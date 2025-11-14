Margot Robbie fülledt jelenetekben csábít az Üvöltő szelek új előzetesében

Emerald Fennell víziójából ez már a második előzetes amit kapunk, miután az első már sokaknál kicsapta a biztosítékot. Az Emily Brontë — Üvöltő szelek című regénye alapján készült, romantikát túllépő explicit szexuális történet a rendező bevallása szerint úgy akar hiteles lenni az eredeti műhöz, ahogy azt hormonoktól túlfűtött fiatalként befogadta egykor. A középpontban pedig Margot Robbie és legutóbb a Frankensteinben játszó Jacob Elordi szerelmét követhetjük a legintimebb, legrészletesebb közelségben. Valentin napra egy romantikus program lehet belőle, ugyanis épp aznap lesz a film premierje.

A Margot Robbie filmek közül is kitűnik majd a szexualitásával az Üvöltő szelek (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Az Üvöltő szelek előzetese erotikusra sikerült

Ebben a legutóbbi trailerben felcsendül a vitatott Charli XCX-től a filmhez készített zenéje, a Chains of Love — melynek elektronikus lüktetései továbbra is okoznak némi képzavart a korabeli settingben, viszont a felfokozott hangulathoz meglepően jól illik.

Ez a hangulat némi érzelmes párbeszéd után a trailer végére csúcsosodik ki igazán. Pörgős bevágások, közeli testképek, beszédes vizuális metaforák utalnak a film fő irányvonalára: ugyanis láthatóan ebben a filmben a romantika ad alapot arra, hogy Fennell a soft pornó határait súrolva hozza vízióját a napvilágra. Egy ponton Robbie karaktere kéjesen mondja Elordinak, hogy „Csókolj meg és legyünk mindketten átkozottak” — ezzel kiprovokálva a bűnrészességet a prűd világon belüli túlcsorduló szexualitásban.

Eredetileg egyébként Cathy, akit a filmben Robbie formál meg, valójában tinédzser volt a Brontë műben, de Fennell ragaszkodott hozzá, hogy ő játssza el. Egy korábbi Brontë eseményen azt is elmondta, hogy ezt azzal magyarázza, hogy szerinte Margot Robbie bárkit képes eljátszani anélkül, hogy magyarázkodnia kellene.

Robbie annyira gyönyörű, érdekes és meglepő, az a típus, aki Cathyhez hasonlóan bármit megtehet. Biztos vagyok benne, hogy ha sorozatgyilkos lenne, akkor se zavarna senkit. Cathy is ilyen számomra. Cathy egy olyan valaki, aki folyamatosan kitolja, hogy meddig mehet el. Ehhez kell Margot, aki egy sztár, nem csak egy hihetetlen színész — mert hogy az —, hanem valaki, akinek ereje van, egy földöntúli ereje, egy isteni ereje, amitől az emberek elvesztik az eszüket.