német házaspár, Friedrich és Dore Ritter különös történetéről cikkezett, akik a modern világ pusztulásától tartva, egy lakatlan szigeten a világ végén kezdtek új, önellátó életet. A gazdasági válságnak köszönhetően hamar óriási népszerűségre tettek szert, Friedrich Ritterben a prófétát látták, aki sikerrel jósolta meg a fejlett világ bukását, és elkezdtek megjelenni a további önjelölt számkivetettek, ám velük együtt a baj is megjelent a szigeten.

Először az új élet után vágyó, békés Wittmerék, majd nem sokkal utánuk a földdarabon fényűző szállodát építeni szándékozó szélhámos és férfiháreme érkezett meg Floreana festői szigetére, hogy aztán rögtön szembesüljenek a kegyetlen valósággal: Az éden paradicsoma közel sem olyan álomszerű, mint azt hitték. A hirtelenségből előtermett szomszédok hamar egymás idegeire mentek, a nézeteltéréseknek pedig brutális cselekedetekbe torkollottak.

Az Éden könnyűszerrel az év meglepetésfilmje lehet (Fotó: Port.hu)

Már-már meg sem lepődünk, hogy Ron Howard ismét egy igaz történetet dolgoz fel, hiszen a 71 esztendős direktor imádja a való élet sztorijait átemelni a vászonra, elég csak az Apolló 13, az Egy csodálatos elme vagy a Hajsza a győzelemért című korábbi alkotásaira gondolni. Howardot pedig emellett mindig érdekelték a zsenialitás és az őrület határán táncoló figuráik, valamint az alapvető emberi kapcsolatok, a közösségek működésének mechanizmusa. Ezekből pedig bőven akad az Édenben.

Megérte sztárokat vinni a paradicsomba

Előbbit a Jude Law által zseniálisan alakított Friedrich Ritter szállítja a moziba, aki a filozófia nagyjait kívánja követni, és világnézet-reformáló könyvön dolgozik, amíg meg nem üti a guta, de mégsem lehetne kizárólag az ismét fantasztikusan játszó angol sármőrt kinevezni a film főszereplőjének. A tortából ugyanis majdnem mindenkinek egyenlő arányban jut szelet a Law-de Armas-Sweeney hármas tányérjaira. Tom Cruise exbarátnőjének nagyon jól áll a magát hihetetlenül magabiztosnak mutató, ugyanakkor a felszín alatt rendkívül sebezhetőnek bizonyuló bárónő szerepe, a nemrég még Budapesten flangáló Daniel Brühl és a nyáron fantasztikussá váló Vanessa Kirby visszafogott, ugyanakkor határozott játékának pedig minden másodpercéből áradt a természetesség. De mégsem ők lopták a reflektorfényt!